«Шахтёр» — «Фейеноорд». Одного характера будет мало

На этот раз везения и силы духа недостаточно, чтобы выйти победителями.

9 марта состоится матч 1/8 финала Лиги Европы «Шахтёр» – «Фейеноорд». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Фейеноорда» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.42. Успех «Шахтёра» оценивается в 3.05. На ничью дают коэффициент 3.64.

Лучшие прогнозы на Лигу Европы.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Европы «Шахтёр» — «Фейеноорд» 9 марта 2023 года

Букмекеры сомневаются в результативности матча «Шахтёр» – «Фейеноорд»: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Шахтёр» — «Фейеноорд» (09.03.2023)

С 1/8 финала Лиги Европы в дело вступают победители групп. Одна из таких команд – нидерландский «Фейеноорд», который стал лучшим в квартете с «Мидтьюлланном», «Лацио» и «Штурмом». Для победы в группе клубу потребовалось набрать всего восемь очков, что само по себе необычное явление.

Также «Фейеноорд» стал одной из самых результативных команд группового этапа. Нидерландцы забили 13 голов, столько же было у «Фрайбурга» и «Фенербахче», больше забил только ПСВ — 15 мячей. Всего в шести матчах «Фейеноорда» было забито 22 гола — это лучший показатель на групповом этапе.

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«Шахтёр» в Лигу Европы перешёл, проиграв в матчах Лиги чемпионов, где он занял третье место в группе. На последней стадии «горняки» встретились с французским «Ренном» и прошли его благодаря серии послематчевых пенальти.

Игры с французами получились драматичными. «Шахтёр» выиграл в первом матче со счётом 2:1, а в ответной игре уступил — 0:1. В экстра-тайме «Ренн» забил второй гол, но на 119-й минуте 18-летний защитник Жануэль Белосьян срезал мяч в свои ворота. В серии пенальти потребовалось по семь ударов от каждой команды, и «горняки» оказались точнее, выиграв со счётом 5:4.

В матчах с «Фейеноордом» «Шахтёр» считается андердогом. Если на последней стадии с этим утверждением можно было поспорить, то сейчас всё выглядит уже не так хорошо для «горняков», по крайней мере в первом матче.

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Всё дело в том, что «горняки» лишились всей основной четвёрки защитников. Валерий Бондарь, Ефим Конопля и Богдан Михайличенко перебрали карточек. Николай Матвиенко пропустил игру с «Металлистом» из-за температуры. Есть проблемы со здоровьем у Эдуарда Козика, а зимний новичок Георгий Гочолеишвили на еврокубки не заявлен.

Для любой команды такие потери станут серьёзным ударом. «Шахтёр» не исключение, в еврокубках он полагался на свою защиту, которая временами действительно спасала команду. Теперь о надёжной игре у своих ворот придётся забыть. В Лиге Европы нет команд уровня «Миная» и «Металлиста», которым можно забивать четыре и семь голов соответственно.

Да и «Фейеноорд» не «Ренн», нидерландская команда подходит к матчу в отличной форме. Гости не проигрывают в 17 матчах подряд, занимают первую строчку у себя в чемпионате, недавно вышли в полуфинал Кубка Нидерландов. В последних встречах «Фейеноорд» забивал всего по одному мячу, но создавал очень много моментов.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги Европы «Шахтёр» — «Фейеноорд» 9 марта 2023 года

Анатолий Трубин не раз спасал «Шахтёр», но в этом матче его усилий не хватит. Без надёжной игры в обороне «горняки» станут лёгкой добычей для нидерландцев, которые должны вспомнить, что такое забивать больше одного мяча. Хозяева могут побороться, могут и сами забить не раз, но голы гостей в этом матче куда вероятнее.

Ставка: индивидуальный тотал «Фейеноорда» больше 1.5 мяча за 2.17.

Экспресс с коэффициентом 6.78.

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