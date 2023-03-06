«Динамо» — СКА. Ротенберга всё устраивает

7 марта состоится четвёртый матч 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск — СКА. Начало игры – в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.72, а успех минчан оценивается аналитиками в 4.55.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск — СКА 7 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Динамо» Минск — СКА будет результативным: на тотал больше 4.5 шайбы можно поставить за 1.44, а на тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.61. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.95. Заключить пари на то, что заброшенные шайбы будут в каждом периоде, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — СКА (07.03.2023)

Матчи минского «Динамо» и СКА становятся своеобразной классикой Западной конференции. Эти команды встречаются в первом раунде плей-офф вот уже третий год подряд. Вечером во вторник на «Минск-Арене» минчане попробуют сравнять счёт в серии.

Напомним, в последние годы СКА не испытывал особых проблем в играх с минским «Динамо» в плей-офф. В 2021 году серия закончилась за пять матчей, а год спустя, чтобы выйти в полуфинал конференции, петербуржцам потребовалось всего четыре игры.

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На этот раз СКА снова нужно как минимум пять встреч, ведь в самом первом матче, который состоялся в Санкт-Петербурге, минчане одержали сенсационную победу со счётом 6:4. Роман Ротенберг сетовал после той игры, что клуб выпал из игрового тонуса, ведь вопрос выхода в плей-офф с первого места был решён давно.

Однако в двух следующих встречах стало ясно, что петербуржцы не намерены больше дарить белорусам шансов на самый большой успех в их истории. Во втором матче в Санкт-Петербурге СКА не только уверенно выиграл со счётом 5:2, но и лишил соперника двух легионеров на третью игру.

Нападающий Седрик Пакетт был дисквалифицирован за удар клюшкой, а Ник Меркли пропускал матч из-за того, что 20-минутное удаление было для него уже не первым в сезоне. СКА воспользовался отсутствием лидеров и на глазах переполненной «Минск-Арены» выиграл со счётом 4:0.

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Роман Ротенберг даже в такой победе нашёл повод для негатива и публично пожурил свою команду за большое количество удалений. Игроки СКА в сумме набрали 21 минуту штрафного времени, но минчане не смогли воспользоваться ни одним из своих численных преимуществ. Единственная заброшенная шайба «Динамо» была отменена после видеопросмотра.

Интересно, что тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт пожаловался на качество льда. Он это делал не только после поражения во встрече со СКА, но и по окончании последних двух игр на своей арене. В концовке регулярного чемпионата на «Минск-Арене» команда обыграла «Торпедо» (4:2) и «Трактор» (3:2 Б).

Победа в минувшем матче стала для СКА шестой подряд в Минске. В трёх последних таких встречах разница голов в пользу СКА составила минимум две шайбы. После первой игры плей-офф стало ясно, что петербуржцы больше не допустят расслабленности и недооценки соперника. Поставим на гостей с форой (-1.5) за 2.10.

Прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ «Динамо» — СКА 7 марта 2023 года

Минское «Динамо» считается командой, которой помогают родные стены, но, как оказалось, ей мешает качество льда на «Минск-Арене». СКА это не смущает. Петербургская команда обыгрывает соперника в Минске на протяжении шести матчей, и с каждым разом преимущество по заброшенным шайбам только растёт. Вот и на этот раз победа СКА будет с разницей минимум две шайбы.

Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 9.60.

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