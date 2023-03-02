«Наполи» — «Лацио». Хвича и Осимхен продолжат разрывать Серию А

3 марта состоится матч Серии А «Наполи» — «Лацио». Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах выделяют хозяев: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех гостей оценён экспертами в 5.70. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Наполи» — «Лацио» 3 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании «Фонбет» сомневаются, что матч «Наполи» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — также за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88. Скачайте приложение «Фонбет», получите фрибет 2000 рублей и используйте его для ставки на этот или любой другой матч.

Анализ и прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Лацио» (03.03.2023)

«Наполи» продолжит свой путь к чемпионству в Серии А в пятницу вечером. Команда Лучано Спаллетти примет «Лацио».

До конца сезона ещё целая треть, но «Наполи» уже оторвался на 18 очков от идущего на втором месте миланского «Интера». «Лацио» занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от «Интера» всего на два очка. Но до «Наполи» целая пропасть — 20 очков.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Наполи» продлил свою победную серию в Серии А до восьми матчей, одержав в минувшие выходные победу над «Эмполи» со счётом 2:0. Кроме того, эта победа стала четвёртой сухой подряд. Команда Лучано Спаллетти выиграла 19 из 20 последних матчей Серии А. В 24 играх у неё всего одно поражение.

У «Наполи» лучшая атака в Серии А (58 голов) и лучший показатель в обороне (всего 15 пропущенных), а Виктор Осимхен лидирует в гонке за «Золотую бутсу» с 19 голами в 20 матчах. Их дуэт с Хвичей, который в этом сезоне забил 12 голов и отдал 15 голевых передач во всех турнирах, очень трудно остановить.

Что касается «Лацио», то в этом сезоне они выиграли 13 из своих 24 матчей в лиге, шесть раз сыграли вничью и пять раз уступили. У команды Маурицио Сарри вторая оборона в Серии А — всего 19 пропущенных мячей. «Лацио» подходит к пятничной встрече, одержав две победы подряд: над «Салернитаной» (2:0) и «Сампдорией» (1:0). «Лацио» проиграл только один из восьми последних матчей Серии А.

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Если взглянуть на личные встречи, то здесь огромное преимущество у «Наполи»: шесть побед в последних семи матчах, четыре победы подряд. «Лацио» выиграл только два из последних 16 матчей, потерпев при этом 13 поражений. Команды выйдут на поле практически в сильнейших составах, разве что у «Наполи» травмирован Джакомо Распадори.

Между «Наполи» и «Лацио» пропасть в 20 очков. Неаполитанцы на пике формы, а дуэт Хвичи и Осимхена не получается остановить. Личные встречи тоже говорят о том, что хозяева победят. Поставим на очередной успех «Наполи» при условии, что команда Спаллетти забьёт как минимум дважды. «Фонбет» даёт на такой исход коэффициент 1.90. Скачайте приложение «Фонбет», получите фрибет 2000 рублей и используйте его для ставки на этот или любой другой матч.

Ставка: победа «Наполи» и индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 8.68.

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