Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

«Ванкувер» — «Миннесота», прогноз на матч НХЛ 3 марта 2023 года, во сколько начало, где смотреть онлайн бесплатно

«Ванкувер» — «Миннесота». Капризов затмит старания Кузьменко
Данил Моисеев
«Ванкувер» — «Миннесота»: прогноз на матч НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии
Андрей становится лидером «Кэнакс», но в этом матче его ждёт встреча с Кириллом, которого в «Уайлд» считают легендой.

3 марта состоится матч НХЛ «Ванкувер Кэнакс» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 6:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 1.86, а успех «Кэнакс» идёт за 3.50. На ничью предлагают поставить за 4.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Ванкувер Кэнакс» — «Миннесота Уайлд» 3 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Ванкувер Кэнакс» — «Миннесота Уайлд» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.00. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно коэффициентом 10.5, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Ванкувер» — «Миннесота» (03.03.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2023, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол

В Национальной хоккейной лиге накал борьбы набирает градус, конец регулярного чемпионата не за горами. На 3 марта запланировано большое количество встреч. Отдельное внимание уделим игре между «Ванкувером» и «Миннесотой». Она пройдёт на льду «Роджерс-Арены» в Ванкувере. Первое вбрасывание состоится в 6:00 мск.

«Торпедо» — «Динамо» М, первый матч. Ларионов не изменяет себе «Торпедо» — «Динамо» М, первый матч. Ларионов не изменяет себе

Подопечные Рика Токкета находятся на 12-й строчке Запада с 53 набранными очками в 60 матчах. Отставание от зоны плей-офф в 19 очков наверстать не так просто, накануне клуб не без труда обыграл в гостях «Даллас» (5:4 ОТ). На счету Андрея Кузьменко победная шайба и две передачи.

Радулов отказался говорить о бонусе в размере 90 млн рублей.

Василий Подколзин тоже отметился заброшенной шайбой, которая стала для него второй в сезоне, в активе пять очков за 27 игр. Плюс он прервал серию из восьми матчей, в которых не набирал очков. Также в составе «Кэнакс» дебютировал Виталий Кравцов, проведя чуть больше девяти минут на льду, он нанёс один бросок и применил два силовых приёма.

«Миннесота» не испытывает проблем с положением в турнирной таблице. Клуб располагается на четвёртой строчке Запада, набрав 74 очка в 61 матче. Накануне он обыграл дома «Айлендерс» (2:1 Б). Кирилл Капризов не смог переиграть Илью Сорокина в серии послематчевых буллитов. Однако это не помешало выиграть. Победу принёс Фредерик Годро, реализовавший свою попытку.

Экспресс на 2 марта с коэффициентом 12.2: Анчелотти усугубит кризис Хави Экспресс на 2 марта с коэффициентом 12.2: Анчелотти усугубит кризис Хави

Это шестая победа «Уайлд» в последних семи играх, статистика впечатляет, но впереди выездная встреча в Ванкувере, в которой ожидается борьба Капризова и Кузьменко. Недавно Кирилл оформил хет-трик в матче с «Коламбусом» (3:2 ОТ), а Андрей лишь в одной из семи последних игр не набирал очков.

Ротенберг рассказал о своём будущем в СКА.

«Миннесота» не может без Кирилла, он уже стал ключевым игроком клуба. Об этом не стесняются говорить в самой команде. Андрей Кузьменко также влюбил в себя многих болельщиков и без него уже сложно представить игру команды. Он стал одним из её лидеров в своём дебютном сезоне.

Соперничество команд в очных играх заметное, за 58 встреч у «Миннесоты» 27 побед, тогда как у «Ванкувера» — 31. Весомого преимущества нет, однако в текущем сезоне подопечные Дина Эвасона обыграли хозяев на их льду со счётом 3:0. Плюс в трёх последних матчах в Сент-Поле также «Уайлд» были сильнее (4:3 ОТ, 6:3 и 3:2 ОТ).

Поэтому Рику Токкету такой соперник совершенно неудобен, статистика на стороне гостей. Плюс хозяева дома играют плохо — всего 11 побед в 28 играх, а «дикари» в гостях выступают немного лучше — 13 побед в 28 встречах. С фаворитом трудно, но гости набрали неплохой ход, плюс Кирилл в отличной форме, это способствует настрою команды!

Неужели Карпин разочарует? Кому не хватит места вверху таблицы РПЛ Неужели Карпин разочарует? Кому не хватит места вверху таблицы РПЛ

Можно проверить вариант, что «Миннесота» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 1.80. У соперников были трудные последние матчи, отдали достаточно сил. У хозяев тоже есть кому забивать, поэтому вполне стоит ждать игры на встречных курсах.

Сафронов: при Овечкине «Вашингтон» стал одним из лидеров НХЛ.

Однако у «Кэнакс» беда с обороной — 240 пропущенных шайб, это второй худший показатель в лиге, для Кирилла и компании это только на руку. Плюс «Миннесота» последние встречи в основное время заканчивала вничью, обыгрывая соперников в овертайме или в серии послематчевых буллитов. Поэтому перестрахуемся вариантом, что гости не проиграют с тоталом больше.

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Ванкувер» — «Миннесота» 3 марта 2023 года

Кирилл Капризов ведёт «Миннесоту» за собой, команда набрала неплохой ход, одержав шесть побед в семи последних играх. «Ванкувер» же стабильностью не блещет, но забивать в команде есть кому. Последние игры остались за «Уайлд», но команда зачастила игрой за пределами основного времени. Попробуем перестраховаться комбинированным вариантом на гостей через тотал больше.

Ставка: «Миннесота» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 10.16.

Депутат Чебыкин: в КХЛ обязана появиться вторая петербургская команда.

Бобровский прокомментировал собственный рекорд по победам в НХЛ среди россиян.

«Вашингтон» обменял защитника Густафссона в «Торонто».

Бобровский установил национальный рекорд по победам в НХЛ.

0
1
0
0
0
0
Поделиться
Теги Ставки Прогнозы Бесплатные прогнозы •••

Заглавное фото: Andy Clayton-King/AP/ТАСС

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023