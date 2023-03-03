Писарский против Малкома и Промеса. Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ?

До конца чемпионата России по футболу осталось 13 туров. Отрыв «Зенита» от ближайшего преследователя — «Спартака» — составляет шесть очков, и бытует мнение, что с «золотой» интригой в сезоне уже всё ясно. Куда более интригующим выглядит вопрос — кто станет лучшим бомбардиром РПЛ.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Кого считают фаворитом в снайперской гонке

На вершине таблицы бомбардиров чемпионата России обитают Квинси Промес из «Спартака» и Владимир Писарский (Сычевой) из «Крыльев Советов». У обоих нападающих по 14 забитых мячей. Неудивительно, что «Фонбет» считает именно этих игроков фаворитами гонки. Однако склоняется в пользу Промеса — 3.00, а на нападающего «Крыльев» можно поставить за 3.50.

Чуть меньше шансов, по мнению «Фонбет», у Малкома из «Зенита», забившего 12 мячей. Коэффициент на его победу составляет 5.50. За 8.00 можно поставить на Фёдора Чалова из ЦСКА, а за 15.0 — на Кристиана Нобоа из «Сочи». У обоих игроков в активе 10 забитых мячей.

Промес попал в ловушку

Во время зимней паузы стало отчётливо ясно, что Квинси никуда из России не уедет. Причины тому оказались вовсе не спортивные. Уголовное разбирательство, которое открыли в Нидерландах против бывшего игрока сборной страны, лишило Промеса возможности вернуться домой даже на каникулы.

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Помимо моральных обстоятельств, которые могли надломить игрока, есть и чисто спортивные резоны сомневаться, что он выдаст удачный остаток сезона. Дело в том, что из-за высокого риска ареста и экстрадиции в Нидерланды Промес пропустил все зимние сборы «Спартака» и полтора месяца тренировался индивидуально.

Воссоединение с командой состоялось только накануне первых кубковых матчей. Да, Квинси в итоге забил «Локомотиву» с пенальти, но потратил на это целых три попытки. Сделать ставку на то, что Промес не станет лучшим бомбардиром, в букмекерской конторе «Фонбет» можно за 1.40.

У Малкома есть российский паспорт, но поможет ли это?

Недавно информационное пространство было взбудоражено новостью, что два бразильца из «Зенита» получили гражданство России. Однако это не выведет Малкома и Клаудиньо из-под лимита для иностранцев, ведь, согласно регламенту РПЛ, легионером считается футболист, «не имеющий права выступать за сборные команды Российской Федерации по футболу в соответствии с нормами ФИФА».

Для того чтобы Малком имел право играть за сборную России, должно пройти ещё несколько лет, а пока бразилец с российским паспортом будет решать задачи чемпионства для клуба, ставшего его вторым домом.

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«Зенит» лидирует в РПЛ не только по очкам, но и по забитым мячам. Однако опасность в составе петербуржцев может исходить от кого угодно, а не только от главного бомбардира. Кроме Малкома, у «Зенита» есть шесть футболистов, которые отличались не менее трёх раз в сезоне – это ещё три бразильца, а также Иван Сергеев, Андрей Мостовой и Далер Кузяев.

При этом по количеству минут, затраченных на один гол в РПЛ, Сергеев не сильно отстаёт от Малкома – 136 против 121. Шансы россиянина стать лучшим бомбардиром в «Фонбет» оценили коэффициентом 35.0.

Шаг вперёд и шаг назад для Писарского

Зимой Владимир Писарский (Сычевой) сделал два важных изменения в своей жизни и карьере. Во-первых, нападающий сменил фамилию. Вторым важным шагом стал переход в «Крылья Советов» – и это решение удивило. Да, продуктивный нападающий, несомненно, пригодится клубу, меньше которого в чемпионате забивали только две команды.

Однако стать лучшим бомбардиром турнира, выступая за фактически аутсайдера РПЛ — это настоящий вызов для Писарского, но у него есть потенциал, чтобы с ним справиться.

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Пока всё идёт хорошо – нападающий отличился в обоих матчах за свой новый клуб в Кубке России. Обе игры с «Динамо» Писарский выходил в стартовом составе и проводил на поле 78 минут. Интересно, что это соответствует статистике форварда в «Оренбурге», в котором он тратил в среднем 77 минут на гол. Если так пойдёт и дальше, то Владимир впишет себя в историю российского футбола уже в этом году.

Ставка: лучшим бомбардиром РПЛ станет Владимир Писарский за 3.50.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

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