«ПСЖ» — «Нант». Разминка перед «Баварией»

4 марта состоится матч 26-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Нант». Начало игры – в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех «Нанта» оценивается аналитиками в 9.50. Поставить на ничью можно за 5.65.

Лучшие прогнозы на Лигу 1.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Нант» 4 марта 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.42, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.51. На гол «ПСЖ» дают коэффициент 1.04, а гол «Нанта» оценивается в 1.76. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.89.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Нант» (04.03.2023)

Золотая интрига, которая, казалось бы, вернулась в Лигу 1, продержалась недолго. Футболисты «ПСЖ» устроили показательный разгром «Марселя» на стадионе «Велодром» (3:0) и оторвались от своего главного конкурента на восемь очков.

Матч стал бенефисом двух лучших футболистов мира по версии ФИФА. Килиан Мбаппе забил два мяча, а автором ещё одного гола стал Лионель Месси, причём сделали они это с передач друг друга. Бразилец Неймар не смог поучаствовать в этом празднике по причине очередной травмы.

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Счёт мог быть ещё более крупным, но парижане не воспользовались несколькими убойными моментам. Свои шансы были и у «Марселя», который заставил Джанлуиджи Доннарумму сделать несколько впечатляющих сейвов. Однако итальянский вратарь сохранил свои ворота на замке и сделал это впервые за девять официальных матчей.

Парижане купаются в комплиментах после двух впечатляющих побед. До «Марселя» у «ПСЖ» был драматичный матч с «Лиллем» (4:3), решающий мяч в котором Лионель Месси забил на пятой добавленной минуте. Поутихли разговоры о плохой атмосфере в команде и возможной отставке Кристофа Галтье, которые можно было услышать после недавней серии из поражений в трёх матчах.

Впрочем, на следующей неделе «ПСЖ» предстоит сложнейший выезд в Мюнхен, в котором нужно будет отыгрывать у «Баварии» отставание в один мяч. Кристофу Галтье предстоит грамотно распределить силы, ведь в лазарете «ПСЖ» снова пополнение – помимо Неймара и Ашрафа Хакими, туда вновь угодил центральный защитник Кимпембе.

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Распределение сил – важная тема и для тренера «Нанта» Антуана Комбуаре. У его команды есть всего три дня для подготовки к матчу с лидером чемпионата. В отличие от парижан, «Нант» продолжает участие в Кубке Франции, в котором «канарейки» оформили выход в полуфинал, с трудом обыграв в первый день весны «Ланс» (2:1).

«Нант» – действующий обладатель Кубка, и на эту встречу «канарейки» вышли основным составом. Исключение было сделано только для позиции голкипера, где сыграл второй вратарь Реми Дескамп. Проводить матчи в плотном графике «Нанту» не привыкать – из-за занятости в Кубке Франции и Лиге Европы команда уже больше месяца играет по два матча в неделю.

Победа в четвертьфинале Кубка стала для «Нанта» первой за последние пять встреч, но и соперники у команды Антуана Комбуаре были что надо – две команды из первой пятёрки чемпионата Франции («Ланс» и «Ренн»), а также «Ювентус». Итальянская команда устроила «Нанту» мастер-класс. После обидной домашней ничьей (1:1) подопечные Аллегри разгромили французов на их поле (3:0).

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«Нант» уже третий раз в сезоне сыграет с парижанами. Первые два матча завершились с общим счётом 7:0 в пользу «ПСЖ». Зарядившись положительными эмоциями на церемонии вручения премии The Best, Месси и Мбаппе снова покуражатся в игре с уставшим соперником. Поставим на хозяев поля с форой (-2.5) за 2.94.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Нант» 4 марта 2023 года

Килиан Мбаппе восстановился после повреждения и придал «ПСЖ» новый импульс – парижане забили семь мячей за две игры и снова выглядят счастливыми и уверенными в себе. «Нант» с трудом выдерживает затянувшийся график в две игры в неделю и потратил много сил в состоявшемся в среду матче Кубка Франции. Парижане этим с удовольствием воспользуются и крупно выиграют.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-2.5) за 2.94.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

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Прогноз на матч «Спартак» — «Урал» с коэффициентом 2.60.