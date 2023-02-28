«Лион» — «Гренобль». В Кубке Франции дела у Блана идут хорошо

28 февраля состоится матч 1/4 финала Кубка Франции «Лион» — «Гренобль». Начало игры — в 23:10 мск. Букмекеры «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «ткачей» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех «Гренобля» оценён экспертами в 10.00. Ставки на ничью принимаются за 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Франции «Лион» — «Гренобль» 28 февраля 2023 года

Аналитики «Фонбет» уверены, что матч «Лион» — «Гренобль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08. Скачайте приложение «Фонбет», получите фрибет 2000 рублей и используйте его для ставки на этот или любой другой матч.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Франции «Лион» — «Гренобль» (28.02.2023)

Во вторник вечером «Лион» в 1/4 Кубка Франции примет клуб Лиги 2 «Гренобль».

Команда Лорана Блана находится в приличной форме: победа над «Анже» со счётом 3:1 в выходные означает, что хозяева выиграли пять из восьми своих последних матчей. Эта победа стала неплохой заявкой на попадание команды в еврокубки в следующем сезоне. Матчи «Лиона» довольно результативны: в пяти из шести последних встреч команды пробивали тотал больше 2.5 гола.

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В предыдущем круге Кубка Франции «Лион» с огромным трудом прошёл «Лилль», команда Блана оказалась сильнее лишь в серии пенальти.

Что до «Гренобля», то эта команда ещё не потеряла надежд на повышение в классе по итогам сезона. Прямо сейчас «Гренобль» отстаёт на шесть очков от второго места, дающего право на прямой выход в элиту. Правда, в последних турах команда притормозила: три матча без побед. Игры «Гренобля» малорезультативны: семь из последних восьми матчей оказались низовыми.

В Кубке Франции «Гренобль» выиграл пять последних матчей, причём в четырёх из них не пропустил. Но соперники были не чета «Лиону». Команда Лорана Блана набрала ход и должна уверенно пройти в четвёрку сильнейших. Поставим на победу «Лиона» с форой (-1.5.). «Фонбет» даёт на такой исход коэффициент 1.85. Скачайте приложение «Фонбет», получите фрибет 2000 рублей и используйте его для ставки на этот или любой другой матч.

Экспресс с коэффициентом 16.75.

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