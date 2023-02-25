«МЮ» — «Ньюкасл». Тен Хаг слишком хорош!

26 февраля состоится финал Кубка лиги Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяет «МЮ»: поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 2.20. Победа «Ньюкасла» оценена в 3.40. Заключить пари на ничью предлагается за 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на финал Кубка лиги Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» 26 февраля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.77. Ставки на то, что победитель определится по пенальти в букмекерской конторе «Фонбет», принимаются с коэффициентом 5.20. Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Кубка лиги Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» (26.02.2023)

В воскресенье на стадионе «Уэмбли» состоится финал Кубка лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед» будут сражаться за трофей. В последний раз «красные дьяволы» завоёвывали этот Кубок в 2017 году, обыграв в финале «Саутгемптон» со счётом 3:2 и завоевав свой пятый Кубок лиги в истории.

С другой стороны, первый и единственный выход «Ньюкасла» в финал Кубка лиги состоялся в далёком 1976 году, и тогда «сороки» уступили «Манчестер Сити» со счётом 1:2.

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В первых раундах «МЮ» выбил «Астон Виллу», «Бёрнли» и «Чарльтон», а в полуфинале одержал суммарную победу в матчах с «Ноттингем Форест» со счётом 5:0. В этом сезоне «красные дьяволы» не только забили 14 голов в Кубке лиги (2,8 гола за игру), но и пропустили всего два мяча, обеспечив четыре подряд сухих матча.

В четверг команда Эрика тен Хага выбила «Барселону» из Лиги Европы, выиграв на «Олд Траффорд» со счётом 2:1 и одержав суммарную победу — 4:3. Избежав поражений в каждом из девяти последних матчей во всех соревнованиях и выиграв в 16 из 20 встреч, «МЮ» сейчас является одной из самых результативных команд в стране.

Что касается «Ньюкасла», то в первых раундах Кубка лиги он обыграл «Транмир Роверс», «Кристал Пэлас», «Борнмут» и «Лестер Сити», а в полуфинале выиграл во встрече с «Саутгемптоном». Если взглянуть на картину в целом, то подопечным Эдди Хау удалось выиграть только в четырёх из последних 11 матчей во всех соревнованиях.

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Что ещё хуже для «Ньюкасла», в воскресенье он будет играть без отстранённого Ника Поупа после того, как вратарь получил красную карточку в матче с «Ливерпулем» (0:2) в прошлые выходные.

«Ньюкасл» не выиграл ни одной из последних шести очных встреч с «МЮ», потерпев четыре поражения подряд, а затем дважды сыграв вничью.

Учитывая, что «Ньюкаслу» удалось выиграть только в 2 из 16 последних матчей с «красными дьяволами», подопечные тен Хага будут уверены в том, что смогут завоевать трофей на «Уэмбли».

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Несмотря на то что «Ньюкасл» до сих пор наслаждался потрясающим сезоном, ожидается, что в воскресенье «МЮ» продемонстрирует свои силы для завоевания трофея.

Прогнозируем, что «Манчестер Юнайтед» выиграет «Уэмбли», забив более 1.5 мяча. Поставить на данный исход в букмекерской конторе «Фонбет» можно с коэффициентом 2.80. Там же каждый, кто зарегистрируется, получит фрибет 2000 рублей. Он будет доступен в приложении.

Ставка: победа «МЮ» и индивидуальный тотал больше 1.5 мяча за 2.80.

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