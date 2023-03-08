«Ювентус» — «Фрайбург». Влахович и Ди Мария спасают сезон

9 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Ювентус» — «Фрайбург». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех немецкого клуба оценён экспертами в 5.40. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Ювентус» — «Фрайбург» 9 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ювентус» — «Фрайбург» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Ювентус» — «Фрайбург» (09.03.2023)

На фоне Лиги чемпионов не стоит забывать и о менее престижном, но не менее зрелищном турнире — Лиге Европы. 9 марта состоятся восемь первых встреч 1/8 финала турнира. В одной из них на стадионе «Альянц» в Турине местный «Ювентус» примет «Фрайбург». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Во второй половине сезона «Ювентус» набрал классный ход. За последние 16 туров в чемпионате Италии он потерпел поражения только во встречах с лидирующим «Наполи» (1:5), «Монцей» (0:2) и «Ромой» (0:1). Также туринцы сыграли вничью с «Аталантой» (3:3). Во всех остальных матчах они одержали убедительные победы.

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Кроме того, «старая синьора» добыла путёвку в полуфинал Кубка Италии, обыграв располагающийся на третьем месте в турнирной таблице Серии А «Лацио» (1:0). Также она выиграла в матче с «Нантом» в 1/16 финала Лиги Европы. В первой встрече команда сыграла с «канарейками» вничью — 1:1, а в ответной одержала разгромную победу со счётом 3:0. Все три гола забил Ди Мария.

Стоит отметить, что итоги первого матча с «Нантом», а также игры с «Ромой» не совсем закономерны. «Бьянконери» вполне могли добыть результаты получше. Они смотрелись ничуть не хуже соперников. Туринцы остро атаковали и создали множество опасных моментов. Однако мяч попросту отказывался идти в ворота соперников.

Во встрече с «Нантом» подопечные Массимилиано Аллегри дважды попали в перекладину. Также был эпизод с неназначенным пенальти в концовке. В игре с «джаллоросси» же «старая синьора» целых три раза угодила в каркас ворот соперника. И это не первые случаи в этом сезоне, когда удача от неё отворачивается.

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«Фрайбург» менее стабилен и силён, чем «Ювентус». У него не такой именитый состав, а также хуже результаты выступлений во второй половине сезона. За последние 10 встреч в чемпионате Германии подопечные Кристиана Штрайха добыли только четыре победы — в матчах с «Унионом» (4:1), «Аугсбургом» (3:1), «Штутгартом» (2:1) и «Бохумом» (2:0).

Также команда из города Фрайбург-им-Брайсгау три раза сыграла вничью — с франкфуртским «Айнтрахтом» (1:1), леверкузенским «Байером» (тоже 1:1) и мёнхенгладбахской «Боруссией» (0:0). Уступила она во встречах с «Лейпцигом» (1:3), «Вольфсбургом» (0:6) и дортмундской «Боруссией» (1:5).

Примечательно то, что во всех трёх матчах «Фрайбург» играл на выезде. На домашнем стадионе он чувствует себя куда комфортнее. За 12 туров в немецкой Бундеслиге в гостях «бразильцы из Брайсгау» добыли только пять побед, причём все они были одержаны во встречах с аутсайдерами и нестабильными середняками.

Также подопечные Штрайха три раза сыграли вничью. Во всех остальных матчах они потерпел поражения и много пропустил. За этот период времени в ворота «Фрайбурга» забили 23 мяча. В предстоящей игре он, скорее всего, потерпит поражение. В то же время большого количества голов, наверное, ожидать не стоит.

Как мы уже отметили ранее, «старой синьоре» иногда жутко не везёт. Нередко мяч после ударов её футболистов попадает в каркас или прямо в голкипера соперника. За весь текущий сезон туринцам лишь два раза удалось забить больше трёх мячей за матч — во встречах с располагающимися в середине турнирной таблицы Серии А «Эмполи» (4:0) и «Торино» (4:2).

В то же время Массимилиано Аллегри хорошенько поработал над надёжностью в защите. За 25 туров в чемпионате Италии его подопечные пропустили всего лишь 20 мячей — меньше только у «Лацио» и лидирующего «Наполи». Поэтому наилучшим вариантом для ставки выглядит П1 + ТМ 4.5 мяча за коэффициент 1.79.

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Сейчас «старая синьора» пребывает на подъёме. Несмотря на редкие неудачи, а также снятие 15 очков из-за финансовых махинаций, она сохраняет надежду на попадание в зону ЛЧ. В недавнем интервью Аллегри отметил, что, учитывая положение его команды, добыть путёвку в первый по значимости еврокубковый турнир это всё равно что выиграть три скудетто. Пока что шансы есть.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Ювентус» — «Фрайбург» 9 марта 2023 года

«Ювентус» во второй половине сезона смотрится весьма собранно. Он демонстрирует качественный командный футбол. Пропускает крайне редко. Поражения терпит и теряет очки тоже нечасто и в некоторых случаях совсем не закономерно. Думается, на домашнем стадионе туринцы обыграют «Фрайбург», который в последнее время очень нестабилен. У немцев всплыли недочёты оборонительного плана, а также проблемы с выездами. Большого количества голов не ждём ввиду невысокой результативности «старой синьоры».

Ставка: победа «Ювентуса» и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.79.

Экспресс с коэффициентом 6.78.

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