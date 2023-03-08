Экспресс на 8 марта с коэффициентом 15.6: Мбаппе и Месси не сдаются!

8 марта пройдут матчи в Лиге чемпионов и чемпионате Шотландии. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 15.6 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ» 8 марта

«ПСЖ» едет в Мюнхен отыгрывать отставание в один мяч и очень уверен в себе. После того парижского поражения чемпион Франции сыграл три игры с непростыми соперниками по чемпионату и забил в них 11 мячей. Пять из них на счету Килиана Мбаппе, который восстановился после травмы и придал команде недостающий ей импульс. Лучший бомбардир чемпионата мира доставил неприятности «Баварии» ещё в первом матче, когда вышел на замену. Теперь же он будет играть с первых минут — и это проблема для ослабленной травмами и дисквалификациями обороны «Баварии».

10 лучших прогнозов на сегодня.

Хорош и Лионель Месси — на его счету три мяча в последних трёх играх, а также две результативные передачи. А вот про защиту «ПСЖ» сказать такого нельзя. Лишь в одном из десяти последних матчей Джанлуиджи Доннарумма смог сохранить свои ворота на замке. Три мяча забил в ворота парижан «Лилль», и дважды отличился «Нант».

«Бавария» после победы над «ПСЖ» поставила под угрозу своё лидерство в чемпионате Германии, проиграв «Боруссии» из Мёнхенгладбаха (2:3), однако затем вновь показала чемпионский характер, победив своего преследователя в лице «Униона» (3:0). Победа над «Штутгартом» (2:1) вышла дежурной. В каждом из этих трёх матчей забитым мячом отмечался Эрик Шупо-Мотинг.

Последние три матча парижан с «Баварией» в гостях или на нейтральном поле закончились со счётом 0:1, но два выезда в Мюнхен дарили болельщикам яркий футбол, в котором забивалось четыре и пять мячей на двоих. Учитывая прекрасную форму обеих команд, зайдём на тотал больше 3.5 мяча. Такая ставка оценивается коэффициентом 2.05.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Милан» 8 марта

«Милан» в прошедший уикенд проиграл «Фиорентине» в матче чемпионата (1:2). Осечка обидная, но она никак не исключает того, что «россонери» прогрессируют в последние месяцы. До игры с «фиалками» команда Стефано Пиоли имела победную серию в четыре встречи во всех турнирах. Более того, во всех матчах гости продемонстрировали серьёзную эффективность – они лишь раз забили больше одного мяча, но сами не пропустили ни разу. Оборона итальянского клуба вновь играет если и не на чемпионском уровне, то хотя бы близко к нему.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Тоттенхэму» даже дома придётся всерьёз постараться, чтобы забить минимум два гола, которых должно хватить для выхода в следующую стадию. С реализацией моментов у подопечных Антонио Конте давно большие проблемы. В шести предыдущих встречах «шпоры» одержали всего две победы – над середняком «Вест Хэмом» и кризисным «Челси». В остальных играх были зафиксированы поражения, а лондонцы в совокупности забили только один гол.

Сложно представить, что «Тоттенхэм» не сможет забить в столь важной игре на домашнем стадионе, однако едва ли его усилий хватит для итоговой победы. Хозяева пропускали в четырёх из пяти последних домашних матчей в Лиге чемпионов, а на сей раз они без основного вратаря. У нападения миланцев во главе с Оливье Жиру будут моменты. Можно рискнуть со ставкой на победу «Милана» с форой (0) за 2.95.

Прогноз на матч чемпионата Шотландии «Хайберниан» — «Рейнджерс» 8 марта

Ли Джонсон смог вывести свою команду из кризиса, в которой она оказалась на стыке 2022 и 2023 годов. Сейчас «Хайберниан» не проигрывает пять матчей подряд и в четырёх из них добыл уверенные победы. «Хибз» стали много забивать, особенно заметно это было в матчах с крепкими «Абердином» и «Ливингстоном». Первый пропустил шесть мячей, а второй четыре.

Приход Майкла Била очень сильно отразился на игре и результатах «Рейнджерс». Гости выиграли 13 из 15 последних матчей. Единственная команда, с которой они не справились, это «Селтик», сначала была ничья в чемпионате, а потом поражение в финале Кубка лиги. В остальных матчах «Рейнджерс» смотрится мощно, но иногда позволяет себе пропускать лишнее.

«Хайберниан» дома должен дать фавориту серьёзный отпор, но вряд ли он выдержит всю мощь атаки «Рейнджерс». У гостей есть проблемы в обороне, они стабильно пропускают, и у «Хибз» тоже будут шансы, чтобы забить. Игра должна получиться яркая и результативная, как и предыдущие матчи между этими командами. Предлагаем поставить на тотал больше 3.5 мяча за 2.58.

Экспресс на матчи 8 марта

Ставка 1: ТБ 3.5 в матче «Бавария» — «ПСЖ» за 2.05.

Ставка 2: победа «Милана» над «Тоттенхэмом» с форой (0) за 2.95.

Ставка 3: ТБ 3.5 в матче «Хайберниан» — «Рейнджерс» за 2.58.

Общий коэффициент: 2.05 Х 2.95 Х 2.58 = 15.6.

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