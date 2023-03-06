«Нефтехимик» — «Ак Барс», четвёртый матч. Билялетдинов самоуверен

Опытный тренер не уповает на везение. Всё дело в правильной установке на матч и мастерстве игроков.

7 марта состоится четвёртый матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Нефтехимик» — «Ак Барс». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.98. Успех нижнекамцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина «Нефтехимик» — «Ак Барс» 7 марта 2023 года

Букмекеры считают, что второй матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Нефтехимик» не будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 шайбы — тоже за 1.90. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.60. Заключить пари на то, что обе забьют во втором периоде, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Нефтехимик» Нижнекамск — «Ак Барс» Казань (07.03.2023)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги подошёл к концу. Настала пора плей-офф. 7 марта состоятся четыре четвёртые встречи 1/8 финала Кубка Гагарина. В одной из них на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске местный «Нефтехимик» примет «Ак Барс». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

После поражения в первом матче (2:3 ОТ) «Ак Барс» собрался с мыслями и одержал разгромные победы в двух последующих встречах — в обоих случаях выиграл со счётом 4:1. И там и там отметился заброшенными шайбами Александр Радулов, ставший капитаном при Зинэтуле Билялетдинове.

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Таким образом, Радулов набрал своё 92-е (25+67) очко в плей-офф и вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров Кубка Гагарина. Сейчас нападающий пребывает на пике своей формы. Он помогает Билялетдинову не только на льду, но и со скамейки, активно подсказывая и наставляя сокомандников.

Впрочем, во втором матче Радулов отличился и с негативной стороны — стал зачинщиком массовой драки. В её ходе капитан «барсов» нанёс несколько ударов в челюсть нападающему «Нефтехимика» Андрею Чивилёву. Инцидент не из приятных. По итогу Александр получил 17 минут штрафа. Кроме того, его наказали денежным штрафом как зачинщика драки.

Билялетдинов в послематчевом интервью отметил, что без Радулова команде было непросто играть. Поэтому на третью встречу он дал установку реже удаляться, а также не отвечать на провокации. Требование было выполнено с отличием. Казанцы получили всего лишь три двухминутных удаления и уверенно выиграли.

Хотя в начале матча «Ак Барсу» немного улыбнулась удача. Нижнекамцы упустили несколько своих моментов. И на 10-й минуте отметился заброшенной шайбой нападающий «барсов» Кирилл Петров, только вернувшийся из лазарета. Билялетдинов по данному поводу отметил, что везёт тому, кто везёт.

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Несмотря на поражение, тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев сохранил позитивный настрой. В послематчевом интервью 52-летний специалист рассказал, что в раздевалке остался победный дух. По его мнению, с атмосферой в команде всё в порядке. Однако есть проблемы в самой игре нижнекамцев.

Немало вопросов накопилось к оборонительной линии «Нефтехимика». Защитники позволяли казанцам забивать лёгкие голы, совершая невынужденные ошибки. Есть за что предъявить и нападающим команды из Нижнекамска. С завершением у них, очевидно, имеются проблемы.

Удастся ли Леонтьеву за короткий срок устранить имеющиеся недочёты? Есть сомнения. Специалист построил неустойчивую команду, которая в регулярке неоднократно обыгрывала на домашнем стадионе сильных соперников. Однако опыта выступлений в плей-офф у него далеко не так много, как у Билялетдинова.

«Нефтехимик» не уступает «Ак Барсу» в характере и единоборствах, но класс игроков абсолютно другой. Звёздный состав казанцев гораздо техничнее, и опять же опытнее. Думается, гости снова выиграют в основное время. Поставить на данный исход можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98.

Подопечным Леонтьева уже вряд ли удастся переломить ход серии. Казанцы подходят к грядущей встрече без лишних эмоций, со спокойствием и уверенностью в своих силах. Несмотря на то что игра состоится в Нижнекамске, в них верится куда больше. Скорее всего, «барсы» вновь одержат победу на классе.

Прогноз и ставка на матч Кубка Гагарина «Нефтехимик» — «Ак Барс» 7 марта 2023 года

«Нефтехимик» – неуступчивая команда, обладающая характером. Однако во множестве качественных компонентов она уступает «Ак Барсу». У нижнекамцев менее опытный тренер и состав. В последней очной встрече, на выезде, казанцы одержали победу. И дело не только в везении, но и в мастерстве, а также в грамотной установке Билялетдинова. Думается, преуспеют «барсы» и в этот раз. Они попросту выглядят сильнее.

Ставка: победа «Ак Барса» за коэффициент 1.98.

Экспресс с коэффициентом 9.60.

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