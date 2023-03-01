«Осасуна» — «Атлетик». Вальверде разыграет шахматную партию в Кубке Короля

1 марта состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Осасуна» — «Атлетик». Начало игры — в 20:30 мск. В БК «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу клуба из Бильбао в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех «Осасуны» оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.05.

Коэффициенты букмекеров на первый матч Кубка Испании «Осасуна» — «Атлетик» 1 марта 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Осасуна» — «Атлетик» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10. Скачайте приложение «Фонбет», получите фрибет 2000 рублей и используйте его для ставки на этот или любой другой матч.

Анализ и прогноз на первый матч Кубка Испании «Осасуна» — «Атлетик» (01.03.2023)

В среду вечером «Осасуна» принимает «Атлетик» Бильбао в первом матче полуфинала Кубка Испании. Команда из Памплоны завершила безвыигрышную серию из шести матчей во всех соревнованиях, победив в прошлом туре Примеры «Севилью» со счётом 3:2. Эта победа позволила хозяевам поля приблизиться на расстояние одного очка к шестерке лучших в Ла Лиге. В этом году «Осасуна» борется за место в еврокубках.

Матч с «Севильей» положил конец серии малозабивных матчей для «Осасуны». До этого на протяжении 10 игр в матчах памплонцев проходила ставка на ТМ 2.5 гола.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Интересно, что в Кубке Испании «Осасуна» не побеждает в основное время уже пять матчей. В этом розыгрыше памплонцы в овертайме одолели «Таррагону» и «Севилью», а «Бетис» прошли в серии пенальти.

«Атлетик» также борется за место в топ-6 в Примере. Но в последнее время дела у басков идут не так здорово. В чемпионате они потерпели два поражения подряд: от «Атлетико» (0:1) и «Жироны» (2:3). Тем не менее до шестого места команде Эрнесто Вальверде всего два очка.

В Кубке Испании «Атлетик» играл куда более уверенно: пять побед подряд в основное время. На выезде баски победили в пяти из шести последних игр в Кубке Короля.

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И те, и другие — не самые результативные клубы. Полуфинальное противостояние состоит из двух матчей, поэтому наверняка тренеры превратят эту борьбу в тактические футбольные шахматы, где всё решится во второй игре. Поставим на ничью. «Фонбет» даёт на такой исход коэффициент 3.40. Скачайте приложение «Фонбет», получите фрибет 2000 рублей и используйте его для ставки на этот или любой другой матч.

Ставка: ничья за 3.40.

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