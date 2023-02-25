«МЮ» — «Ньюкасл». Обыграли «Барселону», значит, смогут победить любого

26 февраля состоится финал Кубка лиги Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяет «МЮ»: поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 2.20. Победа «Ньюкасла» оценена в 3.40. Заключить пари на ничью предлагается за 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на финал Кубка лиги Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» 26 февраля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.77. Ставки на то, что победитель определится по пенальти в букмекерской конторе «Фонбет», принимаются с коэффициентом 5.20. Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Кубка лиги Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» (26.02.2023)

Финал Кубка лиги Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» состоится 26 февраля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Дэвид Кут в 19:30 мск даст стартовый свисток. После ухода Криштиану «МЮ» выиграл 16 из 20 встреч. Три матча завершились вничью. Похоже, тен Хаг вздохнул спокойно после трансфера Роналду.

Именно повышение дисциплины и улучшение микроклимата в раздевалке помогли нидерландскому специалисту реализовать тактические задумки. Команда преуспела в позиционно-комбинационном футболе и имеет лучшие показатели интенсивности прессинга и количества ожидаемых голов со времён Алекса Фергюсона.

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«Манчестер Юнайтед» заиграл настолько здорово, что легендарный шотландский тренер начал посещать выездные матчи клуба и удостоил Эрика тен Хага встречи за ужином, видя в нём своего преемника. Огромную роль в команде играет Маркус Рашфорд. Тренер эффективно проводит ротацию состава, но регулярно выделяет игровое время англичанину.

К сожалению, участие Рашфорда в финале Кубка лиги находится под вопросом. Нападающий был заменён из-за повреждения по ходу ответного матча с «Барселоной» (2:1) в раунде плей-офф Лиги Европы. Тен Хаг сказал, что пока не может точно сказать, сыграет ли Маркус, но подтвердил, что точно на поле не выйдет Марсьяль.

Эдди Хау удалось собрать боеспособную команду, которая в 23 турах лишь дважды не смогла набрать очки. «Сороки» уступили «Ливерпулю»: со счётом 1:2 — на выезде и со счётом 0:2 — дома. С 41 очком в копилке «Ньюкасл» занимает пятое место в турнирной таблице.

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Чтобы повторить лучший результат с сезона-2002/2003 чёрно-белым нужно нивелировать восемь очков отставания от «МЮ». Впрочем, если Эдди Хау удастся выиграть с командой трофей и сохранить текущие позиции в АПЛ, то сезон будет удачным.

Команда очень хороша в защите, но не впечатляет качеством в завершающей стадии. В последних 15 играх подопечные Эдди Хау забили лишь 14 мячей, при этом пять раз покинули поле без голов.

Зимой руководство клуба переплатило за нападающего «Эвертона» Энтони Гордона, отдав € 45,6 млн, он за три матча результативными действиями не отметился. К своим приоритетным трансферным целям «сороки» вернутся уже летом. Сейчас им нужно продолжать работать в прежнем ключе.

Благодаря Эрику тен Хагу «Манчестер Юнайтед» качественно преобразился. «Красные дьяволы» проиграли лишь 1 из 20 последних официальных матчей и три раза сыграли вничью. В остальных встречах манчестерский клуб одержал победы, причём в 11 из них обыгрывал соперников с разницей в два мяча и более.

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Напомним, «МЮ» в последнем матче обыграл «Барселону» и выбил её из плей-офф Лиги Европы. Настроение перед финалом Кубка лиги будет прекрасным! Тен Хаг высказался, что если «МЮ» смог выиграть каталонцев, то сможет обыграть любого!

Прогноз и ставки на финал Кубка лиги Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» 26 февраля 2023 года

Ключ к положительным результатам «Ньюкасла» лежит в надёжной защите. Обе команды находятся в хорошей игровой форме. «Манчестер Юнайтед» после успешных выступлений в плей-офф Лиги Европы находится на эмоциональном подъёме. Подопечные тен Хага прогрессируют с каждым туром.

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