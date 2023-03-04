«Динамо» — «Крылья Советов». Осинькин не нарадуется Писарскому

5 марта состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» Москва — «Крылья Советов». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.73. Успех самарцев оценён экспертами в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» Москва — «Крылья Советов» 5 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Динамо» Москва — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата России «Динамо» Москва — «Крылья Советов» (05.03.2023)

Российская Премьер-Лига возвращается после зимнего перерыва. На 5 марта запланированы три встречи. В самой ранней из них на стадионе «ВТБ Арена» в Москве померяются силами местное «Динамо» и «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

После зимнего перерыва грядущие соперники дважды встречались в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. В первой встрече самарцы одержали победу со счётом 2:1. Второй матч закончился ничейным результатом — 1:1. В обеих играх забитыми мячами отметился новобранец «Крыльев Советов» Владимир Писарский.

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Лучший бомбардир чемпионата России замечательно вписался в команду Игоря Осинькина, с ходу став одним из лидеров. На сборах нападающий принял участие в шести товарищеских матчах, где отметился тремя забитыми мячами. Один из них помог самарцам разгромить «Торпедо» (3:0) в последней контрольной игре.

Очень быстро адаптировались и другие новички «Крыльев Советов», в том числе Николай Рассказов и Александр Зуев. Именно они соорудили победный гол в первой игре с «Динамо», на 88-й минуте. Нападающий быстро развернулся в штрафной, получив мяч от защитника, и с ювелирной точностью пробил впритирку со штангой.

Вероятно, за счёт точечных усилений Игорь Осинькин наконец-то исправит главный недуг своего клуба — плохую реализацию. За 17 туров его подопечные забили всего лишь 20 мячей, хотя потенциально голевых моментов создали неисчислимое количество. Форварды с голевым чутьём были просто необходимы.

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Впрочем, во втором матче с «Динамо» в Кубке России самарцы вновь упустили немало шансов отличиться. Они очень здорово контратаковали, то и дело создавая опасные моменты. Однако то мяч летел мимо ворот, то выручал голкипер бело-голубых Игорь Лещук. Он совершил пять сейвов, несколько раз по-настоящему выручив свою команду.

У «Динамо» после зимнего перерыва совсем не клеится игра. Оно ещё неплохо смотрится в атаке, но вот в защите полный бардак. Впрочем, так же было и в первой половине сезона. За 25 матчей во всех официальных турнирах москвичи забили 44 мяча, что весьма прилично. Однако и сами пропустили 32.

На сборах бело-голубые добыли отличные результаты. За девять товарищеских игр они потерпели лишь одно поражение — в матче с ЦСКА (1:2). Также сыграли вничью с «Оренбургом» (3:3). Во всех остальных случаях одержали результативные победы, в том числе во встречах с «Химками» (4:2).

Вот только итоги ни о чём не говорят, в отличие от статистики. За этот отрезок времени подопечные Славиши Йокановича забили 30 голов. Сами пропустили 13 мячей, хотя уровень большей части соперников был совсем невелик. Картина та же самая — группа атаки функционирует, а оборона — нет.

Похоже, сербский специалист на сборах совсем не уделял внимания главному недостатку «Динамо» — нехватке крепости в обороне. Теперь приходится расплачиваться. Вся надежда на группу атаки, в том числе на Арсена Захаряна, которого то и дело сватают в заграничные клубы.

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Давление временами негативно сказывается на молодом полузащитнике. Пока что его будущее выглядит очень туманным. Как бы там ни было, наилучшим вариантом для ставки выглядит «обе забьют» за коэффициент 1.83. В трёх из четырёх последних очных встреч голы были с обеих сторон.

Скорее всего, удастся отличиться обеим командам и в предстоящем матче. В пользу гола бело-голубых свидетельствует то, что у них больше ресурсов и лучше расположение в турнирной таблице. Кроме того, матч состоится на домашнем стадионе команды из Москвы.

В то, что самарцам удастся забить, также верится без особого труда. В недавних встречах в Кубке России они атаковали острее соперника. Если бы не Лещук, а также банальное невезение, подопечные Осинькина забили бы куда больше. Сдаётся, Писарский вновь доставит проблемы москвичам. Интересно, что в этом сезоне он забил пять мячей в пяти матчах с «Динамо» (три в составе «Оренбурга» и два недавно в Кубке России).

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о работе главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина и оценила прогресс воспитанника московского клуба Николая Рассказова. Она назвала его лучшим российским тренером и похвалила за работу. В свою очередь, наставник самарского клуба отреагировал, сказав, что ему приятно это слышать.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» Москва — «Крылья Советов» 5 марта 2023 года

У «Динамо» хорошая результативность, но вот в защите по-прежнему беспорядок. Забить бело-голубые наверняка сумеют, а вот удастся ли не пропустить? Вряд ли. У «Крыльев Советов» имеются некоторые трудности с реализацией. Однако трансфер Писарского призван их устранить. В Кубке страны самарцы местам смотрелись лучше бело-голубых. Думается, им удастся забить как минимум один гол. В конце концов, история последних очных встреч на стороне забитых мячей с обеих сторон.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.83.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

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