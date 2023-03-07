«Бавария» – «ПСЖ». Мбаппе отвечает за слова

8 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «ПСЖ». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех парижан оценивается аналитиками коэффициентом 3.85. Поставить на ничью предлагают за 4.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бавария» – «ПСЖ» 8 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Бавария» – «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.48.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» – «ПСЖ» (08.03.2023)

Лига чемпионов продолжается. В ближайшую среду ещё в двух матчах определятся будущие четвертьфиналисты. Один из них пройдёт в Мюнхене на «Альянц Арене», где местная «Бавария» примет гостей из Парижа. Стартовый свисток в матче будет дан в 23:00 мск.

«Бавария» всерьёз утвердилась в роли фаворита после первого матча, однако переоценивать минимальную победу в Париже нельзя (1:0). Да, мюнхенцы доминировали весь первый тайм и в обороне почти не имели работы. В то же время команда Юлиана Нагельсмана явно просела в концовке и в итоге едва обошла соперника по ожидаемым голам.

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В Мюнхене баварцы вынуждены играть без Бенжамена Павара, получившего дисквалификацию. Потеря ключевая, ведь француз был очень важен для новой системы тренера с тройкой центральных защитников. Павар благодаря своей универсальности позволял эффективно переходить с четвёрки на тройку прямо по ходу матча.

Нагельсману предстоит выбор – вернуться к классической расстановке, которая не работала, или экспериментировать. В старте у хозяев ожидается молодой хорват Йосип Станишич и именно ему большую части времени предстоит сдерживать Мбаппе. Даже не стоит напоминать, что для защитника это будет стартовый дебют в игре такого уровня.

«Бавария» по-прежнему стабильностью не радует. Конечно, у неё шесть побед в семи последних встречах при средней результативности почти в три мяча. Тем не менее, пропускает команда регулярно хоть от «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, хоть от скромного «Штутгарта, а с потерями проблем в обороне не избежать.

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«ПСЖ» прекрасно понимает, что стоит на кону, о чём уже не раз заявляли и тренер, и игроки команды. Гости сейчас в отличной форме – у них три победы подряд. При этом крепким «Лиллю», «Марселю» и «Нанту» команда Кристофа Галтье за этот период забила в общей сложности 11 голов. И это даже без травмированного Неймара.

Впрочем, сейчас парижанам бразилец не нужен, ведь вернулся в строй и уже набрал форму Килиан Мбаппе. Из 11 командных голов за время победной серии пять на счету французского форварда. Не так давно он стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» и теперь готов вывести клуб в четвертьфинал.

Громкими эти слова назвать нельзя, потому что вся разница в игре «ПСЖ» с Килианом и без него была видна ещё в первом матче с «Баварией». С выходом нападающего на замену у гостей впервые появились реальные моменты. Они даже забили гол, пусть и отменённый из-за офсайда. Сейчас у Галтье должен нормально заработать и прессинг.

Парижане не проигрывают на выезде в Лиге чемпионов на протяжении трёх встреч подряд. Средняя результативность команды за это время остановилась на отметке в два мяча. Именно столько ей необходимо забить и сейчас. Разумеется, оборона снова может подвести, но теперь французам необходимо в первую очередь показать себя впереди.

Ответная игра очевидно не будет проходить по схожему с первой сценарию. «Бавария» вынуждена перестраиваться в обороне, тогда как у «ПСЖ» вернулся Мбаппе. У немецкого клуба при Нагельсмане есть неприятная особенность – при высоком давлении в концовках баварцы теряются и возле штрафной начинается паника. Так в нынешнем сезоне было уже не раз. Есть хорошие основания полагать, что пару мячей гости забьют – на тотал «ПСЖ» больше 1.5 мяча коэффициент 2.32.

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Есть ещё один интересный момент, Килиан Мбаппе перед матчем пообещал оформить хет-трик в ворота «Баварии». Он также добавил, что его команда полна решимости и желания выйти в следующий раунд. Думается, если не три мяча, то на два у француза точно хватит сил.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Бавария» – «ПСЖ» 8 марта 2023 года

Главный матч недели в Лиге чемпионов обещает подарить зрелищную игру. «Баварии» нет смысла играть слишком осторожно дома, важнее увеличить преимущество и решить все вопросы. Тем более, что оборона не в лучшем состоянии. Тогда как «ПСЖ» необходимо отыгрываться, но с Килианом Мбаппе это сделать более чем реально. Француз едва не сравнял счёт ещё в Париже, а теперь он будет давить с первых минут. У мюнхенцев всё ещё хватает ресурсов впереди для итоговой победы, однако провалов у своих ворот не избежать. Игроки часто ошибаются, а тренер много экспериментирует. У Яна Зоммера будет немало неприятной вратарской работы.

Ставка: индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 1.5 мяча за 2.32.

Экспресс с коэффициентом 8.40.

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