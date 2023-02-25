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«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл», прогноз на матч Кубка лиги 26 февраля 2023 года, смотреть онлайн бесплатно, трансляция

«МЮ» — «Ньюкасл». Обыграли «Барселону», значит, смогут победить любого
Александр Ничипорук
«МЮ» — «Ньюкасл»: прогноз на матч Кубка лиги
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Эрик тен Хаг гордится последним матчем с каталонцами.

26 февраля состоится финал Кубка лиги Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяет «МЮ»: поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 2.20. Победа «Ньюкасла» оценена в 3.40. Заключить пари на ничью предлагается за 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на финал Кубка лиги Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» 26 февраля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.77. Ставки на то, что победитель определится по пенальти в букмекерской конторе «Фонбет», принимаются с коэффициентом 5.20. Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Кубка лиги Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» (26.02.2023)

Англия - Кубок лиги. Финал
26 февраля 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн

Финал Кубка лиги Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» состоится 26 февраля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Дэвид Кут в 19:30 мск даст стартовый свисток. После ухода Криштиану «МЮ» выиграл 16 из 20 встреч. Три матча завершились вничью. Похоже, тен Хаг вздохнул спокойно после трансфера Роналду.

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Именно повышение дисциплины и улучшение микроклимата в раздевалке помогли нидерландскому специалисту реализовать тактические задумки. Команда преуспела в позиционно-комбинационном футболе и имеет лучшие показатели интенсивности прессинга и количества ожидаемых голов со времён Алекса Фергюсона.

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«Манчестер Юнайтед» заиграл настолько здорово, что легендарный шотландский тренер начал посещать выездные матчи клуба и удостоил Эрика тен Хага встречи за ужином, видя в нём своего преемника. Огромную роль в команде играет Маркус Рашфорд. Тренер эффективно проводит ротацию состава, но регулярно выделяет игровое время англичанину.

К сожалению, участие Рашфорда в финале Кубка лиги находится под вопросом. Нападающий был заменён из-за повреждения по ходу ответного матча с «Барселоной» (2:1) в раунде плей-офф Лиги Европы. Тен Хаг сказал, что пока не может точно сказать, сыграет ли Маркус, но подтвердил, что точно на поле не выйдет Марсьяль.

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Эдди Хау удалось собрать боеспособную команду, которая в 23 турах лишь дважды не смогла набрать очки. «Сороки» уступили «Ливерпулю»: со счётом 1:2 — на выезде и со счётом 0:2 — дома. С 41 очком в копилке «Ньюкасл» занимает пятое место в турнирной таблице.

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Чтобы повторить лучший результат с сезона-2002/2003 чёрно-белым нужно нивелировать восемь очков отставания от «МЮ». Впрочем, если Эдди Хау удастся выиграть с командой трофей и сохранить текущие позиции в АПЛ, то сезон будет удачным.

Команда очень хороша в защите, но не впечатляет качеством в завершающей стадии. В последних 15 играх подопечные Эдди Хау забили лишь 14 мячей, при этом пять раз покинули поле без голов.

Зимой руководство клуба переплатило за нападающего «Эвертона» Энтони Гордона, отдав € 45,6 млн, он за три матча результативными действиями не отметился. К своим приоритетным трансферным целям «сороки» вернутся уже летом. Сейчас им нужно продолжать работать в прежнем ключе.

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Благодаря Эрику тен Хагу «Манчестер Юнайтед» качественно преобразился. «Красные дьяволы» проиграли лишь 1 из 20 последних официальных матчей и три раза сыграли вничью. В остальных встречах манчестерский клуб одержал победы, причём в 11 из них обыгрывал соперников с разницей в два мяча и более.

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Поэтому рекомендуем взять победу «МЮ» за 2.20. Сделать ставку можно в букмекерской конторе «Фонбет», воспользовавшись фрибетом 2000 рублей. Получить его может любой зарегистрировавшийся пользователь, выполнивший простое условие.

Напомним, «МЮ» в последнем матче обыграл «Барселону» и выбил её из плей-офф Лиги Европы. Настроение перед финалом Кубка лиги будет прекрасным! Тен Хаг высказался, что если «МЮ» смог выиграть каталонцев, то сможет обыграть любого!

Прогноз и ставки на финал Кубка лиги Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» 26 февраля 2023 года

Ключ к положительным результатам «Ньюкасла» лежит в надёжной защите. Обе команды находятся в хорошей игровой форме. «Манчестер Юнайтед» после успешных выступлений в плей-офф Лиги Европы находится на эмоциональном подъёме. Подопечные тен Хага прогрессируют с каждым туром.

Думается, что после победы в матче с «Барсой» не составит труда найти брешь в обороне «Ньюкасла» и выиграть. Рекомендуем ставку на победу «Манчестер Юнайтед». Выгодный коэффициент на этот исход предлагает букмекерская контора «Фонбет» — 2.20. К тому же за регистрацию в приложении каждый пользователь получит фрибет 2000 рублей.

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Заглавное фото: Richard Heathcote/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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