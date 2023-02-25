Джейк Пол — Томми Фьюри. Тайсон будет гордиться братом

Блогер зря ввязался в этот поединок, но пути назад нет.

В ночь с 26 на 27 февраля состоится боксёрский поединок Джейк Пол – Томми Фьюри. Начало запланировано на 1:00 мск. Аналитики «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитом Пола: поставить на победу Джейка можно с коэффициентом 1.65. Успех Фьюри оценён экспертами в 2.47. Ставки на ничью принимаются за 14.0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на бой Джейк Пол — Томми Фьюри

В «Фонбет» считают, что поединок Джейк Пол – Томми Фьюри будет продолжительным: тотал больше 7.5 раунда идёт за 1.62, а тотал меньше 7.5 раунда — за 2.15. Ставки на полный бой принимаются с коэффициентом 1.78. А ещё можно скачать приложение «Фонбет» и получить фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Анализ и прогноз на бой Джейк Пол — Томми Фьюри (27.02.2023)

Джейк Пол и Томми Фьюри в эти выходные наконец-то разрешат свою вражду в Саудовской Аравии в поединке после двух отмен.

Оба бойца подходят к воскресному бою с рекордами без поражений, поэтому что-то должно произойти, чтобы эти двое разрешили свою горькую вражду. На бумаге это большой шаг впереёд для Пола, так как он впервые встречается с настоящим профессиональным боксёром, хотя он уже дрался с бывшими бойцами ММА.

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Фьюри — младший брат чемпиона в тяжёлом весе Тайсона Фьюри — знает, что поражение может означать конец его начинающейся боксёрской карьеры, которая ещё не успела толком стартовать.

По сути, это поединок двух перспективных и непобедимых бойцов, и если бы речь шла только о боксе, то, возможно, это был бы интригующий бой андеркарта, но, учитывая их звёздный статус вне спорта — особенно в случае Пола — это событие хедлайна.

Тот факт, что оба бойца неопытны, делает этот бой сложным, и понятно, что в ставках их мало что разделяет. Пол считается небольшим фаворитом, и есть несколько причин, почему это оправдано для боксёра-блогера в преддверии этого поединка.

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Пол уже принимал участие в крупных событиях, в то время как для Фьюри это будет первый поединок в качестве хедлайнера, и это, пожалуй, самый большой бой, в котором он принимал участие с точки зрения всеобщего интереса.

У Проблемного ребёнка, вероятно, лучший послужной список: четыре из шести его побед были одержаны на дистанции, в то время как у Фьюри четыре остановки боя в восьми поединках, и у него есть небольшое преимущество в росте.

Потенциально это может быть настоящий бой с шансами 50 на 50, и, судя по тому, как бойцы шли до этого, нельзя сомневаться в мотивации Пола. Несмотря на статус андердога, Фьюри выглядит тем человеком, которого стоит поддержать.

Возможно, в своих предыдущих поединках 23-летний боксёр немного недотягивал, но у него никогда не было проблем, и за его плечами солидный боксёрский опыт. Он также прекрасно понимает, что поражение поставит крест на его надеждах построить долгосрочную карьеру в боксе, и эта дополнительная мотивация может сработать в его пользу.

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В отличие от него, у Пола есть немного таланта и силы — но он ограничен в некоторых моментах. Если Пол сможет превратить бой в настоящую битву, у него есть реальные шансы, но если Фьюри будет действовать по твёрдому плану и придерживаться его, то он будет в состоянии достать американца своим превосходным джебом и, возможно, добьётся остановки боя.

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Ставка: победа Томми Фьюри за 2.47.

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