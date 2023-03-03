Валентина Шевченко — Алекса Грассо. Чемпионка из Киргизии использует страхи мексиканки

Ночью 5 марта 2023 года на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США будет проведён турнир UFC 285. В соглавном событии пройдёт бой за титул в наилегчайшем весе между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо. Аналитики «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фавориткой Валентину: поставить на победу Шевченко можно с коэффициентом 1.14. Успех Грассо оценён экспертами в 6.20. Ставки на ничью принимаются за 68.0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на бой Валентина Шевченко — Алекса Грассо

В «Фонбет» считают, что поединок Валентина Шевченко – Алекса Грассо будет продолжительным: тотал больше 2.5 раунда идёт за 1.45, а тотал меньше 7.5 раунда — за 2.65. Ставки на полный бой принимаются с коэффициентом 2.30. А ещё можно скачать приложение «Фонбет» и получить фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Анализ и прогноз на бой Валентина Шевченко — Алекса Грассо (05.03.2023)

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко возвращается в октагон в эти выходные на турнире UFC 285. В главном событии суперзвёздный боец встретится с жёсткой соперницей Алексой Грассо.

Шевченко — бесспорная королева в своём дивизионе, которая с относительной лёгкостью победила всех своих соперниц. Однако Грассо стала новой угрозой для неё. В результате фанаты получат возможность стать свидетелями невероятного поединка между двумя лучшими спортсменками в дивизионе.

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Бой будет близким. Это подтверждают и цифры. Если говорить об ударах, то Грассо наносит больше ударов в минуту, чем Шевченко. Однако чемпионка более точна.

Что касается показателей по грэпплингу, то они лучше у Шевченко. Несмотря на это, Грассо имеет лучший средний показатель по сабмишенам. Поэтому статистика также довольно близка. Однако Валентина, безусловно, более подготовленный боец и имеет больше опыта, чем Алекса.

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Наш прогноз: Валентина Шевченко победит Алексу Грассо нокаутом за 2.85 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер дарит фрибет 2000 рублей. Поставить его можно на любое событие через приложение.

На пресс-конференции Шевченко сказала, что её сопернице стоит помнить о своих страхах. Валентина также уточнила, что знает их все и будет использовать прямо в поединке.

Ставка: победа Валентины Шевченко нокаутом за 2.85.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

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