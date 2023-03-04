«Рома» — «Ювентус». Моуринью рискует остаться без работы

Если оставит римлян без путёвки в Лигу чемпионов, а всё идёт к этому.

5 марта состоится матч 25-го тура итальянской Серии А «Рома» – «Ювентус». Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу «Ромы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.68. Успех «Ювентуса» оценивается в 2.98. На ничью дают коэффициент 3.26.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 25-го тура Серии А «Рома» — «Ювентус» 5 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Рома» – «Ювентус» не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.51, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.03.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура Серии А «Рома» — «Ювентус» (05.03.2023)

«Ювентус» из-за очкового штрафа оказался в незавидном положении. Впрочем, даже в этом случае для клуба не всё потеряно. Из середины турнирной таблицы он поднялся на седьмую строчку и уже скоро может претендовать на места «Аталанты» и «Ромы».

Даже в плане борьбы за место в Лиге чемпионов для «Ювентуса» ещё ничего не потеряно, особенно учитывая нестабильность римских клубов и «Аталанты». У «старой синьоры» была череда неудач, но она осталась позади. В Серии А «Ювентус» сейчас идёт на серии из четырёх побед подряд, а в Лиге Европы выбил «Нант».

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«Рома» в еврокубках тоже выступила успешно, обыграв «Зальцбург». Она точно так же, как и «Ювентус» провалила первую игру, но смогла взять реванш во второй. Выглядело это не так уверенно, как в исполнении туринцев, но не будем забывать, что соперник «Юве» почти весь матч провёл в меньшинстве.

Римляне никак не могут нащупать свою игру, чтобы наконец порадовать болельщиков. Нет лёгкости, нет стабильности, да и побед в последнее время негусто. В последнем туре «Рома» умудрилась стать первой командой в Серии А, которая проиграла в матче с «Кремонезе».

К слову, ранее кремонцы выбили «Рому» из Кубка Италии, а в первом круге их матч завершился ничейным результатом. С такими результатами воспринимать «Рому» всерьёз не получается.

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Жозе Моуринью прощались многие ошибки, пока он строил команду, но сейчас пришло время давать результат, а его нет. У «Ромы» отличный подбор игроков атаки, но играет она очень скованно, беззубо. Такое впечатление, что мы видим худшую версию «Ювентуса» Аллегри, для которого главное – не пропустить.

«Ювентус» тоже нельзя назвать безгрешным, но на фоне своего соперника туринцы смотрятся гораздо убедительнее. Они стабильно побеждают, научились демонстрировать характер и переламывать неудачно складывающиеся матчи. Оборона «старой синьоры» снова на уровне, плюс худо-бедно получается забивать.

«Рома» старается настраиваться на «большие матчи», но далеко не всегда добивается в них нужного результата. Команда Моуринью, такое впечатление, не устаёт разочаровывать. Римлянам не хватает стабильности, агрессии, они делают ставку на оборону, но даже в этом плане «Ювентус» смотрится сильнее и качественнее.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью покинет клуб, если команда не попадёт в Лигу чемпионов по итогам сезона. Кажется, дело идёт к этому. Ставим на победу гостей за коэффициент 2.98.

Прогноз и ставки на матч 25-го тура Серии А «Рома» — «Ювентус» 5 марта 2023 года

Доверия «Роме» становится меньше с каждым матчем. Есть впечатление, что Лига конференций так и останется единственным серьёзным достижением Моуринью в этой команде. «Ювентус» смотрится сильнее, у него больше запаса прочности, к отчётному матчу туринцы подходят в хорошей форме. У Аллегри есть все шансы замахнуться на три очка.

Ставка: победа «Ювентуса» за 2.98.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

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