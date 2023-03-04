«Интер» — «Лечче». Чемпиону мира не придётся просить прощения

Лаутаро Мартинес извинился за поражение в последнем матче, но в этот раз всё будет по-иному.

5 марта 2023 года состоится матч Серии А «Интер» — «Лечче». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество хозяевам: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.35. Шансы «Лечче» оценены в 9.00. Заключить пари на ничью предлагается за 4.80.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Интер» — «Лечче» 5 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Интер» — «Лечче» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.95. Ставки на то, что «Лион» выиграет со счётом 3:0, принимаются за 8.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Италии «Интер» — «Лечче» (05.03.2023)

Миланский «Интер» пытается удержать место в четвёрке сильнейших Серии А. Однако текущая форма «нерадзурри» в чемпионате ставит под угрозу все попытки занять место в квалификации Лиги чемпионов.

Команда Симоне Индзаги проиграла в матче с «Болоньей» со счётом 0:1 в минувшие выходные и опережает занимающую пятое место «Рому» в гонке за путёвку Лиги чемпионов всего на три очка. В воскресенье «Интер» примет на «Сан-Сиро» занимающий 15-е место «Лечче», которому необходимо побеждать.

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«Лечче» также потерпел поражение в Серии А. В последнем туре «джаллоросси» уступили со счётом 0:1 «Сассуоло». Это поражение положило конец трёхматчевой беспроигрышной серии «Лечче» в Серии А.

В августе «Интер» выиграл матч с «Лечче» со счётом 2:1. Ромелу Лукаку открыл счёт на второй минуте, но Ассан Сесай из «Лечче» сравнял счёт сразу после перерыва. «Интер» одержал драматическую победу на четвёртой минуте после перерыва благодаря голу Дензела Думфриса.

«Нерадзурри» взяли 10 очков из 18 возможных в последних встречах Серии А. Однако «Интер» изо всех сил старается забить голы: в последних шести матчах было забито всего шесть мячей. «Змеи» хорошо выступают на «Сан-Сиро», выиграв в 10 из 12 встреч здесь.

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«Лечче» набрал семь очков в последних шести матчах. «Джаллоросси» хорошо играют вдали от дома и имеют двухматчевую серию побед в гостях. «Лечче» должен сделать эту игру сложной для «Интера».

Тренер Марко Барони будет без защитника Федерико Баскиротто из-за дисквалификации. Нападающий Ламек Банда получил мышечную травму и находится под большим вопросом. Кроме того, клуб может остаться без защитников Кастриота Дермаку и Марина Понграчича из-за травм ног.

Индзаги может остаться без защитников Федерико Димарко и Милана Шкриньяра. Оба страдают от физического дискомфорта. Полузащитник Хоакин Корреа также находится под вопросом после травмы бедра.

Лаутаро Мартинес — лучший бомбардир «Интера» в Серии А с 13 голами. Он является единственным игроком команды, забившим за «нерадзурри» двузначное число мячей в Серии А. Несмотря на это, «змеи» вторые по количеству голов в лиге в этом сезоне — 44.

«Лечче» с 24 голами занимает шестое место в Серии А. Проблемы клуба с забитыми мячами должны преследовать их на «Сан-Сиро», так как «Интер» одержит вторую победу подряд за счёт атаки. «Интер» должен обыграть гостей со счётом 2:1 в основное время, чтобы остаться на втором месте.

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