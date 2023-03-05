Каталонцы готовы одержать победу и не подпустят «Реал» к себе в таблице, а «МЮ» наведается в гости к «Ливерпулю», у которого не всё хорошо.

Экспресс на 5 марта с коэффициентом 14.09: Хави идёт к чемпионству, а у Клоппа проблемы

5 марта пройдёт много интересных событий в мире футбола. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 14.09 на матчи, которые состоятся сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Валенсия» 5 марта

«Барселона» доказала, что на текущий момент показывает лучшую игру среди испанских клубов. Сине-гранатовые обыграли в первом матче полуфинала Кубка Испании грозный «Реал» со счётом 1:0. Несмотря на превосходство соперника по владению мячом и ударам по воротам, «Барселона» сумела удержать минимальное преимущество. Отлично выступила пара центральных защитников Кунде — Алонсо, не позволившая талантливому нападению «Реала» создать опасные моменты. По итогу 23 встреч хозяева набрали 59 очков и лидируют в Примере.

Рубен Бараха одержал первую победу на посту главного тренера «Валенсии», когда в минувшем туре его подопечные обыграли «Реал Сосьедад» со счётом 1:0. Стоит отметить, что победу «летучим мышам» принёс автогол футболиста клуба из Сан-Себастьяна. Тем не менее три очка гости в свой актив записали, хотя игра «Валенсии» остаётся слабой, особенно в плане взаимодействия. После серии из шести проигранных матчей у болельщиков гостей появилась надежда на спасение от вылета. От спасительного 17-го места их отделяет минимальная дистанция.

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Футболисты «Барселоны» сбросили с плеч психологический груз от неудачи в Лиге Европы и поражения в Примере. Они вновь продемонстрировали отличную игру в защите, а это придало уверенность. У «Валенсии» слишком много проблем в игре, чтобы оказать достойное сопротивление сине-гранатовым. Рекомендуем изучить ставку на победу «Барселоны» с форой (-1.5) за коэффициент 2.44.

Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «МЮ» 5 марта

«Ливерпуль» в 2023 году выиграл только в 4 из 11 матчей. Однако позитивом является то, что три из этих четырёх побед пришлись на последние туры Премьер-лиги. Если вынести за скобки неудачный выезд к поставившему «автобус» «Кристал Пэлас» (0:0), то «Ливерпуль» четыре матча во всех турнирах подряд забивает по два мяча. Правда, в одной из этих встреч красные пропустили пять голов от мадридского «Реала».

«Манчестер Юнайтед» в отличной форме. Команда Эрика тен Хага выиграла в четырёх последних матчах. При этом 12 игр подряд «красные дьяволы» забивают не менее двух, но не более трёх мячей, не обращая внимания на статус соперника. Самым громким успехом последних недель стала победа в 1/16 финала Лиги Европы во встрече с «Барселоной» (2:2 и 2:1).

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Почти в каждом матче забивает Маркус Рашфорд, который становится главной звездой «МЮ». На неделе молодой форвард не отметился голом, но это можно списать на то, что в кубковом матче с «Вест Хэмом» Рашфорд получил передышку и вышел только со скамейки запасных. Примечательно, что к моменту выхода англичанина на поле «МЮ» уступал 0:1, но в последние полчаса вырвал победу со счётом 3:1.

«Манчестер Юнайтед» не побеждал «Ливерпуль» на его поле восемь матчей подряд, но сейчас лучший момент, чтобы переломить эту тенденцию. «Красные дьяволы» безупречны, тогда как к «Ливерпулю» много вопросов. Поставим на гостей с форой «ноль» за 2.10.

Прогноз на матч Серии А «Рома» — «Ювентус» 5 марта

Футболисты «Ромы» оказались крайне разочарованы своей отвратительной игрой в матче с аутсайдером Серии А «Кремонезе» в минувшем туре. Они уступили со счётом 1:2, но традиционно обвинили в своих неудачах судейский корпус. Особенно старался Моуринью. Португалец вступил в перепалку с главным арбитром и в непарламентских выражениях высказался о его работе.

За свою огненную тираду Жозе был выдворен с поля и дисквалифицирован на две игры. С особым чувством готовится к матчу аргентинец Дибала. У него остались претензии к бывшему наставнику Аллегри, который не давал нападающему достаточно игрового времени.

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«Ювентус» довольно быстро пришёл в себя после штрафа в 15 очков. Уже семь официальных матчей команда не проигрывает (шесть побед и ничейный исход). «Старая синьора» уже появилась на горизонте возле еврокубковой зоны, вызвав панику у конкурентов. Не стоит и говорить, что «Ювентус» не ждали так высоко в турнирной таблице. Гости на седьмой строчке и отстают от той же «Ромы» всего на девять очков. Не слишком большая дистанция для «Ювентуса»!

На домашней арене в текущем сезоне футболисты «Ромы» выступают отлично. Они выиграли в шести из последних семи официальных матчей на «Олимпико». Рекомендуем изучить ставку победа «Ромы» за коэффициент 2.75.

Экспресс на матчи 5 марта

Ставка 1: победа «Барселоны» с форой (-1.5) в матче с «Валенсией» за 2.44.

Ставка 2: победа «МЮ» в матче с «Ливерпулем» с форой (0) за 2.10.

Ставка 3: победа «Ромы» в матче с «Ювентусом» за 2.75.

Общий коэффициент: 2.44 Х 2.10 Х 2.75 = 14.09.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

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