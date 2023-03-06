Экспресс на 6 марта с коэффициентом 25.69: Разин сошёл с пути, Ларионов знает своё дело

На 6 марта запланированы заключительные матчи очередных туров в европейских чемпионатах. Кроме того, продолжается борьба в Кубке Гагарина. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 25.69 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч Кубка Гагарина «Северсталь» — ЦСКА 6 марта

ЦСКА будет очень зол после поражения в матче первого раунда плей-офф, которое произошло впервые почти за девять лет. Тренер Сергей Фёдоров уверяет, что его команда не сбилась с пути и в следующей встрече покажет всю свою мощь. В это можно верить, ведь армейцы обладают почти безграничными ресурсами для того, чтобы легко преодолевать первую стадию Кубка Гагарина. Тем не менее легко гостям на сей раз точно не будет.

«Северсталь» на эмоциональном подъёме – у неё хорошо работает нападение, а голкипер Александр Самонов уже побил личный рекорд по количеству сейвов. При этом москвичи на своего вратаря в полной мере положиться пока не могут, ошибок он допускает много.

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В то же время ЦСКА не позволит себе второй осечки подряд. Чемпиону важно вести в серии, дабы не доводить до нервных концовок раньше времени. В нападении у гостей проблем нет, они могли забивать гораздо больше во втором матче, если бы не геройства вратаря соперника. Сейчас они будут заряжены на реванш. Возьмём победу ЦСКА с форой (-2.5) за 4.05.

Прогноз на матч Кубка Гагарина «Динамо» Москва — «Торпедо» 6 марта

Московское «Динамо» во второй игре серии плей-офф с «Торпедо» приняло вызов соперника и сыграло в открытый хоккей. Бело-голубые старались быстро переходить нейтральную зону и контролировать шайбу. Против системной игры соперника они пытались противопоставить самоотдачу и большое количество бросков. В первой игре это помогло выиграть со счётом 3:1, но в последнем матче сильнее оказались уже автозаводцы (2:5).

Игорь Ларионов не стал ломать тактическую схему или перестраивать её перед плей-офф. Наставник понимает все риски, но стиль важен для болельщиков, которые страстно поддерживают команду. После поражения в первой игре тренерский штаб «Торпедо» поменял сочетания в звеньях, однако атакующую систему не корректировал. Такая приверженность собственному курсу позволила сравнять счёт в серии.

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Очень интересная серия плей-офф. Московское «Динамо» трансформируется в атакующую команду в играх с автозаводцами. Отметим, что в четырёх из последних пяти очных встреч в Москве соперники совместными усилиями забрасывали минимум шесть шайб. Рекомендуем изучить ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 2.70.

Прогноз на матч Серии А «Торино» — «Болонья» 6 марта

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук номинирован на звание лучшего игрока месяца в Серии А. Россиянин оказался в представительной компании вместе с Хвичей Кварацхелией и Виктором Осимхеном из «Наполи» и Анхелем Ди Марией из «Ювентуса».

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Однако в последних четырёх матчах у Миранчука всего одно результативное действие – голевая передача в матче с «Кремонезе» (2:2). Тем не менее российский полузащитник является одним из лидеров чемпионата по продвижению мяча и отдаёт много ключевых передач. «Торино» же не хватает забивного нападающего. Но в двух последних матчах «быки» забили четыре мяча – столько же, сколько в четырёх предыдущих играх. Два мяча — в ворота «Ювентуса», но «старая синьора» смогла отыграться и одержать победу со счётом 4:2.

«Торино» выиграл всего один матч из последних шести, тогда как «Болонья» одержала четыре победы в пяти встречах. В прошлом туре подопечные Тьягу Мотты обыграли «Интер» (1:0). Три из четырёх последних гостевых матчей «Болоньи» закончились победами со счётом 2:1. Учитывая форму команд, выберем основной ставкой победу «Болоньи» с форой (0) за 2.35.

Экспресс на матчи 6 марта

Ставка 1: победа ЦСКА в матче с «Северсталью» с форой (-2.5) за 4.05.

Ставка 2: тотал больше 5.5 шайбы в матче «Динамо» — «Торпедо» за 2.70.

Ставка 3: победа «Болоньи» с форой (0) в матче с «Торино» за 2.35.

Общий коэффициент: 4.05 Х 2.70 Х 2.35 = 25.69.

Экспресс с коэффициентом 8.40.

Агент: Фирмино летом точно покинет «Ливерпуль».

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