«Анахайм» — «Вашингтон». Овечкин хочет в плей-офф

Клубу пора возвращаться к жизни, иначе о Кубке Стэнли можно даже не мечтать.

2 марта состоится матч НХЛ «Анахайм Дакс» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 6:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.90, а успех «Дакс» идёт за 3.35. На ничью предлагают поставить за 4.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Анахайм Дакс» — «Вашингтон Кэпиталз» 2 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Анахайм Дакс» — «Вашингтон Кэпиталз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно коэффициентом 10.0, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Анахайм» — «Вашингтон» (02.03.2023)

В Национальной хоккейной лиге на 2 марта запланировано шесть встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить матчу между «Анахаймом» и «Вашингтоном», который пройдёт на льду «Хонда-центра» в Анахайме. Первое вбрасывание состоится в 6:00 мск. Александр Овечкин вернёт долг за поражение дома.

Подопечные Далласа Икинса в последних встречах серьёзно удивили. Сперва в гостях обыграли «Вашингтон» (4:2), затем неожиданно для многих выиграли у «Каролины» (3:2), разница бросков в створ составила 53:15 в пользу хозяев. Джон Гибсон отразил 51 бросок и был признан первой звездой встречи. Это его третий матч с 50+ сейвами в феврале.

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Накануне же клуб дома обыграл «Чикаго» (4:2). С результативностью у команды всё неплохо в последних трёх матчах, но в этом сезоне клуб является аутсайдером лиги, занимает 16-ю строчку в Западной конференции. Он набрал 47 очков в 61 встрече, благодаря серии побед команда догнала «Блэкхоукс», но до зоны плей-офф всё равно 23 очка.

«Вашингтон» же последние встречи проводит плохо, проиграв семь из восьми последних матчей. Накануне клуб уступил в гостях «Баффало» (4:7). К 34-й минуте встречи гости уже проигрывали со счётом 2:6, Александр Овечкин и Сонни Милано отыграли две шайбы, но на большее не хватило сил и времени. Для Александра это была 813-я шайба в карьере.

Это стало для него 1467 набранным очком в карьере, он вышел на 16-е место в истории лиги по очкам в НХЛ. До Сидни Кросби — 13 очков. После возвращения он за три игры набрал три очка. Во встрече с «Рейнджерс» (6:2) капитан отдал две передачи, а Евгений Кузнецов отметился дублем и отдал два паса.

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«Вашингтон» проиграл семь встреч, но в четырёх не принимал участия Овечкин. Клуб опустился на 13-ю строчку Востока с 64 очками в 62 встречах. Однако «Кэпс» нельзя опускать руки, ведь ещё можно наверстать упущенное. Жаль, теперь Дмитрий Орлов не поможет клубу, ведь он перешёл в «Бостон». Это большая потеря для команды.

Времени грустить нет, чемпионат продолжается. Овечкин приходит в себя, и команда вместе с ним. Последняя игра была 26 февраля, времени на восстановление достаточно. «Анахайм» же играл 28 февраля, времени восстановиться у него меньше. Плюс в этом сезоне клуб пропустил больше всех в лиге — 252 шайбы, с обороной беда, но последние игры впечатляют.

Гостям будет непросто, но мотивация присутствует, плюс пора заканчивать с чёрной полосой. Хозяева удивили многих, однако выше головы не прыгнут, в этом сезоне команда слабовата. Дома одержала победы в 10 из 27 игр, когда «Кэпс» выиграли 14 из 31 встречи. Так что Питеру Лавиолетту может улыбнуться удача.

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В очных встречах у хозяев только 9 побед в 22 играх, а у гостей же — 13 побед. Плюс лишь в 3 из 10 последних матчей соперники играли в основное время вничью. Также в 7 из 10 последних встреч тотал матчей был высокий, последняя игра закончилась с тоталом больше 4.5 шайбы. Попробуем ставку на победу «Вашингтона» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.30.

Пусть у гостей последние матчи прошли не лучшим образом, сказалось отсутствие Ови и уход Орлова, но впереди слабый соперник. Если не обыгрывать такие команды, то чего ждать дальше? Череда проблем настигала клуб по ходу сезона не раз, однако сейчас самое время вернуть уверенность в себе. Победа будет этому только способствовать!

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Анахайм» — «Вашингтон» 2 марта 2023 года

Хозяева удивили серией из трёх побед, но надолго клуб не хватит. «Вашингтон» мотивирован отыграться за поражение в последней очной встрече. Овечкин набирает форму, и команда вместе с ним. Соперник дома выступает слабо, оборона не впечатляет. Сил у гостей достаточно, и времени восстановиться было больше, потому попробуем ставку на них через тотал больше.

Ставка: победа «Вашингтона» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.30.

Экспресс с коэффициентом 14.01.

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