«Фулхэм» — «Лидс». Хави Грасии пока не до кубковых турниров

28 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка Англии «Фулхэм» — «Лидс». Начало – в 22:45 мск. В «Фонбет» уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Фулхэма» можно с коэффициентом 2.10. Успех «Лидса» оценивается в 3.35. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Фулхэм» — «Лидс» 28 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что встреча «Фулхэм» — «Лидс» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если обе команды забьют, то сыграет коэффициент 1.67. Если скачаете приложение «Фонбет» и выполните условие, то получите фрибет 2000 рублей, который можно будет использовать на этот или любой другой матч.

Анализ и прогноз на матч Кубка Англии «Фулхэм» — «Лидс» (28.02.2023)

28 февраля в 1/8 финала Кубка Англии нас ждет встреча между «Фулхэмом» и «Лидсом». Хозяева в этом сезоне выступают выше всяких похвал и идут шестыми в АПЛ, в то время как гости сражаются за выживание и прямо сейчас находятся на 17-й строчке.

«Фулхэм» на выходных сыграл вничью с «Вулверхэмптоном». Да, «дачники» были фаворитами и рассчитывали на три очка, но ход матча показал, что команда Марку Силвы скорее приобрела одно очко. Ей пришлось отыгрываться по ходу игры. Тем не менее ничья продлила беспроигрышную серию «Фулхэма» до шести матчей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В Кубке Англии «Фулхэм» обыграл «Халл» и «Сандерленд», правда, с последним пришлось повозиться: первая игра завершилась ничьей, подопечные Марку Силвы дожали соперника только в переигровке. «Фулхэм» выиграл лишь один из шести последних домашних матчей Кубка Англии, при этом в трёх из четырёх последних игр обе команды забивали.

«Лидс» одержал в выходные важнейшую домашнюю победу над «Саутгемптоном» со счётом 1:0. Единственный гол в игре был забит за 13 минут до конца матча. Эта победа позволила команде Хави Грасии покинуть зону вылета.

Победа над «Саутгемптоном» стала для «Лидса» первой за последние пять матчей: проявился эффект от смены тренера. В этом сезоне команда провела два матча в Кубке Англии, победив «Кардифф» дома и «Аккрингтон Стэнли» на выезде. «Лидс» выиграл только один из девяти последних выездных матчей во всех соревнованиях и один из восьми последних выездных матчей Кубка Англии.

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Когда две команды АПЛ встречаются в 1/8 финала Кубка Англии, трудно предсказать результат. «Фулхэм» играет дома, а главная задача «Лидса» на остаток сезона — сохранить место в АПЛ. Хави Грасия должен сделать ставку на чемпионат. Поэтому поставим на победу «Фулхэма» в один мяч. «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 3.80. Скачивайте приложение «Фонбет», получайте фрибет 2000 рублей и используйте его на этот или любой другой матч.

Ставка: победа «Фулхэма» в один мяч за 3.80.

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