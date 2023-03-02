«Ванкувер» — «Миннесота». Капризов затмит старания Кузьменко

Андрей становится лидером «Кэнакс», но в этом матче его ждёт встреча с Кириллом, которого в «Уайлд» считают легендой.

3 марта состоится матч НХЛ «Ванкувер Кэнакс» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 6:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 1.86, а успех «Кэнакс» идёт за 3.50. На ничью предлагают поставить за 4.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Ванкувер Кэнакс» — «Миннесота Уайлд» 3 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Ванкувер Кэнакс» — «Миннесота Уайлд» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.00. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно коэффициентом 10.5, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Ванкувер» — «Миннесота» (03.03.2023)

В Национальной хоккейной лиге накал борьбы набирает градус, конец регулярного чемпионата не за горами. На 3 марта запланировано большое количество встреч. Отдельное внимание уделим игре между «Ванкувером» и «Миннесотой». Она пройдёт на льду «Роджерс-Арены» в Ванкувере. Первое вбрасывание состоится в 6:00 мск.

Подопечные Рика Токкета находятся на 12-й строчке Запада с 53 набранными очками в 60 матчах. Отставание от зоны плей-офф в 19 очков наверстать не так просто, накануне клуб не без труда обыграл в гостях «Даллас» (5:4 ОТ). На счету Андрея Кузьменко победная шайба и две передачи.

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Василий Подколзин тоже отметился заброшенной шайбой, которая стала для него второй в сезоне, в активе пять очков за 27 игр. Плюс он прервал серию из восьми матчей, в которых не набирал очков. Также в составе «Кэнакс» дебютировал Виталий Кравцов, проведя чуть больше девяти минут на льду, он нанёс один бросок и применил два силовых приёма.

«Миннесота» не испытывает проблем с положением в турнирной таблице. Клуб располагается на четвёртой строчке Запада, набрав 74 очка в 61 матче. Накануне он обыграл дома «Айлендерс» (2:1 Б). Кирилл Капризов не смог переиграть Илью Сорокина в серии послематчевых буллитов. Однако это не помешало выиграть. Победу принёс Фредерик Годро, реализовавший свою попытку.

Это шестая победа «Уайлд» в последних семи играх, статистика впечатляет, но впереди выездная встреча в Ванкувере, в которой ожидается борьба Капризова и Кузьменко. Недавно Кирилл оформил хет-трик в матче с «Коламбусом» (3:2 ОТ), а Андрей лишь в одной из семи последних игр не набирал очков.

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«Миннесота» не может без Кирилла, он уже стал ключевым игроком клуба. Об этом не стесняются говорить в самой команде. Андрей Кузьменко также влюбил в себя многих болельщиков и без него уже сложно представить игру команды. Он стал одним из её лидеров в своём дебютном сезоне.

Соперничество команд в очных играх заметное, за 58 встреч у «Миннесоты» 27 побед, тогда как у «Ванкувера» — 31. Весомого преимущества нет, однако в текущем сезоне подопечные Дина Эвасона обыграли хозяев на их льду со счётом 3:0. Плюс в трёх последних матчах в Сент-Поле также «Уайлд» были сильнее (4:3 ОТ, 6:3 и 3:2 ОТ).

Поэтому Рику Токкету такой соперник совершенно неудобен, статистика на стороне гостей. Плюс хозяева дома играют плохо — всего 11 побед в 28 играх, а «дикари» в гостях выступают немного лучше — 13 побед в 28 встречах. С фаворитом трудно, но гости набрали неплохой ход, плюс Кирилл в отличной форме, это способствует настрою команды!

Можно проверить вариант, что «Миннесота» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 1.80. У соперников были трудные последние матчи, отдали достаточно сил. У хозяев тоже есть кому забивать, поэтому вполне стоит ждать игры на встречных курсах.

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Однако у «Кэнакс» беда с обороной — 240 пропущенных шайб, это второй худший показатель в лиге, для Кирилла и компании это только на руку. Плюс «Миннесота» последние встречи в основное время заканчивала вничью, обыгрывая соперников в овертайме или в серии послематчевых буллитов. Поэтому перестрахуемся вариантом, что гости не проиграют с тоталом больше.

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Ванкувер» — «Миннесота» 3 марта 2023 года

Кирилл Капризов ведёт «Миннесоту» за собой, команда набрала неплохой ход, одержав шесть побед в семи последних играх. «Ванкувер» же стабильностью не блещет, но забивать в команде есть кому. Последние игры остались за «Уайлд», но команда зачастила игрой за пределами основного времени. Попробуем перестраховаться комбинированным вариантом на гостей через тотал больше.

Ставка: «Миннесота» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 10.16.

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