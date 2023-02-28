«Салават Юлаев» — «Адмирал», первый матч. Козлов может рассчитывать на американца

Тренер уфимской команды похвалил Хмелевски за отличный сезон, а ещё форвард стал лучшим по отборам.

1 марта состоится матч 1/8 финала Кубка Гагарина КХЛ «Салават Юлаев» — «Адмирал». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтения хозяевам. Поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 1.68, успех команды из Владивостока оценён экспертами в 4.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на первый матч плей-офф Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Адмирал» 1 марта 2023 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Адмирал» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.66, а тотал меньше 4.5 шайбы за 1.44. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.00. Поставить на гол на первой минуте можно за 12.5.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» Уфа — «Адмирал» Владивосток (01.03.2023)

Весна пришла, и с ней — Кубок Гагарина. На 1 марта в Континентальной хоккейной лиге запланированы сразу четыре встречи серии плей-офф. Отдельное внимание стоит уделить первой игре серии между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом», которая пройдёт на льду «Уфа-Арены», а первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

Регулярный чемпионат завершён, а значит, пришло время для плей-офф. Подопечные Виктора Козлова накануне обыграли в гостях «Металлург» (2:1 Б). Главный тренер похвалил команду за самоотдачу и характер, ведь даже проигрывая по ходу встречи, уфимцы не отклонились от плана на игру. Это было хорошей репетицией перед плей-офф.

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Благодаря победе клуб подвинул «Авангард», заняв вторую строчку с 86 очками в 68 встречах. Стоит также отметить, что «Салават Юлаев» в феврале набрал 17 из 18 возможных очков. Показатели отменные, к плей-офф команда подходит в отличной форме. Хотя Виктор Козлов и не выделяет никого из восьмёрки лучших на Востоке, говоря, что все равны.

«Адмирал» вышел в плей-офф впервые с 2017 года, но дальше первого раунда никогда не проходил, поэтому мотивация у Леонида Тамбиева высокая. В последней встрече регулярного чемпионата команда проиграла в дальневосточном дерби «Амуру» (2:3). Сделав ротацию, главный тренер дал возможность сыграть тем игрокам, кто нечасто попадал в основной состав, лидеры же готовились к плей-офф.

При этом «Адмирал» одна из немногих команд, у которой пять легионеров в составе. Лучшим бомбардиром является Либор Шулак с 40 очками в 67 встречах, также ставший лучшим снайпером среди защитников лиги с 13 заброшенными шайбами. В топ-5 бомбардиров клуба из легионеров есть Михал Криштоф с 30 очками и Николай Елисеев с 22 очками.

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Уфимцам будет непросто, но серия начнётся дома, и здесь у Козлова есть весомое преимущество, так как в Уфе хозяева одержали пять побед в пяти последних встречах. В этом сезоне соперники сыграли четыре встречи, и каждая команда выиграла по два матча на своём льду.

«Адмирал» впечатляет игрой в обороне, пропустив 139 шайб, это лучший показатель в Восточной конференции. Лучше в лиге только у «Локомотива» — 122 пропущенные шайбы. При этом забросили владивостокцы немного — всего 131 шайбу.

У хозяев же разность шайб составляет 174:141. В нападении дела обстоят лучше, но мы бы не ждали в этой паре результативности. Всё же первый матч, команды вряд ли будут открываться сразу. Виктор Козлов в очных встречах дома чувствует себя отменно, плюс одержал 20 побед в 34 встречах регулярного чемпионата. Так что хозяева будут фаворитами.

Мы бы проверили ставку на победу «Салавата Юлаева» и тотал меньше 4.5 шайбы за неплохой коэффициент 2.90. Уфимцы – давний участник Кубка Гагарина. В прошлом году уход легионеров в разгар плей-офф был сильным ударом, и состав не смог быстро наладить игру без них.

Сейчас же Виктор Козлов выстроил команду, которая готова к походу за Кубком Гагарина. Он также похвалил легионеров в конце регулярного сезона. Особенно отметил Хмелевски, который быстро освоился в КХЛ. Также вспомнил про Джоша Хо-Сэнга, который только начал тренироваться и восстанавливаться. Козлов сравнил его с Кучеровым, который был на травме весь регулярный сезон, а затем зажигал в плей-офф НХЛ.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Адмирал» 1 марта 2023 года

Леонид Тамбиев в предвкушении плей-офф, но там команда впервые сыграет с 2017 года. Виктор Козлов же дома играет здорово, и в очных встречах в Уфе перевес весомый. Плюс опыта выступления в Кубке Гагарина больше. При этом у соперников отменно выстроена оборона, так что голевого матча не ждём, однако уфимцы плодотворно провели февраль и готовы лучше. Поэтому проверим комбинированную ставку на хозяев через тотал меньше.

Ставка: победа «Салавата Юлаева» и тотал меньше 4.5 шайбы за 2.90.

Экспресс с коэффициентом 13.35.

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