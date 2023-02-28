«МЮ» — «Вест Хэм». Тен Хагу и Рашфорду мало одного кубка

«Красные дьяволы» на эмоциональном подъёме. В погоне за очередным трофеем они могут горы свернуть.

1 марта состоится финал 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекерская контора «Фонбет» в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяет «МЮ»: поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 1.62. Победа «Вест Хэма» оценена в 5.50. Заключить пари на ничью предлагается за 4.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на финал 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» 1 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании «Фонбет» считают, что встреча «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.14. Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.76. Поставить на то, что «МЮ» выиграет со счётом 1:0, можно за 7.50. Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» (01.03.2023)

Матч 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» состоится 1 марта в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Майкл Солсбери в 22:45 мск даст стартовый свисток.

После ухода Криштиану Роналду Эрик тен Хаг выдохнул с облегчением. Соблюдение дисциплины стало базисом для создания благоприятной атмосферы в раздевалке, а высокие требования к игрокам во время тренировочного процесса и официальных матчей позволили добиться прогресса. Сейчас команда имеет лучшие показатели интенсивности прессинга и количества ожидаемых голов за последние годы.

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«Манчестер Юнайтед» выиграл в 17 из 21 последних встреч во всех официальных турнирах. В трёх матчах «красные дьяволы» сыграли вничью и потерпели лишь одно поражение — в игре с «Арсеналом» (2:3). Команда преобразилась настолько эффективно, что Алекс Фергюсон удостоил нидерландского специалиста встречи за ужином и первым на «Уэмбли» поздравил его с победой в Кубке лиги Англии.

Маркус Рашфорд надеется, что это первый шаг на пути к завоеванию трофеев. Собственно, за 24 матча в АПЛ «красные дьяволы» набрали 49 очков и лишь на восемь очков отстают от лидера. Сейчас борьба за чемпионство не кажется таким уж сказочным сценарием. В Кубке Англии из числа реальных конкурентов в борьбе остались лишь «Ман Сити» и «Тоттенхэм».

Во многом благодаря прогрессу и образцовым показателям результативности Рашфорда команда демонстрирует стабильную игру в атаке. После ЧМ-2022 Маркус творит что-то невообразимое. Он забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи. Только в трёх матчах англичанин не сумел отметиться результативным действием.

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Маркус Рашфорд стал первым игроком с 1959 года, которому удалось забить в девяти матчах «МЮ» на «Олд Траффорд» подряд. Таким образом он повторил рекорд Денниса Виоллеты. Суммарно во всех играх в текущем сезоне он забил 24 гола, из которых 17 на домашнем стадионе. Это лучший показатель в «МЮ» с сезона-2011/2012, когда Уэйн Руни отметился 19 мячами.

«Вест Хэм» не впечатляет результатами по ходу сезона. За 24 тура «молотобойцы» потерпели 13 поражений. Пять раз сыграли вничью, а в остальных шести встречах выиграли, причём исключительно с представителями второй половины турнирной таблицы АПЛ. Последняя победа — в матче с «Ноттингем Форест» (4:0) — стала 250-й для Дэвида Мойеса в АПЛ. Она позволила команде выбраться из зоны вылета.

В последнее время в спортивных СМИ появилась информация о возможном увольнении Мойеса на фоне неутешительных результатов и разногласий относительно трансферной политики клуба. Дорогостоящие нападающие — Джанлука Скамакка и Лукас Пакета себя не оправдывают.

Положение «Вест Хэма» в турнирной таблице удручающее и определённо не оправдывает ожиданий после потраченных € 180 млн на усиление. Однако руководство клуба выразило доверие тренеру и сообщило, что не планирует отправлять Дэвида Мойеса в отставку.

«Молотобойцы» не впечатляют результативностью. За 24 игры в АПЛ они забили лишь 23 мяча. При этом подопечные Мойеса в десяти матчах не сумели отметиться голом в воротах соперников. Дэнни Ингс, зимой перебравшийся из «Астон Виллы», в первом же матче в стартовом составе с «Ноттингем Форест» отметился дублем.

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«Манчестер Юнайтед» заметно прибавил. Команда проиграла лишь в 1 из 21 последних официальных игр и в трёх встречах сыграла вничью. В остальных матчах подопечные Эрика тен Хага добились побед. Последняя принесла «красным дьяволам» первый трофей с 2017 года и уйму позитивных эмоций. Маркус Рашфорд с одноклубниками не собираются сбавлять обороты. Поэтому рекомендуем присмотреться к ставке на победу «МЮ» с форой (-1) за 2.10.

Прогноз и ставки на финал 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» 1 марта 2023 года

Подопечные Эрика тен Хага поверили в собственные силы и убедились, что каждый игрок, выходящий на поле, может повлиять на результат. Футболисты «Манчестер Юнайтед» после успешных выступлений в плей-офф Лиги Европы и победы в Кубке лиги пребывают в состоянии эмоциональной эйфории. Маркус Рашфорд прогрессирует с командой с каждой игрой и надеется, что победа в Кубке лиги стала первой на пути к завоеванию других трофеев.

Рекомендуем ставку на победу «Манчестер Юнайтед» с форой (-1). Букмекерская контора «Фонбет» предлагает самый выгодный коэффициент на этот исход — 2.10. К тому же за регистрацию в приложении каждый пользователь получит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1) за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 13.35.

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