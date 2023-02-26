Экспресс на 26 февраля с коэффициентом 17.95: тен Хаг, Головин и Месси будут довольны

«МЮ» набрал сумасшедшую форму и готов к финалу Кубка лиги, Александр один из лидеров «Монако», а «ПСЖ» приходит в себя.

26 февраля никто не будет скучать, потому что в футболе запланировано большое количество ярких вывесок и интригующих событий. Мадридское и лондонское дерби, финал Кубка лиги Англии, очередная встреча Головина и многое другое. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 17.95 на матчи, которые пройдут сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч Лиги 1 «Монако» — «Ницца» 26 февраля

Этот матч вполне мог бы считаться главным в туре, если бы после него не было игры в Марселе. Тем не менее у «Монако» и «Ниццы» есть отличный шанс подарить зрителям большую интригу. «Монегаски» на неделе впервые за очень долгое время вновь почувствовали горечь поражения – в ответственный момент оборона команды подвела, позволив «Байеру» отыграться и пройти дальше в Лиге Европы (2:3).

Впрочем, теперь у красно-белых появляется дополнительная мотивация, ведь во внутреннем чемпионате они по-прежнему безупречны. Подопечные Филиппа Клемана не проигрывают в девяти матчах подряд. У них отличное нападение, которое с октября всего раз забило меньше двух голов. Также всё ещё в отличной форме находится Александр Головин, но теперь ему придётся столкнуться с крепкой обороной.

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«Ницца» после назначения нового тренера тоже не уступает на протяжении семи туров подряд, но важнее, что она за это время пропустила всего два мяча. Едва ли сейчас «Монако» удастся продемонстрировать свою привычную результативность. Однако дома три очка он должен набирать. Возьмём победу хозяев с коэффициентом 2.10.

Прогноз на матч Лиги 1 «Марсель» — «ПСЖ» 26 февраля

«ПСЖ» на минувших выходных был в шаге от того, чтобы проиграть в четвёртом матче подряд, чего с парижанами не случалось очень давно. В матче-триллере с «Лиллем» они вели со счётом 2:0 благодаря голам Килиана Мбаппе и Неймара, однако гости не только отквитали разницу в счёте, но даже вышли вперёд и имели все шансы завершить матч в свою пользу. На счастье болельщиков, индивидуальное мастерство Мбаппе и Месси спасло — 4:3.

Аргентинцу и французу — соперникам по финалу недавнего чемпионата мира — вновь предстоит водрузить на свои плечи задачу по добыче положительного результата в двух очень сложных встречах. Ведь Неймар получил очередную травму, в то время как парижанам очень нужны победы во встречах с «Марселем» и «Баварией».

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Мбаппе видится самым важным игроком в структуре «ПСЖ». Именно на его отсутствие из-за травмы пришёлся резкий спад в игре парижан. Когда Килиан вышел на замену в матче с «Баварией», это почти перевернуло ход встречи, но единственный забитый гол был отменён из-за VAR. Недавнее поражение в игре с «Марселем» в Кубке Франции также случилось, когда Мбаппе пребывал в лазарете. Его выздоровление вновь явило миру тот «ПСЖ», который сметает всех на своём пути, несмотря на обстоятельства.

«Марсель» в хорошей форме – четыре победы в пяти матчах. В пользу гостей в предстоящем «Ле Классик» также говорит и тот факт, что хозяева поля очень не вовремя потеряли двух основных центральных защитников. Самуэль Жиго получил травму, а Шансель Мбемба дисквалифицирован. С учётом сумасшедшей формы Мбаппе и хладнокровия Месси, можно зайти на победу гостей с форой (-1) за 3.80.

Прогноз на матч Кубка лиги «МЮ» — «Ньюкасл» 26 февраля

«МЮ» в новом году набрал отличный ход. Команда в АПЛ поднялась на третью строчку, дошла до финала Кубка лиги и выбила в плей-офф Лиги Европы «Барселону». Прогресс манкунианцев под руководством Эрика тен Хага становится заметным, команда начала играть осмысленно, появилась мысль на поле, а многие лидеры набрали форму.

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«Ньюкасл», наоборот, забуксовал. Он выиграл только в 4 из 10 последних матчей, что для команды, которая претендует на высокие места, явно мало. В феврале «сороки» сыграли вничью с «Вест Хэмом» и «Борнмутом», а потом уступили кризисному «Ливерпулю». Ещё и Ника Поупа потеряли, а ведь на нём многое держалось в обороне команды.

«Сороки» сейчас очень сильно сбавили обороты, а «МЮ» прибавил, причём как в плане игры, так и в результатах. Хозяева явно соскучились по трофеям не меньше «Ньюкасла», и мотивации у них будет более чем достаточно. Немного смущает ситуация с Рашфордом, но растерявших форму «сорок» можно побеждать и без него. Предлагаем поставить на победу «МЮ» с коэффициентом 2.25.

Экспресс на матчи 26 февраля

Ставка 1: победа «Монако» в матче с «Ниццей» за 2.10.

Ставка 2: победа «ПСЖ» с форой (-1) в матче с «Марселем» за 3.80.

Ставка 3: победа «МЮ» в матче с «Ньюкаслом» за 2.25.

Общий коэффициент: 2.10 Х 3.80 Х 2.25 = 17.95.

Экспресс с коэффициентом 13.13.

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