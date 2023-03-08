Кажется, у Галтье и его подопечных снова возникнут проблемы.

С такой «Баварией» даже Месси и Мбаппе бессильны. «ПСЖ» опять разочарует?

8 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «ПСЖ». Начало – в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех французов оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью в основное время принимаются за 4.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ» 8 марта 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Бавария» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.47.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ» (08.03.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, на очереди — Лига чемпионов. 8 марта состоятся две ответные встречи 1/8 финала турнира. В одной из них на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене померяются силами местная «Бавария» и «ПСЖ». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В первом матче, несмотря на то что он проходил во Франции, «Бавария» одержала победу со счётом 1:0. Немцы смотрелись предпочтительнее соперника. Большую часть встречи они уверенно контролировали мяч, владели территорией и вполне могли забить ещё. Несколько классных спасений выдал Джанлуиджи Доннарумма. Также был момент с попаданием в крестовину.

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Парижане старались отвечать скоростными контратаками, но безуспешно. Массивные защитники баварцев непринуждённо останавливали звёздную тройку нападения «ПСЖ» — Месси, Неймара и Мбаппе. Впрочем, последний появился лишь на 57-минуте. И с его выходим на поле игра «ПСЖ» заметно улучшилась.

Мбаппе даже отметился двумя забитыми мячами. Правда, оба были отменены из-за офсайда. На фоне неудачи у красно-синих разгорелся скандал. Сообщалось, что некоторые футболисты недовольны главным тренером Кристофом Галтье. Наставника упрекали в фаворитизме в отношении Лионеля Месси и отсутствии тактической гибкости.

После этого парижане одержали три победы — во встречах с «Лиллем» (4:3), «Марселем» (3:0) и «Нантом» (4:2). Однако особой уверенности результаты не внушают. Дело в том, что во встрече с «Лиллем» красно-синим удалось отыграться и вырвать победу лишь в концовке. До 87-й минуты они уступали со счётом 2:3.

Мостовой: «ПСЖ» придётся рисковать, чем «Бавария» и воспользуется.

В матчах с «Марселем» и «Нантом» огромное количество работы было у Доннаруммы. За две игры голкипер совершил девять сейвов. В матче с «канарейками» он пропустил вратарский гол. Нападающий соперника Людовик Блас пробил с острого угла в ближний угол. Доннарумма не успел сориентироваться.

Отчасти виноваты в этом защитники парижан. Они регулярно проваливаются, вследствие чего у итальянского голкипера очень много работы. Похоже, он уже просто наелся. И вот в таком виде подходят парижане к ответной встрече с «Баварией», которая уверенно доминирует как в Германии, так и в Лиге чемпионов.

Во всех шести турах группового этапа еврокубкового турнира «Бавария» одержала победы. У них не возникло никаких проблем ни с «Интером» (в обоих случаях 2:0), ни с «Барселоной» (2:0 и 3:0). Также мюнхенцы недавно вышли в 1/4 финала Кубка Германии, разгромив на предыдущей стадии «Майнц» (4:0).

За 23 тура в немецкой Бундеслиге подопечные Юлиана Нагельсмана потерпели только два поражения — во встречах с «Аугсбургом» (0:1) и мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:3). В обоих случаях они выступали на выезде. Также мюнхенцы семь раз сыграли ничью. Во всех остальных встречах они одержали результативные победы.

Плохо для команды лишь то, что в первой игре с «ПСЖ» получил красную карточку Бенжамен Павар. Ответный матч он, само собой, пропустит ввиду дисквалификации. С другой стороны, наконец-то восстановился от повреждения и помог своей команде добыть победы в двух последних турах чемпионата Германии Садио Мане.

С сенегальцем шансы баварцев на победу заметно возрастают. Рискнём предположить, что в ответной встрече они снова одержат победу. Поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.86. У мюнхенцев лучше поставлен командный футбол, а также лучше баланс между защитой и нападением.

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Стоит отметить, что в матче последнего тура Лиги 1 с «Нантом» Мбаппе забил свой 201-й мяч за парижан, установив тем самым рекорд клуба. В недавнем интервью он отметил, что приберёг голы номер 202, 203 и 204 для «Баварии». Он подчеркнул, что едет в Германию для того, чтобы пройти в следующий раунд. Удастся ли ему сдержать обещание? Верится с трудом.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ» 8 марта 2023 года

Если на выезде без Садио Мане «Бавария» обыграла «ПСЖ», то на домашнем стадионе с сенегальцем в составе она наверняка одержит победу. Мюнхенцы преуспевают во всех турнирах. Они демонстрируют отменный командный футбол и очень много забивают. Вряд ли имеющий серьёзные проблемы оборонительного характера «ПСЖ» сумеет зацепиться хотя бы за ничью. Нападение у парижан мощное, но вот другие линии у них явно слабее, чем у баварцев.

Ставка: победа «Баварии» за коэффициент 1.86.

Экспресс с коэффициентом 8.40.

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