Формула-1, Гран-при Бахрейна. Алонсо потеснит пилотов «Феррари» на подиуме

5 марта на трассе Сахир пройдёт Гран-при Бахрейна — первый этап сезона Формулы-1 2023 года. Начало гонки – в 18:00 мск. Букмекеры считают главным фаворитом действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена, поставить на победу пилота «Ред Булл» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех ближайшего преследователя голландца Серхио Переса оценён в 6.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на гонку Формулы-1 — Сахир 05 марта 2023 года

Букмекеры ждут плотное сражение в лидирующей группе и дают коэффициент 2.25 на то, что победитель финиширует с отрывом меньше 5 секунд. На то, что выиграет обладатель поула, дают 2.00. Коэффициентом 1.42 оценена вероятность того, что первый круг первой гонки сезона пройдёт без аварий и сходов. Шанс на выезд машины безопасности по ходу дистанции оценён в минимальные 1.33, на включение режима виртуального сейфти-кара даётся чуть больше – 1.40.

Анализ и прогноз на гонку Гран-при Бахрейна на трассе Сахир — Формула-1 (05.03.2023)

Сколько раз Фернандо Алонсо ошибался с командами. Ушёл из чемпионской «Рено»в «Макларен» в 2007-м – оказался в центре конфликта с Льюисом Хэмилтоном, в 2010-м предпочёл «Феррари», отказав «Ред Булл», которая затем выиграла четыре чемпионата подряд. В 2015-м примкнул к проекту «Макларен-Хонда» и оказался в аутсайдерах. И вот теперь в 41 год он, кажется, наконец-то сделал правильный выбор.

То, что «Астон Мартин» способна «выстрелить» в сезоне-2023 в Ф-1 заговорили ещё до зимних тестов в Бахрейне. Со слов представителя одной из топ-команд, экс-«Рейсинг Пойнт» добилась выдающихся цифр при обдувке новой машины в аэротрубе. На предсезонке AMR23 действительно смотрелась превосходно – два из трёх дней Алонсо завершил в топ-3, чего с ним не случалось с февраля 2012 года.

Макс Ферстаппен: квалификация прошла даже лучше, чем ожидалось.

В принципе, прогресс зелёной команды закомерен. По бюджету ($260 млн) «Астон Мартин» уступает только трём топ-командам и «Макларену». Плюс, за последние годы коллектив усилился в кадровом плане. В аэродинамическом отделе сейчас работают два два специалиста из «Ред Булл», один – из «Мерседеса», конструкторский отдел возглавляет экс-инженер «Тойоты» и «Макларена».

Хорошие машины команда строила и при меньших финансовых и кадровых ресурсах, когда ещё называлась «Форс Индия». В 2016-м и 2017-м коллектив из Сильверстоуна был лучшим из остальных, став четвёртым в Кубке конструкторов, и вообще во второй половине 2010-х являлся единственным середняком, который время от времени финишировал на подиуме.

Конечно, вряд ли Алонсо рассчитывал на столь заметный прогресс. Шутка ли, в первый день гоночного уикенда Гран-при Бахрейна он впервые с Монако-2014 стал быстрейшим по итогам пятничных свободных заездов! В субботней тренировке он снова стал быстрейшим и таким образом впервые с Сингапура-2014 возглавил две сессии за уикенд.

Леклер: никаких проблем с машиной в квалификации Гран-при Бахрейна не было.

Квалификация прошла хуже, чем ожидалось, – «Ред Булл» прибавила, «Феррари» наконец-то продемонстрировала свою реальную скорость. В результате Фернандо стал пятым в 0,6 секунды от поула и 0,3 секунды – от третьего места. Такое ощущение, что «Астон Мартин» выдала свои резервы ещё на тренировках. Но скажем так, стакан наполовину полон, и Фернандо ничуть не расстроился.

Посмотрим теперь, насколько хороша машина «Астон Мартин» в гонке. На зимних тестах наблюдатели на трассе отмечали, что даже с полными баками AMR23 ведёт себя стабильно и бережно расходует шины, а также быстро их прогревает. При этом по скорости на длинных сериях кругов зелёные уступали только «Ред Булл».

В пятницу на гоночных отрезках Алонсо на мягких шинах и вовсе проехал вровень с Ферстаппеном, показав одинаковое с ним среднее время круга – 1.37,2. Так что почему бы и не замахнуться на подиум? Скорость у машины есть, надёжность тоже на высоте – ни разу за тесты и гоночный уикенд в Бахрейне AMR23 не сломалась на трассе.

Прогноз и ставки на гонку Формулы-1 Гран-при Бахрейна — Сахир 05 марта 2023 года

Лучшее время в двух в тренировках, пятое место в квалификации в квалификации в 0,6 секунды от действующего чемпиона мира Формулы-1. Неплохое начало сезона для Алонсо, даже если в ключевой момент уикенда не все ожидания оправдались.

В любом случае главное событие, гонка, впереди. А машина «Астон Мартин» на гоночной дистанции выглядит многообещающе, учитывая, что Фернандо в пятницу на длинных отрезках проехал на равных с Ферстаппеном.

Конечно, одолеть Макса и «Ред Булл», в прошлом году выигравших 15 из 22-х гонок – утопия. Но почему бы не побороться с пилотами «Феррари»? Вполне возможно. Никогда ещё за всю эпоху гибридных турбомоторов, то есть с 2014 года, испанский гонщик не был так близок к тому, чтобы начать сезон с подиума.

Ставка: Фернандо Алонсо финиширует на подиуме за 2.65.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Бахрейна.

Перес стал лучшим в первой практике Гран-при Бахрейна.

Феттель, возможно, вернётся в Формулу-1 — поможет своей бывшей команде в беде.

А. Попов: я и многие болельщики действительно зажрались.