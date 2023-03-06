«Лацио» — АЗ. Маурицио Сарри пойдёт по стопам Моуринью

В чемпионате Италии «орлы» преуспевают. Можно позариться и на победу в Лиге конференций, как «Рома» в прошлом году.

7 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги конференций «Лацио» — АЗ. Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех голландцев оценён экспертами в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Лацио» — АЗ 7 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Лацио» — АЗ получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги конференций «Лацио» — АЗ (07.03.2023)

На фоне Лиги чемпионов и Лиги Европы, не будем забывать и о третьем по значимости еврокубковом турнире — Лиге конференций. На 7 марта запланирована первая встреча 1/8 финала. На стадионе «Олимпико» в Италии померяются силами «Лацио» и АЗ из Алкмара. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

В чемпионате Италии дела у «Лацио» идут замечательно. За 25 туров он потерпел только пять поражений и шесть раз сыграл вничью. Во всех остальных встречах бело-небесно-голубые одержали убедительные победы, в том числе во встрече последнего тура с лидирующим «Наполи» (1:0), на выезде. Таким образом прервалась восьмиматчевая победная серия неаполитанцев в Серии А.

Тен Хаг: я не беспокоюсь из-за увольнения Роналду — сплю хорошо.

Сейчас подопечные Маурицио Сарри располагаются в зоне Лиги чемпионов, но, что интересно, в Лиге Европы они преуспеть не сумели. Хотя, в соперниках были не очень сильные команды — «Штурм», «Мидтьюлланн» и «Фейеноорд». За шесть туров группового этапа турнира «орлы» одержали только две победы. Также они два раза сыграли вничью и потерпели столько же поражений.

По итогу, «Лацио» занял третье место в группе и отправился в Лигу конференций. Здесь он начал свой путь не увереннее. В 1/16 финала римляне с трудом прошли румынский «ЧФР Клуж». В первом матче, на домашнем стадионе, они одержали победу с минимальным перевесом — 1:0. Ответная встреча закончилась безголевой ничьей.

Примечательно, что Сарри не сильно экспериментировал в матчах с «ЧФР». Он выделил немало игрового времени основообразующим игрокам, в частности Сергею Милинковичу-Савичу и лучшему бомбардиру команды Чиро Иммобиле. Именно 33-летний нападающий стал автором единственного забитого мяча.

Месси отказался от нового контракта с «ПСЖ».

АЗ тоже неплохо выступает в чемпионате своей страны. За 24 тура он потерпел только четыре поражения, а также пять раз сыграл вничью. Во всех остальных играх подопечные Паскаля Янсена одержали результативные победы. За этот отрезок времени они забили 50 мячей, а пропустили 28.

В Лиге конференций «сырные фермеры» провели уже 12 матчей. За этот период времени они потерпели поражения в первом матче 3-го квалификационного раунда с «Данди Юнайтед» (0:1) и во встрече 4-го тура группового этапа турнира кипрским «Аполлоном» (тоже 0:1). В обоих случаях АЗ выступал на выезде.

Во всех остальных матчах АЗ одержал результативные победы. Впрочем, поражения во встречах с «Данди Юнайтед» и «Аполлоном» уже настораживают. Соперники не из числа сильных. Да и в чемпионате Нидерландов у команды из Алкмара также нередко возникали проблемы с выездами. Команда потерпела поражения в трёх из четырёх последних встреч в гостях.

Однако уровень чемпионата Нидерландов в несколько раз ниже итальянского. Да и состав у «сырных фермеров» не блещет звёздными именами. Вероятнее всего, в грядущем матче они потерпят поражение. В то же время, вряд ли встреча получится слишком результативной. Предлагаем проверить П1 + ТМ 4.5 мяча за коэффициент 1.92.

Николай Писарев рассказал, когда Дзюба будет вызван в сборную.

У римлян очень надёжная защита. За 25 туров в Серии А они пропустили всего лишь 19 мячей — меньше только у лидирующего «Наполи». При этом, во второй половине сезона небесно-бело-голубые не очень много забивают. За последние 13 туров в чемпионате Италии им лишь раз удавалось забить больше двух мячей за матч.

Не исключено, что Маурицио Сарри повторит прошлогодний результат Жозе Моуринью. Как мы помним, по итогам минувшего сезона португальский специалист вместе с «Ромой» выиграл Лигу конференций, обыграв в финале «Фейеноорд». Сильнее, чем «Лацио», команд в текущем розыгрыше турнира не так уж и много, если вообще есть.

Прогноз и ставки на матч Лиги конференций «Лацио» — АЗ 7 марта 2023 года

У «Лацио» отличная комплектация состава, а также прекрасно обстоят дела в чемпионате Италии. Несмотря на провал в Лиге Европы, клуб выглядит одним из главных фаворитов Лиги конференций. У АЗ из Алкмара ниже уровень чемпионата, а также имеются некоторые проблемы с выездами. На домашнем стадионе итальянцы, скорее всего, обыграют голландцев. Хотя, игра вряд ли она получится слишком результативной. Во-первых, это только первый матч. Во-вторых, у «орлов» очень надёжная оборона. Да и в последнее время они забивают не очень много.

Ставка: победа «Лацио» и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.92.

Экспресс с коэффициентом 9.60.

Кобелев назвал причины спада игровой формы у Арсена Захаряна.

Рой Кин: поражение «МЮ» от «Ливерпуля» — просто позор, шокирующий день.

Мохамед Салах стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» за всю историю АПЛ.

Гранат: почему Fan ID нужен только на футболе?