«Рединг» — «Шеффилд Юнайтед». Пол Инс не остановит «клинков»

7 марта состоится матч Чемпионшипа «Рединг» — «Шеффилд Юнайтед». Начало – в 23:00 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами гостей: поставить на победу «Шеффилда» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех «Рединга» оценивается в 4.60. На ничью дают коэффициент 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч Чемпионшипа «Рединг» — «Шеффилд Юнайтед» 7 марта 2023 года

В «Фонбет» сомневаются в результативности матча «Рединг» — «Шеффилд Юнайтед»: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.85. Скачайте приложение «Фонбет», и вы получите фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Чемпионшипа «Рединг» — «Шеффилд Юнайтед» (07.03.2023)

«Рединг» примет «Шеффилд» в очередном матче Чемпионшипа. Обе команды подходят к этой игре не с самым лучшим настроением, ведь они уступили в своих последних матчах.

Особенно дела не задались у «Рединга», который уничтожил «Мидлсбро». Поражение 0:5 — самое крупное в сезоне для команды Пола Инса. «Рединг» нанёс всего три удара по воротам в тот день и ни одного — в створ, при этом команда владела мячом всего 34% времени.

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Этот результат стал для «Рединга» холодным душем, ведь незадолго до этого команда Инса обыграла «Блэкпул» 3:1. Сейчас «Рединг» занимает 15-е место с 13 победами. При этом у команды 16 поражений: больше проиграли только «Блэкпул» и «Кардифф». Кроме того, «Рединг» пропустил уже 53 гола, это второй показатель с конца в Чемпионшипе. С атакой тоже не всё в порядке: 38 голов, только пять команд забили меньше.

«Шеффилд Юнайтед» недавно одержал большую для себя победу в Кубке Англии. «Клинки» обыграли «Тоттенхэм» и теперь в 1/4 финала сыграют с «Блэкберном». По иронии судьбы, именно этой команде «Шеффилд Юнайтед» уступил 0:1 в минувшие выходные.

Тем не менее пока йоркширцы идут на втором месте, правда, «Мидлсбро» теперь всего в четырёх очках. А вот отставание от лидера — «Бёрнли» — уже очень большое, 13 баллов.

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Положение «Шеффилд Юнайтед» намного лучше, поэтому рекомендуем поставить на их победу. Вероятно, игра будет верховой: слишком слабо «Рединг» играет в защите. «Фонбет» даёт на победу гостей и ТБ 2.5 мяча коэффициент 2.80. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, который можно использовать для ставки на этот или любой другой матч.

Ставка: победа «Шеффилд Юнайтед» и ТБ 2.5 мяча за 2.80.

Экспресс с коэффициентом 4.35.

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