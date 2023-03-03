«Фиорентина» — «Милан». Ибрагимович очень мотивирован

Златан в недавнем интервью сказал, что он по-прежнему лучший в мире и останется в миланском клубе, чтобы это доказать.

4 марта 2023 года состоится матч Серии А «Фиорентина» — «Милан». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт небольшое преимущество гостям: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 2.55. Победа фиолетовых оценена в 2.85. Заключить пари на ничью предлагается за 3.30.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Фиорентина» — «Милан» 4 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Фиорентина» — «Милан» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.70. Ставки на то, что в матче будет ничья со счётом 1:1, принимаются за 6.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Серии А «Фиорентина» — «Милан» (04.03.2023)

Игра состоится на «Марко Ди Белло» 4 марта. Хозяева начинают выходные на 12-м месте с 28 очками, а гости занимают третье место с 47 очками.

В минувшие выходные «Фиорентина» одержала победу со счётом 3:0 в матче с «Вероной», и этот результат помог ей ещё больше оторваться от тройки неудачников сезона. «Фиорентина» открыла счёт на 12-й минуте и удвоила своё преимущество до перерыва. В конце матча команда забила третий гол.

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Эта победа означает, что «Фиорентина» осталась непобеждённой в четырёх последних матчах во всех соревнованиях. Есть победа в игре с «Брагой» дома и в гостях в Лиге Европы, а также во встрече с «Вероной» в Серии А. Также «Фиорентина» сыграла с «Эмполи» вничью со счётом 1:1.

Форма в Серии А показывает, что «Фиорентина» одержала всего одну победу в семи последних матчах. На самом деле фиолетовые выиграли только в 2 из 10 последних матчей в Серии А. Домашняя форма команды в лиге говорит о всего одной победе из последних пяти матчей, а в шести из последних семи домашних матчей Серии А с участием «Фиорентины» оба клуба забивали.

«Милан» отправляется во Флоренцию после домашней победы со счётом 2:0 с «Аталантой» в Серии А в минувшие выходные. Открыв счёт на 25-й минуте, «Милан» был вынужден отсиживаться в обороне до последних минут игры, чтобы забить второй гол.

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Обыграв «Аталанту», «Милан» одержал четыре победы подряд во всех соревнованиях. Три из этих побед были одержаны в Серии А. «Милан» обыграл «Торино» и «Аталанту» дома, а также «Монцу» на выезде.

Также была важная победа со счётом 1:0 в игре с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов. «Милан» выиграл во всех трёх последних матчах Серии А. В гостях миланцы победили в одной из четырёх последних встреч. Были поражения от «Лацио» и «Интера», а также ничья со счётом 2:2 с «Лечче».

«Милан» остался без травмированного защитника Давиде Калабрии, а также есть сомнения по поводу физической готовности Исмаэля Беннасера.

«Фиорентина» находится в плохой форме в Серии А, и это может быть ещё один матч, который закончится без победы. На самом деле, мы ожидаем, что «Милан» уедет из Флоренции с максимальным количеством очков, сохранив ворота сухими. В этой игре может быть забито менее 2.5 мяча.

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Предлагаем поставить на победу «Милана» и тотал меньше 2.5 мяча с коэффициентом 5.10 по линии «Фонбет». За регистрацию пользователи получат фрибет 2000 рублей и смогут использовать его в приложении.

Ставка: победа «Милана» и тотал меньше 2.5 мяча за 5.10.