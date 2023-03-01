Экспресс на 1 марта с коэффициентом 14.6: Клоппа продолжает лихорадить

1 марта пройдут очередные матчи футбольных европейских чемпионатов и кубков. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 14.6 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Кубка Франции «Марсель» — «Анси» 1 марта

«Марсель» подходит к игре явно не в лучшем настроении, в прошлом матче «ПСЖ» уверенно разобрал на части провансальцев и не дал им заявить о своих претензиях на чемпионство. Остаётся надеяться на Кубок Франции, который «Марсель» не брал уже долгих 35 лет. Из всех оставшихся в турнире команд у него наибольшие шансы на успех.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Анси» — середняк Лиги 2, который в Кубке с командами из элиты ещё не играл. Две последние стадии гости прошли с трудом, побеждая только в серии пенальти. Если в первой части сезона гости смотрелись скучно, а их матчи не отличались результативностью, то сейчас ситуация несколько изменилась. Голевая серия «Анси» насчитывает 11 матчей.

У «Марселя» хорошая атака и нет особой причины слишком экономить силы. Гости тоже стабильно забивают, но могут развалиться и сами напропускать ещё больше. Есть вероятность, что из всех четвертьфинальных пар эта будет наиболее зрелищной и результативной. Можно поставить на тотал больше 3.5 мяча за 2.13.

Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» 1 марта

«Ливерпуль» продолжает переживать самый сложный сезон за всё время нахождения Юргена Клоппа у руля команды. В 2023 году красные выиграли только 3 из 11 матчей. Столько же побед за 11 игр и у «Вулверхэмптона». Примечательно, что сразу три встречи команды сыграли друг с другом, и все матчи принесли разные исходы.

Лучшие экспрессы на сегодня.

С момента сокрушительного поражения на стадионе «Молине» (0:3) «Ливерпуль» провёл четыре игры. Победы над «Эвертоном» (2:0) и «Ньюкаслом» (2:0) заставили поверить, что кризис уже позади, но поражение от «Реала» в Лиге чемпионов (2:5) и нулевая ничья с «Кристал Пэлас» (0:0) снова подняли вопрос о перспективах «красных» в оставшейся части сезона. А ведь календарь АПЛ не даёт передышки, и на выходных предстоит игра с набравшим отличный ход «Манчестер Юнайтед».

«Вулверхэмптон» после встречи с «Ливерпулем» с разным успехом сыграл с замыкающими таблицу «Саутгемптоном» (2:1) и «Борнмутом» (0:1), а затем дал бой идущему шестым «Фулхэму» (1:1). В текущем сезоне «волки» на чужих полях выиграли только 2 из 14 матчей, но в последних восьми гостевых играх лишь однажды уступили в основное время, когда приехали на «Этихад» к «Манчестер Сити» (0:3).

В каждый из трёх последних визитов «Вулверхэмптона» на «Энфилд» зрители становились свидетелями матча, в котором забивалось четыре мяча. «Волки» не будут отсиживаться в обороне, как «Кристал Пэлас», поэтому рассчитываем на хороший футбол и поставим на тотал больше 3.5 мяча за 2.75.

Прогноз на матч Кубка Испании «Осасуна» — «Атлетик» 1 марта

Встречаются две команды, которые очень сложно назвать результативными и зрелищными. «Осасуна» и «Атлетик» делают ставку на оборону, и в большинстве случаев она работает. Баски успевают ещё и создавать моменты у ворот соперника, однако реализация у них очень сильно хромает.

Парадокс, но у двух команд, которые не отличаются результативностью, последние матчи в Примере были зрелищные, с пятью голами. Только «Осасуна» свой матч выиграла, а баски не справились. «Атлетик» сейчас явно не в лучшей форме и стал чаще проигрывать, однако и памплонцы далеки от идеала, только в прошлом туре они прервали серию из четырёх матчей без побед.

Обе команды не любят и не станут рисковать, тем более когда впереди есть ещё ответный матч, а на кону стоит выход в финал Кубка Испании. С результативностью тоже есть проблемы у обеих команд, и не так давно мы уже видели, что в их личной встрече может найти коса на камень, и голов вообще не будет. Предлагаем поставить на тотал меньше 1.5 мяча за 2.50.

Экспресс на матчи 1 марта

Ставка 1: ТБ 3.5 мяча в матче «Марсель» — «Анси» за 2.13.

Ставка 2: ТБ 3.5 мяча в матче «Ливерпуль» — «Вулверхэмтон» за 2.75.

Ставка 3: ТМ 1.5 мяча в матче «Осасуна» — «Атлетик» за 2.50.

Общий коэффициент: 2.13 Х 2.75 Х 2.50 = 14.6.

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