«Кремонезе» — «Рома». Моуринью продолжит грустную серию хозяев

28 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Италии «Кремонезе» — «Рома». Начало игры — в 20:30 мск. В БК «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу римлян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех клуба из Кремоны оценён экспертами в 5.10. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Кремонезе» — «Рома» 28 февраля 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Кремонезе» — «Рома» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.72. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15. Скачайте приложение «Фонбет», получите фрибет 2000 рублей и используйте его для ставки на этот или любой другой матч.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура чемпионата Италии «Кремонезе» — «Рома» (28.02.2023)

Во вторник вечером «Кремонезе» примет «Рому» в матче Серии А. Важнейшая игра для обеих команд. Хозяева мечтают наконец победить и побороться за сохранение прописки в элите. Ну а «Рома» борется за место в Лиге чемпионов и хочет взять реванш за сенсационное поражение в Кубке Италии.

У хозяев поля кошмарная ситуация в Серии А. Это единственный клуб из топ-лиг, который не одержал ни одной победы в чемпионате. Девять очков — это девять ничьих. Команда Давиде Баллардини находится на самом дне турнирной таблицы Серии А и в 11 очках от безопасной зоны.

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Неудивительно, что «Кремонезе» испытывает трудности как в обороне, так и в атаке. Они забили всего 17 голов в Серии А и пропустили 42 — худшие показатели среди всех команд лиги. Безвыигрышная домашняя серия в элитном дивизионе чемпионата Италии — 14 матчей. Их предыдущая домашняя победа в Серии А датирована мартом 1996 года, когда они обыграли «Лацио» со счётом 2:1. Да, потом «Кремонезе» выступал в низших лигах, но всё равно впечатляет.

А вот у «Ромы» есть все шансы занять место в четвёрке сильнейших и попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Команда Жозе Моуринью идёт как раз четвёртой, на два очка опережая идущий на пятом месте «Лацио». В предыдущем туре римляне победили «Верону» 1:0. У «Ромы» четыре победы в шести матчах. При этом у Жозе Моуринью нерезультативная команда: в пяти из шести последних игр проходила ставка на ТМ 2.5 гола.

Несколько напрягает не лучшая выездная форма «Ромы»: только одна победа в пяти последних матчах лиги на выезде. С другой стороны, в девяти последних играх Серии А вне своего стадиона у «Ромы» только одно поражение.

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«Кремонезе» будет отчаянно идти вперёд, но «Рома» для них — слишком крепкий орешек. К тому же Моуринью помнит о поражении в Кубке Италии и наверняка захочет взять реванш. «Рома» победит, но матч явно не будет результативным. Возьмём победу гостей и ТМ 2.5 гола. «Фонбет» даёт на такой исход коэффициент 3.40. Скачайте приложение «Фонбет», получите фрибет 2000 рублей и используйте его для ставки на этот или любой другой матч.

Ставка: победа «Ромы» и ТМ 2.5 за 3.40.

Экспресс с коэффициентом 16.75.

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