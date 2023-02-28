«Арсенал» — «Эвертон». Артета очень злопамятный

1 марта состоится матч 7-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» – «Эвертон». Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех «Эвертона» оценивается в 9.60. На ничью дают коэффициент 5.25.

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Коэффициенты букмекеров на матч 7-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Эвертон» 1 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Арсенал» – «Эвертон» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.17.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Эвертон» (01.03.2023)

Кризис «Арсенала», который стоил команде лидерства, остался позади. «Канониры» подкараулили ошибку «Ман Сити» и снова вырвались вперёд, но былой уверенности в их чемпионстве уже нет. Неудачная серия лондонцев началась как раз с поражения в игре с «Эвертоном». Теперь Микель Артета получил практически незамедлительный реванш.

Матч месячной давности между этими командами стал дебютным для Шона Дайча в статусе тренера «ирисок». Он сразу смог расположить к себе команду и болельщиков, подарил им надежду. А всё потому, что, приняв команду из зоны вылета, которая не играла, а мучилась, он в первом же матче обыграл лидера.

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Есть ощущения, что с Дайчем у «Эвертона» гораздо меньше шансов на вылет. Шон очень опытный тренер в плане борьбы за выживание. Однако он не волшебник, с которым ливерпульская команда вдруг начнёт всех обыгрывать. В этом мы тоже уже успели убедиться после двух поражений в играх с «Ливерпулем» и «Астон Виллой».

Даже набрав шесть очков в четырёх матчах с Дайчем, «Эвертон» не смог выбраться из зоны вылета. Он сейчас занимает 18-ю строчку, с отставанием в одно очко от «Лидса», который находится чуть выше. Календарь на оставшуюся часть сезона у «ирисок» не самый приятный, и нужно стараться набирать очки с любыми соперниками.

«Арсенал» выдержал своеобразную проверку на прочность. «Канониры» доказали, что умеют выходить из сложных ситуаций. Победы в матчах с «Астон Виллой» и «Лестером» были из тех, которые принято называть «на классе». Они должны были вернуть команде уверенность в своих силах.

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В этом году у «Арсенала» ещё не было уверенных домашних побед. Из четырёх матчей на «Эмирейтс» «канониры» выиграли только в одном. Ещё в январе они с большим трудом обыграли «МЮ» со счётом 3:2, а решающий гол Нкетиа забил уже в добавленное время.

Пришло время порадовать домашних болельщиков. Для команды, которая хочет претендовать на чемпионство, нужно обыгрывать такого соперника, как «Эвертон». Вряд ли что-то может помешать выполнить эту задачу.

«Арсенал» явно сильнее своего соперника и начал возвращать себе былую форму. «Эвертону» остаётся надеяться только на оборону, дисциплину и Джордана Пикфорда, который недавно продлил контракт с командой. Этого как-то мало, чтобы остановить мощную атаку «канониров», которая наконец смогла адаптироваться к отсутствию Жезуса.

Прогноз и ставки на матч 7-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Эвертон» 1 марта 2023 года

Выездные матчи – это слабое место «Эвертона», вряд ли Дайч успел исправить ситуацию. Даже кризисный «Ливерпуль» на своём поле не оставил шансов его команде. Атака «ирисок» играет всё так же плохо, вряд ли она сможет создать серьёзную угрозу лидеру. Всё сходится к тому, что «Арсенал» уверенно возьмёт реванш, скорее всего, не пропустит и выиграет с разницей не менее чем в два мяча.

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.09.

Экспресс с коэффициентом 13.35.

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Прогноз на матч «МЮ» — «Вест Хэм» с коэффициентом 7.20.

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Прогноз на матч «Динамо» — «Крылья Советов» с коэффициентом 3.60.