«Салават Юлаев» — «Адмирал», второй матч. Уфимцы принесут извинения

3 марта состоится матч 1/8 финала Кубка Гагарина КХЛ «Салават Юлаев» — «Адмирал». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтения хозяевам. Поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 1.79, успех команды из Владивостока оценён экспертами в 4.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина КХЛ «Салават Юлаев» — «Адмирал» 3 марта 2023 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Адмирал» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.60, а тотал меньше 4.5 шайбы за 1.46. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50. Поставить на гол на первой минуте можно за 12.5.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Гагарина КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — «Адмирал» Владивосток (03.03.2023)

В Континентальной хоккейной лиге стартовал розыгрыш Кубка Гагарина. 3 марта запланированы четыре встречи серии плей-офф. Отдельное внимание стоит уделить второй игре между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом», которая пройдёт на льду «Уфа-Арены», а первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

Первый день в розыгрыше Кубка Гагарина был полон сюрпризов и сенсаций. СКА проиграл в матче с минским «Динамо» (4:6), «Локомотив» уступил «Витязю» (0:1 ОТ), а «Ак Барс» не сумел обыграть «Нефтехимик» (2:3 ОТ). Уфимцы же в серии с «Адмиралом» считались фаворитами, но Виктор Козлов проиграл во встрече со счётом (1:2 ОТ).

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Впервые в стартовых матчах выиграли четыре команды нижнего посева. В Уфе гости открыли счёт на 26-й минуте встречи, Данил Файзуллин оказался первым на отскоке, у хозяев же на 38-й минуте забросил Александр Хмелевски, которого хвалил Виктор Козлов перед стартом розыгрыша Кубка Гагарина, но в овертайме 20-летний Прохор Корбит из «Адмирала» поставил точку.

Всё бы ничего, но уфимцы совершили 122 броска за матч, из них лишь 56 пришлись в створ. Статистика реализации ужасная, результативность явно хромает. Зато Никита Серебряков из «Адмирала» установил рекорд клуба в плей-офф, отразив 55 бросков. Даже Леонид Тамбиев после матча похвалил подопечных, ведь у ворот команды было очень жарко, но справились.

Гости терпели и ждали. За это им воздалось, они смогли использовать свои моменты. Уфимцы же просто не вытянули, хотя и перед игрой болельщики устроили настоящий перформанс, спели гимн России, но на этом не остановились, исполнив ещё гимн республики. Увы, это не помогло подопечным Виктора Козлова.

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После поражения уфимцы во второй встрече должны вырывать победу на своём льду, ведь поддержка будет колоссальная, плюс в составе есть такие игроки, как Александр Хмелевски и Джош Хо-Сэнг — два главных легионера и надежды клуба. Впрочем, отдельной похвалы заслуживают гости, добившиеся сенсационного результата на выезде в Уфе.

Морально «Адмирал» будет в приподнятом настроении, но у Леонида Тамбиева команда играет от обороны. За весь регулярный сезон клуб пропустил всего 139 шайб — это лучший показатель на Востоке, но забил 131 гол. Уфимцы хороши в обороне — 141 пропущенная шайба в сезоне — второй результат на Востоке, и в нападении дела обстоят куда лучше — 174 гола.

Плюс по составу особых проблем нет, так что Виктор Козлов, в отличие от Леонида Тамбиева, может играть не только в закрытый хоккей. Ждать и терпеть «Адмирал» может и будет, но надолго ли хватит сил? Уфимцы пойдут ва-банк, ведь после этого матча предстоит два на выезде. Победа нужна как воздух, а ехать во Владивосток при счёте 0-2 в серии идея так себе.

Тем более что во Владивостоке уфимцы проиграли в двух последних очных встречах регулярного сезона. Поэтому хозяева сделают работу над ошибками, настрой у команды боевой, сомневаться в ней не приходится. Виктор Козлов найдёт, как вскрыть оборону соперника, но для этого потребуется какое-то время.

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И всё же, дома есть поддержка трибун, плюс мотивация. Состав в отличной форме, первый матч оказался не таким удачным, а во второй игре уфимцы также будут фаворитами, пора соответствовать. Попробуем ставку на победу хозяев за 1.76.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Адмирал» 3 марта 2023 года

Уфимцы неожиданно для многих проиграли в первом матче серии, хотя поддержка трибун и настрой были на высоте. Второй матч Виктору Козлову отдавать никак нельзя, работа над результативностью будет проведена, пока есть возможность, надо реализовывать её дома, ведь во Владивостоке играть труднее. Это прекрасно понимают и тренерский штаб, и состав. Поэтому проверим победу хозяев.

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 1.76.

Экспресс с коэффициентом 8.00.

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