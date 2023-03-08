СКА — «Динамо» Мн, пятый матч. Ротенберг негодует

9 марта состоится пятый матч 1/8 финала Кубка Гагарина КХЛ СКА — «Динамо» Минск. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.47, успех минчан оценён экспертами в 6.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина КХЛ СКА — «Динамо» Минск 9 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ СКА — «Динамо» Минск будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.48, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.55. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.50. Поставить на гол на первой минуте можно за 11.5.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Гагарина КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Динамо» Минск (09.03.2023)

9 марта в Континентальной хоккейной лиге запланированы четыре встречи в рамках плей-офф Кубка Гагарина. Отдельное внимание уделим пятой игре между СКА и минским «Динамо», которая пройдёт на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск. Счёт в серии равный 2-2.

Третий год подряд плей-офф между этими командами стал своего рода классикой Западной конференции. Если в 2021 году СКА управился за пять встреч и прошёл дальше, а в сезоне-2021/2022 ему хватило четырёх игр, то сейчас счёт равный. В сезоне-2022/2023 минское «Динамо» творит сенсацию.

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Накануне минчане дома обыграли СКА (4:2). Всё решилось в третьем периоде. Никита Гусев вывел гостей вперед на 44-й минуте, но хозяева не растерялись, за семь минут забросили четыре шайбы. Всё началось с гола Игоря Мартынова в меньшинстве для «зубров». Ник Меркли отметился голом и передачей, а Марк Барберио оформил ассистентский хет-трик.

При этом «Динамо» и «Нефтехимик» (восьмые посевы) на двоих одержали четыре победы в матчах со СКА и «Ак Барсом» (первые посевы). Розыгрыш Кубка Гагарина приносит большое количество сюрпризов и тем интереснее становится для болельщиков. Однако теперь минчане едут в Санкт-Петербург, где состоится пятый матч.

Крэйг Вудкрофт не ждёт теплого приёма, но похвалил состав за самоотдачу и характер в четвёртой игре. Все 60 минут команда во всех компонентах действовала так, как надо. Однако наслаждаться победой придётся недолго, снова нужно готовиться к матчу, тем более что СКА дома в регулярке проиграл лишь в пяти встречах.

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Для СКА же эта серия стала неожиданностью с точки зрения результатов армейцы уступили в двух матчах первого раунда впервые за четыре года. Оттого мотивации и злобы у состава должно быть достаточно, серия вступает в заключительную фазу, а пятый матч имеет принципиальное значение для обеих команд.

Потому ждём снова боевой хоккей с обилием моментов и силовой борьбы. Уступать никто не собирается. У СКА запасная лавка большая, проблем с перетасовкой состава нет, как это было в последней игре, где участие не приняли Дамир Жафяров и Александр Волков. Что же теперь придумает Ротенберг?

СКА, конечно, фаворит этой серии, но минчане доказали всем что они будут ждать своего шанса, моментов. Даже проиграв по броскам в створ 22:32 и на точке вбрасывания 22:38, заблокировав 16 бросков гостей, смогли одержать победу в четвёртом матче. Однако в Санкт-Петербурге будет ещё жарче, команды понимают всю важность.

Плюс лишь раз тотал матчей был ниже 4.5 шайбы в четырёх играх серии. 27 голов на двоих за четыре игры — это достаточно много. Хозяева будут злыми, оказывать давление, это понимают и гости. Они к этому готовятся, потому мы бы сейчас не ждали лёгкой победы СКА, а проверили бы ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 1.95. Всё же минчане не просто так обыграли соперника уже дважды в серии.

Плей-офф – это совсем другой уровень хоккея, и если СКА в регулярке, казалось, не остановить, то Крэйг Вудкрофт доказал всем, что, будучи тёмной лошадкой, можно побеждать уже в плей-офф. Не имея таких возможностей и резервов, клуб играет на равных с обладателем Кубка конференции. Потому пока остановимся на менее рискованном варианте на тотал больше.

Прогноз и ставки на матч КХЛ СКА — «Динамо» Минск 9 марта 2023 года

СКА злой и мотивированный возвращается домой при счёте 2-2 в серии. Минчане творят сенсацию, будучи явным аутсайдером этой серии. Впереди ждёт непростой матч в Санкт-Петербурге. Однако с результативностью в серии проблем нет, и в этом компоненте соперники вряд ли изменят себе. Потому проверим ставку на тотал больше. Сейчас лучше перестраховаться менее рискованным вариантом.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.95.

Экспресс с коэффициентом 6.78.

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Прогноз на матч «Ак Барс» — «Нефтехимик» с коэффициентом 1.94.

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