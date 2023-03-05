«Торино» — «Болонья». Арнаутович и Миранчук предпочтут отмолчаться

В этот раз они вряд ли смогут порадовать публику.

6 марта 2023 года состоится матч Серии А «Торино» — «Болонья». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу туринцев можно с коэффициентом 2.35. Шансы красно-синих оценены в 3.45. Заключить пари на ничью предлагается за 2.95.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Торино» — «Болонья» 6 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» не считают, что встреча «Торино» — «Болонья» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.55. Ставки на то, что победу одержат туринцы со счётом 1:0, принимаются за 6.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Италии «Торино» — «Болонья» (06.03.2023)

В понедельник вечером «Торино» и «Болонья» встретятся в Турине. Гости хотят увеличить свои шансы на выход в Европу из Серии А.

Команда Ивана Юрича подходит к этому матчу, одержав всего одну победу в пяти последних матчах Серии А. В последний раз в чемпионате Италии «Торино» потерпел поражение во встрече с «Ювентусом» со счётом 2:4 в день дерби.

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«Торино» имеет неоднозначную домашнюю репутацию в Серии А, хотя он проиграл только в одном из своих последних шести домашних матчей. Он также выиграл только в трёх из своих последних девяти матчей дома.

Последние домашние матчи в Серии А у «Торино» были относительно малорезультативными: меньше 2.5 мяча было забито в 9 из 11 встреч на домашней арене.

«Болонья» имеет шанс на выход в еврокубки следующего сезона, продемонстрировав достойную игру в Серии А. Команда Тьяго Мотты сейчас находится всего в семи очках от первой шестёрки Серии А, выиграв в четырёх из пяти последних матчей.

«Болонья» имеет приличный послужной список на выезде в чемпионате Италии, выиграв в четырёх из шести последних выездных встреч Серии А. Последние гостевые игры клуба в Серии А отличаются высокой результативностью: в восьми было забито более 2.5 мяча.

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Прогнозируем, что в этой игре будет зафиксирована малорезультативная ничья, которая подорвёт надежды гостей на получение путёвки в еврокубки в следующем сезоне. Предлагаем поставить на ничью и тотал меньше 2.5 мяча за 3.25 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: ничья и тотал меньше 2.5 мяча за 3.25.

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