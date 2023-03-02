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«Реал Сосьедад» — «Кадис», прогноз на матч Примеры 3 марта, во сколько начало, где смотреть онлайн прямой эфир

«Реал Сосьедад» — «Кадис». Баски продолжают борьбу за место в Лиге чемпионов
Пётр Кондаков
«Реал Сосьедад» — «Кадис». Прогноз на матч Примеры
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На выезде сенсаций от «Кадиса» ждать не стоит.

3 марта состоится матч 1/4 финала Кубка Нидерландов «Реал Сосьедад» — «Кадис». Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах выделяют хозяев: поставить на победу клуба из Сан-Себастьяна в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех гостей оценён экспертами в 7.60. Ставки на ничью принимаются за 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Кадис» 3 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании «Фонбет» считают, что матч «Реал Сосьедад» — «Кадис» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. Поставить на «обе забьют» можно за 2.25. Скачайте приложение «Фонбет», получите фрибет 2000 рублей и используйте его для ставки на этот или любой другой матч.

Анализ и прогноз на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Кадис» (03.03.2023)

Испания - Примера. 24-й тур
03 марта 2023, пятница. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Кадис
Кадис

В пятницу вечером «Реал Сосьедад» будет стараться увеличить свои шансы на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Для этого в очередном матче Примеры баскам нужно обыграть «Кадис», который борется за выживание.

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«Реал Сосьедад» в последнее время потерял форму. В последнем туре баски на выезде уступили терпящей бедствие «Валенсии» (0:1). В последних пяти матчах команда Иманола Альгуасиля выиграла лишь однажды.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Несмотря на неудачные выступления в последнее время, «Реал Сосьедад» по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице, на два очка опережая занимающий четвёртое место «Атлетико» и на три — занимающий пятое место «Бетис». Эти клубы ведут борьбу за места в зоне Лиги чемпионов.

Нужно отметить такую же неубедительную игру «Реала Сосьедад» на своей арене. В шести последних матчах чемпионата на своём поле баски выиграли лишь дважды. При этом футбол был малорезультативным: в семи из восьми последних домашних игр проходила ставка ТМ 2.5 гола.

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«Кадис» находится на 16-м месте в таблице высшего испанского футбольного дивизиона, всего в двух очках от зоны вылета. Кажется, эту команду ждёт очередное сражение за выживание в элите.

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В последних пяти турах «Кадис» трижды выиграл и дважды проиграл. На минувших выходных удалось дома победить «Райо Вальекано» (1:0). «Кадис» играет от обороны: главное — не дать забить сопернику, а впереди свой момент гости стараются использовать. Если бы вы ставили на ТМ 2.5 в матчах «Кадиса», то выиграли бы в восьми из девяти последних игр в Примере.

Самая большая проблема «Кадиса» — это выездные матчи: в восьми последних играх в гостях они выиграли всего один раз.

Как видите, эта встреча сулит нам не самый интересный футбол. Хозяева должны победить и прервать серию неудач, ведь «Кадис» очень плох на выезде. Поставим на победу «Реала Сосьедад» и ТМ 2.5 гола. «Фонбет» даёт на такой исход коэффициент 3.20. Скачайте приложение «Фонбет», получите фрибет 2000 рублей и используйте его для ставки на этот или любой другой матч.

Ставка: победа «Реала Сосьедад» и ТМ 2.5 гола за 3.20.

Экспресс с коэффициентом 8.68.

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