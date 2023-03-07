Как минимум у двух клубов чемпионата России этот сезон не задастся.

Дзюба спасёт «Локомотив» от понижения! Кто вылетит из РПЛ по итогам сезона-2022/2023

До конца сезона РПЛ осталось не так много времени. «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу и опережает ближайшего преследователя на восемь очков. Спортивные эксперты сходятся во мнении, что итог чемпионской гонки предрешён. Слишком убедительно команда Сергея Семака провела первую половину чемпионата. Куда более интригующим является вопрос — кто покинет РПЛ по итогам сезона.

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Отличительной чертой подопечных Игоря Осинькина в первой половине сезона была активная игра у штрафной соперников. По количеству нанесёных ударов по воротам и созданных голевых моментов они четвёртые в чемпионате. Подводила команду реализация.

Самарцы завершили осеннюю часть сезона на 11-м месте в турнирной таблице. Отрыв от зоны вылета составил семь очков. Потенциально команда Осинькина могла располагаться на границе зоны еврокубков. Борьба за сохранение прописки в РПЛ ей точно не сулит.

Как быть «Пари НН» без Галактионова?

Проблемы в игре команды лучше всего характеризует количество жёлтых карточек — в среднем 2,94 за игру. Футболисты используют тактику мелкого фола в попытках сорвать контратаки соперников. Эффект сомнительный, ведь почти половина пропущенных голов пришлась на стандартные положения и пенальти.

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Возможно, после того как главный тренер Михаил Галактионов ушёл в «Локомотив», а у руля «Пари НН» встал Артём Горлов, тактический рисунок изменится. Пока говорить об этом рано, но букмекерские конторы предлагают поставить на вылет нижегородцев с коэффициентом 10.0.

«Факел» ещё поборется

Воронежский клуб под конец осенней части набрал неплохой ход. Команда практически не ошибалась в матчах с конкурентами в борьбе за выживание. «Факел» завершил ничейным результатом 11 из 18 встреч. Если тренерскому штабу удастся решить проблему с надёжностью игры в обороне, то клуб избежит понижения. Ставки на то, что «Факел» займёт 15-е или 16-е место по итогам сезона-2022/2023, принимаются за 3.80.

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«Локомотив» сейчас расплачивается за немецкий вектор развития. Затратные трансферные кампании с прицелом на перспективу не принесли желаемого эффекта ни под руководством Маркуса Гисдоля, ни с Йозефом Циннбауэром.

Клуб располагается на 13-й строчке и набрал 16 очков за 18 туров. После череды ротаций на тренерском мостике московский клуб пребывает в переходной стадии. Михаил Галактионов принялся решать игровые проблемы, доставшиеся в наследство от немецкого тренерского штаба.

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У красно-зелёных солидный кадровый потенциал. Команда неплохо провела зимние сборы, выиграв в пяти из девяти матчей, при одной ничьей. Антон Миранчук и Иван Игнатьев оставили приятное впечатление о своей игре, и вернувшийся в Россию Артём Дзюба добавит разнообразия в атаке. Он уже оформил хет-трик в матче последнего тура РПЛ с «Ростовом». Поставить на то, что «Локо» займёт 15–16-е место в таблице РПЛ, можно за 15.0.

Явный претендент на понижение

«Химки» в прошлом сезоне сохранили прописку по итогам двухматчевой серии с хабаровским СКА, и в текущем розыгрыше РПЛ клуб ходит по тонкому льду. За последние 15 туров команда выиграла лишь раз. Под натиском подопечных Спартака Гогниева дрогнул «Оренбург» (2:0).

«Химки» – одна из худших атак чемпионата. Красно-чёрные в попытках решить свои проблемы в завершающей стадии были активны в период зимнего трансферного окна. Во многом успехи команды зависят от скорости адаптации легионеров. Однако в первом матче после возобновления чемпионата клуб не смог обыграть «Факел» — 0:0. Поставить на то, что «Химки» займут 15–16-е место в таблице РПЛ по итогам сезона, можно за 1.48.

В спасение автозаводцев не верится совсем

«Торпедо» по итогам прошлого розыгрыша ФНЛ финишировало на первой строчке турнирной таблицы и вернулось в РПЛ спустя семь лет. Команда оказалась определённо не готова к выступлениям в более конкурентной среде.

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Чёрно-белые в первой половине чемпионата продемонстрировали беззубую игру в атаке. По итогам 18 туров сложилось впечатление, что у автозаводцев абсолютно атрофирована линия атаки и они разучились играть у штрафной соперников. Семь очков отставание от зоны стыковых матчей – это приговор для команды.

Однако сделаем ставку на то, что «Химки» усилиями Гогниева и примкнувшего к его команде Рината Билялетдинова смогут сохранить прописку.

Ставка: «Химки» не займут 15–16-е место по итогам чемпионата РПЛ за 2.65.

Экспресс с коэффициентом 10.40.

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