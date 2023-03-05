«Северсталь» — ЦСКА, третий матч. Солдат сбился с пути?

Сергей Фёдоров уверен, что поражение в последнем очном матче быстро забудется. Но не тут-то было!

6 марта состоится третий матч 1/8 финала Кубка Гагарина КХЛ «Северсталь» — ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтения гостям. Поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.90, успех череповчан оценён экспертами в 3.45.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина КХЛ «Северсталь» — ЦСКА 6 марта 2023 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Северсталь» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.73, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.10. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70. Поставить на гол на первой минуте можно за 12.5.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Гагарина КХЛ «Северсталь» Череповец — ЦСКА Москва (06.03.2023)

В Континентальной хоккейной лиге на 6 марта запланированы четыре встречи 1/8 финала Кубка Гагарина. Отдельное внимание уделим третьей игре между «Северсталью» и ЦСКА. Встреча пройдёт на льду «Ледового дворца» в Череповце, первое вбрасывание состоится в 19:30 мск. Счёт в серии 1-1.

Разин обыграл во втором матче ЦСКА (3:2 ОТ), а серия перебирается в Череповец. Для красно-синих это первое поражение в первом раунде плей-офф с 2014 года. Даже две пропущенные шайбы с разницей в 44 секунды не стали помехой для гостей. Это издержки молодого состава, но важнее, что отыгрались. Об этом сказал и главный тренер.

Овечкин: моим кумиром был Сергей Фёдоров, в детстве я равнялся на него.

Александр Суворов из «Северстали» забросил шайбу и отдал передачу. Победный гол на 83-й минуте забил Никита Гуслистов. При этом ЦСКА перебросал соперника 54-32, на точке вбрасывания также хозяева были лучше 50-34, но гости в первой встрече выиграли всего 17 вбрасываний. Так что прогресс налицо. В этом компоненте проведена большая работа. Плюс заблокировали 22 броска ЦСКА, что тоже немаловажно.

Отдать должное нужно и Андрею Разину, который снова удивляет. Без серьёзной финансовой поддержки в первом раунде дать отпор действующему обладателю Кубка Гагарина. Это многого стоит, а ведь по составу армейцы серьёзно превосходят соперника, звёзд у череповчан такого уровня нет.

Зато есть Александр Самонов, в прошлом выступавший за СКА и совершивший 52 сейва во второй игре серии. Думается, в третьем матче он также будет первым номером. Плюс не стоит забывать, что ЦСКА проиграл в двух встречах в Череповце по ходу регулярного чемпионата. Конечно, сравнивать плей-офф и регулярку не стоит, но хозяева воспряли духом, переломив ход серии.

Кузьменко — самый эффективный игрок НХЛ.

Показали, что могут бороться и терпеть. Сергей Фёдоров в послематчевом интервью сказал, что выезд будет отличной проверкой, добавив, что его состав в гостях у «Северстали» выигрывал нечасто. Хозяева же будут снова навязывать свой хоккей, неуступчивость у них в подсознании.

Однако недавно появилась информация, что хозяева лишились сразу двух защитников — Макара Хабарова и Андрея Чуркина. Макар доигрывал первую игру с переломом, а Чуркину, скорее всего, понадобится операция. Это большая потеря для команды, тем более с таким соперником. ЦСКА это будет на руку.

Сам Андрей Разин высказался о том, что второй матч был самым трудным в его тренерской карьере, но то ли ещё будет! Гости мотивированы вернуть себе преимущество в серии, а у хозяев потери состава. Конечно, с учётом тактики они постараются навязать борьбу, но, кажется, второй раз ЦСКА уже будет готов.

Овечкин вышел на 16-е место в истории НХЛ по набранным очкам.

Мы бы проверили вариант на то, что «Северсталь» не проиграет в основное время за 1.83. Состав отменно подготовлен, физически и морально. Пусть есть проблемы, но команда умеет выходить из сложных ситуаций. Не проиграть дома в основное время хозяева могут. Силы есть, и поддержка трибун обеспечена. Мотивации полно.

После встречи тренер армейцев поздравил «Северсталь» с победой и добавил, что «солдат не сбился с пути и с шага. Однако в результате похоже на то, что всё-таки проблемы есть. Разин готов доказать обратное.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Северсталь» — ЦСКА 6 марта 2023 года

У череповчан радость от победы, но сразу два защитника выбыли из-за травм. Это может сказаться на игровой манере команды. У ЦСКА же большая звёздная лавка, но хозяева эмоционально на подъёме, плюс дома уже обыгрывали красно-синих в регулярке. Гости постараются насолить, но у «Северстали» боевой и неуступчивый характер, однако пока перестрахуемся менее рискованной ставкой. Серия начинается заново! От этого соперникам не легче.

Ставка: «Северсталь» не проиграет в основное время за 1.83.

Экспресс с коэффициентом 8.40.

КХЛ оштрафовала Радулова за драку в матче Кубка Гагарина с «Нефтехимиком».

Кудашов: прекрасно понимаем, что позади только два матча серии.

Георгиева заменили в матче с «Далласом после пяти пропущенных шайб.

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 79 голов.