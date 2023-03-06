«Челси» – «Боруссия». Грэм Поттер не унывает

7 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» – «Боруссия». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.96. Успех «Боруссии» оценивается в 4.10. На ничью дают коэффициент 3.82.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Боруссия» 7 марта 2023 года

Букмекеры сомневаются в результативности матч «Челси» – «Боруссия»: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Боруссия» (07.03.2023)

Со вторника в Лиге чемпионов начинаются ответные матчи 1/8 финала. Одной из первых команд, что пройдёт в четвертьфинал, станет кто-то из пары «Челси» – «Боруссия». Сейчас немцы котируются выше, они выиграли первый матч, но преимущества в один мяч слишком мало.

Хозяева должны быть в приподнятом настроении. На выходных «Челси» выиграл впервые с середины января и прервал серию из шести матчей без побед. Сначала у «синих» было три ничейных результата, а потом последовали три поражения, всё началось с матча в Дортмунде. Победу в игре с «Лидсом» нельзя назвать чем-то выдающимся, но это лучше, чем ничего.

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«Челси» с трудом забил «павлинам» один гол. Проблемы в атаке никуда не делись. После чемпионата мира лондонцы сыграли уже 14 матчей и забили в них всего семь голов. Пять из них — в матчах с аутсайдерами АПЛ и только два в ворота относительно крепких «Вест Хэма» и «Фулхэма».

У «Боруссии» форма гораздо лучше, на выходных «шмели» одержали победу в 10-м матче подряд. Немцы выиграли все матчи после паузы, другой такой команды в европейских топ-чемпионатах нет. Уровень соперников у «Боруссии» был ниже, чем у «Челси», но важнее результат.

Самыми серьёзными соперниками у «шмелей» были как раз «Челси» и «Лейпциг». Обе победы дались «Боруссии» тяжело. В матче с лондонцами «шмели» с трудом смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности. Их вратарь Грегор Кобель не раз спасал команду и заслуженно стал лучшим игроком матча.

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С «Лейпцигом» «Боруссия» сыграла два разных тайма. Если в первом у неё получалось всё, а у соперника ничего, то во втором слишком осторожная тактика едва не обернулась потерей очков. «Быки» показали, как можно играть со «шмелями» с позиции силы, и были близки к тому, чтобы отыграть отставание в два мяча.

Грэм Поттер наверняка должен был посмотреть этот матч и сделать определённые выводы. Проблема в том, что Поттер хоть и хороший тренер, но у него пока не получается донести свои идеи до игроков. Очень часто в последних матчах игра «Челси» сводилась только к использованию индивидуального мастерства игроков, без какой-то общей идеи или плана на игру.

Единственное, в чём нельзя упрекнуть «синих» – это игра в обороне. «Челси» пропускает очень мало, больше двух пропущенных голов за игру для лондонцев редкость. В первом матче, даже дома, «Боруссия» долго не могла найти путь к воротам англичан. В гостях сделать это будет ещё труднее.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Боруссия» 7 марта 2023 года

«Боруссия» не станет рисковать, понимая слабость атаки соперника, Эдин Терзич должен сконцентрироваться на защите имеющегося преимущества. Нет никаких предпосылок, что в этот раз «Челси» сыграет в атаке лучше обычного и наконец начнёт забивать. В таком случае ставка на тотал меньше 2.5 мяча хоть и не радует большим коэффициентом, но выглядит максимально надёжно.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.99.

Экспресс с коэффициентом 9.60.

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