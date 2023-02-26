«Вильярреал» — «Хетафе». «Жёлтой субмарине» пора проснуться

27 февраля состоится матч Примеры «Вильярреал» — «Хетафе». Начало – в 23:00 мск. В «Фонбет» уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «жёлтой субмарины» можно с коэффициентом 1.65. Успех «Хетафе» оценивается в 5.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.55.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Вильярреал» — «Хетафе» 27 февраля 2023 года

Букмекеры сомневаются, что встреча «Вильярреал» — «Хетафе» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если обе команды забьют, то сыграет коэффициент 2.15. Поставить на победу «жёлтой субмарины» со счётом 1:0 в букмекерской конторе «Фонбет» можно с коэффициентом 5.50. За регистрацию каждый пользователь получит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Примеры «Вильярреал» — «Хетафе» (27.02.2023)

Заключительный матч выходных в Ла Лиге состоится 27 февраля, когда «Вильярреал» примет «Хетафе». Хозяева начинают выходные на девятом месте с 31 очком, в то время как гости находятся на 18-м месте с 22 очками.

«Вильярреал» подходит к игре после поражения в матче с «Мальоркой» (2:4) в прошлые выходные в Ла Лиге. Пропустив первый гол уже на 20-й минуте, соперник «жёлтой субмарины» получил удаление, но даже после этого клуб пропустил ещё, а затем отыграл один мяч до перерыва.

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Не успел начаться второй тайм, как «Мальорка» забила третий мяч, а на 63-й минуте добавила четвёртый.

Этот результат означает, что «Вильярреал» проиграл в четырёх матчах Примеры подряд. Есть поражения во встречах с «Райо Вальекано» (0:1), «Барселоной» (0:1), «Эльче» (1:3) и «Мальоркой» на выезде. Последний раз «Вильярреал» выиграл 21 января, и это была домашняя победа со счётом 1:0 во встрече с «Жироной» в чемпионате Испании.

Тенденции показывают, что «Вильярреал» одержал победы всего в одной из семи последних встреч во всех соревнованиях. Однако домашняя форма в Ла Лиге доказывает, что «Вильярреал» не побеждал в 7 из 10 последних матчей. В каждой из последних трёх домашних игр команды в Ла Лиге забивалось менее 2.5 мяча.

«Хетафе» приезжает на стадион к сопернику, обыграв в прошлые выходные дома «Валенсию» со счётом 1:0. Сейчас для команды важен каждый матч, ведь она находится в зоне вылета. Единственный гол во встрече был забит на 82-й минуте, и победа позволила «Хетафе» подняться выше «Валенсии» и выйти из зоны понижения.

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Победа в игре с «Валенсией» означает, что «Хетафе» остался непобеждённым в трёх последних матчах, все из которых прошли в Ла Лиге. Клуб набрал очки благодаря ничейным результатам с «Атлетико» Мадрид на выезде и «Райо Вальекано» дома, обе игры закончились со счётом 1:1. В пяти последних матчах всех соревнований с участием «Хетафе» было забито менее 2.5 мяча.

Тенденции показывают, что «Хетафе» переживает неудачный период, выиграв всего в 3 из 29 последних выездных матчей в Примере. Клуб не одержал ни одной победы в последних четырёх матчах лиги на выезде, проиграв в трёх, и не смог забить гол в двух из этих четырёх матчей.

«Вильярреалу» необходимо вернуться к победам, если он хочет квалифицироваться в еврокубки, и этот матч может стать подходящим. «Хетафе» с трудом побеждает на выезде, и мы ожидаем увидеть тотал меньше 2.5 мяча, при этом есть вероятность, что для победы «Вильярреала» будет достаточно одного гола.

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Ставка: победа «Вильярреала» и тотал меньше 2.5 мяча за 3.40.

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