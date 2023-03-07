Экспресс на 7 марта с коэффициентом 7.3: ещё одно расстройство для «Челси»

7 марта пройдут матчи в Лиге чемпионов и Лиге конференций. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.3 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Боруссия» Д 7 марта

Лондонский клуб в прошедший уикенд выиграл впервые с середины января – «Лидс» пропустил один гол и ничем ответить не смог (1:0). С одной стороны, столь долгожданная победа должна всерьёз мотивировать команду на продолжение. Едва ли есть сейчас цели выше, чем пробиться в следующую стадию главного клубного турнира континента. Тем не менее переоценивать недавний успех «Челси» не надо.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Во-первых, команда Грэма Поттера обыграла одного из аутсайдеров, у которого много проблем на разных уровнях. Во-вторых, обыграла неуверенно, вновь забив всего один гол. Стоит напомнить, что этот мяч стал для «синих» лишь пятым за 11 последних матчей во всех турнирах. Звёздное нападение пока не работает в полную силу. Чтобы победить «Боруссию», одного гола хозяевам точно не хватит – как по счёту, так и по игре. Дортмундский клуб добивается лучших результатов со времён Юргена Клоппа, уже переписывая некоторые из его рекордов.

«Шмели» выиграли абсолютно все матчи в новом году, коих набралось уже восемь. Эдин Терзич играет в надёжном контратакующем стиле, и за время победной серии его подопечные пропустили больше одного гола всего один раз. Сложно представить, что оборона «Челси» совсем не пропустит, а в таком случае им придётся столкнуться с ещё бóльшим давлением. Предлагаем рассмотреть в этом матче ставку на «обе забьют – нет» за 2.02.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Брюгге» 7 марта

«Брюгге» сенсационно вышел в плей-офф Лиги чемпионов, обойдя в свой группе «Атлетико» и «Байер», но на этом возможности команды иссякли. В первом матче бельгийский клуб дома не смог оказать сопернику достойное сопротивление. Подопечные Скотта Паркера почти не угрожали чужим воротам, допуская слишком много брака и нарушений.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Бенфика» вполне могла выигрывать с более крупным счётом при определённой удаче, однако португальцы и так вернулись домой с максимальной уверенностью в себе. «Орлы» действительно набрали прекрасную форму – у них 12 матчей без поражений во всех турнирах, победная серия в четыре игры и средняя результативность больше двух голов за матч. 9 из 10 побед за данный период хозяева добыли с преимуществом минимум в два мяча.

В то же время «Брюгге» сейчас совсем не радует своих болельщиков. Гости одержали лишь одну победу в шести встречах и только в двух случаях забили больше одного гола. В Лиссабоне им сложно будет что-то противопоставить сопернику. Команда Роджера Шмидта будет давить и постарается решить все вопросы заранее. А если удастся забить быстрый гол, то не исключён и разгром. Основной ставкой возьмём победу «Бенфики» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз на матч Лиги конференций «Лацио» — АЗ 7 марта

Пять матчей подряд «Лацио» не пропускает, четыре из них «орлята» выиграли, а на выходных обыграли «Наполи» в гостях. С такими результатами подопечных Сарри явно не в чем упрекнуть. В плей-офф Лиги конференций с этой командой придётся считаться многим. Римлян смело можно называть одними из фаворитов турнира, если они отнесутся к нему серьёзно.

Итальянцам важно не терять концентрацию, чтобы не повторить ошибок группового этапа. Там, к слову, «Лацио» уже попадал на нидерландскую команду и обменялся победами с «Фейеноордом». Только «Фейе» в итоге занял первую строчку, а римляне — третью. АЗ ненамного слабее роттердамцев и сейчас в хорошей форме. Как минимум забивают гости стабильно.

«Алкмар» не уходит с поля без забитого мяча уже 19 матчей подряд. Оборона «Лацио» хороша, но этот соперник может найти к ней подход. При этом нидерландцы сами пропускают стабильно. Получается, что обмен голами в этом матче весьма вероятен. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» за 1.85.

Экспресс на матчи 7 марта

Ставка 1: «обе забьют – нет» в матче «Челси» — «Боруссия» Д за 2.02.

Ставка 2: победа «Бенфики» в матче с «Брюгге» с форой (-1.5) за 2.07.

Ставка 3: обе забьют в матче «Лацио» — АЗ за 1.85.

Общий коэффициент: 2.02 Х 2.07 Х 1.85 = 7.3.

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