«Даллас» — «Ванкувер». Стараний Кузьменко будет мало

Нападающий в отличной форме, но у команды большие проблемы в обороне. В последней встрече ей забил вратарь «Бостона».

28 февраля состоится матч НХЛ «Даллас Старз» — «Ванкувер Кэнакс». Начало встречи — в 4:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Старз» в основное время можно с коэффициентом 1.72, а успех «Кэнакс» идёт за 4.10. На ничью предлагают поставить за 4.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Даллас Старз» — «Ванкувер Кэнакс» 28 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Даллас Старз» — «Ванкувер Кэнакс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.08. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.5, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Даллас» — «Ванкувер» (28.02.2023)

В Национальной хоккейной лиге на 28 февраля запланировано пять встреч в рамках регулярного чемпионата. Отдельное внимание уделим игре между «Далласом» и «Ванкувером». Она пройдёт на льду «Американ Эйрлайнc-центра» в Далласе. Первое вбрасывание состоится в 4:30 мск.

«Старз» в этом сезоне впечатляют, находясь на второй строчке в Западной конференции, набрав 74 очка в 59 играх. Отставание от лидирующего «Вегаса» всего два очка. Накануне «Даллас» в гостях обыграл «Голден Найтс» (3:2 Б). Роопе Хинц сперва спас команду от поражения, сравняв счёт за 38 секунд до финальной сирены, а хатем реализовал попытку в послематчевых буллитах.

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До победы в матче с «золотыми рыцарями» клуб шёл с серией из поражений в пяти встречах. Чёрную полосу удалось прервать, но надолго ли хватит запаса сил команды? На данный момент она проиграла 8 из 11 последних встреч — результат говорит сам за себя.

«Ванкувер» сейчас идёт на 12-й строчке Западной конференции, набрав 51 очко в 59 играх. Накануне клуб дома уступил «Бостону» (1:3). Единственную шайбу за хозяев забросил Брок Бёзер, а Василий Подколзин и Андрей Кузьменко очков не набрали. Зато у гостей отличился… голкипер Линус Улльмарк, попавший в пустые ворота. Это первый вратарский гол в НХЛ с 2020 года!

Андрей Кузьменко прервал голевую серию из пяти заброшенных шайб в четырёх последних матчах. На его счету 27 голов и 51 набранное очко в 58 играх. Недавно клуб произвёл обмен с «Рейнджерс», получив Виталия Кравцова, который в этом сезоне провёл 28 встреч и отметился шестью набранными очками. Поможет ли он под занавес сезона?

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Всё бы ничего, но команда серьёзно страдает в обороне, на данный момент пропустив 236 шайб, хуже дела только у «Анахайма» — 250. В нападении всё более-менее неплохо, 199 заброшенных шайб, у «Далласа» и то меньше — 191. Однако гости проседают на фоне «Старз» по количеству побед. «Даллас» выиграл 31 из 59 встреч, а «Ванкувер» — 23 из 59.

Однако история очных игр соперников, насчитывающая 42 встречи, разделились практически поровну: у хозяев 22 победы, а у гостей — 20. В Далласе гости одержали четыре победы в пяти последних матчах регулярки, но в этом сезоне соперники встретятся впервые.

Выявить фаворита трудно, ведь «Даллас» одержал дома победы в 15 из 30 встреч, тогда как гости на выезде выиграли 12 из 31 матча. Статистика у хозяев лучше, плюс победа в игре с «Вегасом» должна была придать уверенности, «Ванкувер» же не сумел создать конкуренцию «Бостону», а победы в 3 из 10 последних игр нельзя назвать отменным результатом.

Зато в 10 последних очных встречах лишь трижды тотал матча был ниже 4.5 шайбы, с результативностью у соперников полный порядок. С учётом последних игр мы бы ждали победы хозяев. Джейсон Робертсон — лучший бомбардир команды с 73 очками в 59 матчах и лучший снайпер с 35 голами.

Он также входит в десятку лучших снайперов лиги на данный момент. Плюс есть Джейк Эттингер, который является основным голкипером команды. Он сыграл 44 встречи, четыре из которых «на ноль» с 92,6% отраженных бросков. Показатели весьма неплохие. У гостей же с вратарской линией всё обстоит куда хуже.

Поэтому проверим ставку на победу «Далласа» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.96. Сейчас гости не в лучшей форме, и отставание от зоны плей-офф только растёт, уже достигнув 19 очков. Пусть и в нападении, помимо Кузьменко, есть Элиас Петтерссон с 75 очками, но всё это сходит на нет с такой ужасной обороной.

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Даллас» — «Ванкувер» 28 февраля 2023 года

Соперники в очных встречах не могут выявить фаворита, но это первый очный матч в сезоне, и показатели у хозяев куда лучше. Положение в турнирной таблице тому доказательство. У гостей же всё неплохо в нападении, однако оборона фактически отсутствует, второй худший показатель в лиге, но зато с результативностью порядок. «Даллас» дома играет весьма неплохо, поэтому ставим на него через тотал больше.

Ставка: победа «Далласа» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.96.

Экспресс с коэффициентом 10.16.

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