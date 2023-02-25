«Милан» — «Аталанта». Чемпион Италии пришёл в себя!

26 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Аталанта». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех бергамасков оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

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Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Милан» — «Аталанта» 26 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Милан» — «Аталанта» может получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Аталанта» (26.02.2023)

В Италии футбольный сезон в самом разгаре. Миновали матчи 1/4 финала Кубка страны, а также 23 тура Серии А. На 26 февраля запланированы четыре встречи 24-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Сан-Сиро» действующий чемпион Италии «Милан» примет «Аталанту». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

После пятиматчевой безвыигрышной серии в чемпионате Италии «Милан» нашёл в себе силы выбраться из чёрной полосы. Стефано Пиоли провёл работу над ошибками. Он замаскировал главный недостаток своих подопечных, из-за которого и были потеряны очки. Тренер поработал над надёжностью в обороне.

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В последних двух турах в Серии А «россонери» обыграли «Торино» и «Монцу» (в обоих случаях 1:0). Кроме того, они одержали победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (1:0). Во всех трёх встречах миланцы могли забить гораздо больше. Мяч попросту не шёл в ворота соперников.

Во встрече с «Тоттенхэмом» подопечные Пиоли забили быстрый гол и полностью завладели инициативой. «Шпорам» лишь изредка удавалось дальними ударами угрожать воротам Чиприана Тэтэрушану. Был, конечно, у них неплохой шанс отличиться в концовке первого тайма. Хотя гол всё равно не был бы засчитан, так как нападающий лилово-белых Сон Хын Мин угодил в офсайдную ловушку.

Похоже, действующий чемпион Италии вернул былые кондиции. Благодаря успешным выступлениям он поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. В чемпионской гонке с «Наполи» миланцы уже не участвуют. Однако закончить сезон на втором месте у них есть неплохие шансы. Отставание от располагающегося на нём «Интера» составляет три очка.

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«Аталанта», в свою очередь, сбавила обороты во второй половине сезона. Из-за неудач она скатилась на шестое место. Также подопечные Джан Пьеро Гасперини недавно вылетели из Кубка страны, закономерно уступив в 1/4 финала «Интеру» (0:1).

В последних 11 турах в чемпионате Италии бергамаски одержали только четыре победы — в матчах с «Болоньей» (2:1), «Салернитаной» (8:2), располагающейся в зоне вылета «Сампдорией» (2:0) и «Лацио» (2:0). Также они сыграли вничью со «Специей» (2:2) и не без удачи зацепились за очки во встрече с «Ювентусом» (3:3).

Во всех остальных случаях потерпели закономерные поражения, в том числе в последнем туре с «Лечче» (1:2). В матче с «волками» клуб нанёс целых девять ударов в створ. Однако статистика не отражает реального положения дел. Бóльшая часть этих ударов пришлась прямо во вратаря «Лечче» Владимиро Фальконе.

К 87-й минуте «Аталанта» проигрывала — 0:2. Лишь благодаря грубой ошибке всё того же Фальконе ей удалось уменьшить разницу в счёте. При таком раскладе фаворитом грядущего матча, на наш взгляд, является «Милан». Поставить на его победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26.

История последних очных встреч всецело на стороне «россонери». Три из четырёх закончились их победой. Другая игра завершилась ничейным результатом — 1:1. Хотя миланцы смотрелись куда убедительнее бергамасков. Они чаще владели мячом и территорией, острее атаковали, а также нанесли гораздо больше ударов, в частности в створ.

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И всё это при том, что встреча проходила на стадионе «Джевисс», в Бергамо. Предстоящий же матч состоится на «Сан-Сиро», что даёт дополнительное преимущество миланцам. В 11 матчах дома они только два раза уступили и один раз сыграли вничью.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Милан» — «Аталанта» 26 февраля 2023 года

«Милан» сумел собраться с силами после неудачного отрезка сезона. Он одержал убедительные победы в последних трёх матчах во всех турнирах, хотя соперники были очень неудобными. На «Сан-Сиро» «россонери», скорее всего, обыграют сильно сбавившую ход во второй половине сезона «Аталанту». История последних очных встреч всецело на их стороне.

Ставка: победа «Милана» за коэффициент 2.26.

Экспресс с коэффициентом 13.13.

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