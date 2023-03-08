«Ак Барс» — «Нефтехимик», пятый матч. Билялетдинова вдохновят болельщики

9 марта состоится пятый матч 1/8 финала Кубка Гагарина КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.46, успех нижнекамцев оценён экспертами в 6.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик» 9 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.81, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.90. Поставить на гол на первой минуте можно за 12.5.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Гагарина КХЛ «Ак Барс» Казань — «Нефтехимик» Нижнекамск (09.03.2023)

В Континентальной хоккейной лиге на 9 марта запланированы четыре встречи в рамках плей-офф Кубка Гагарина. Отдельное внимание уделим пятому матчу первого раунда между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком», которая пройдёт на льду «Татнефть-Арены» в Казани. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск. Счёт в серии равный 2-2.

«Нефтехимик» в последней встрече дома обыграл «Ак Барс» (4:2). Гости забросили две шайбы за 38 секунд, но хозяева сумели перевернуть ход встречи, забросив четыре безответные шайбы. При этом хозяева неплохо доминировали на своём льду. Статистика игры налицо — броски в створ 35:33 в их пользу, также вбрасывания 28:24.

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Подопечные Леонтьева заблокировали 17 бросков, а казанцы лишь девять. Плюс у «Ак Барса» было девять минут большинства, но реализовать их не получилось, зато хозяева из двух удалений гостей смогли реализовать одно. Стремление к победе у нижнекамцев дома было колоссальное, здесь и спорить не имеет смысла.

Леонтьев после победы в интервью рассказал о плотности таблицы Востока и большой конкуренции по сезону. По его словам, наивно было полагать, что клуб проиграет со счётом 0-4 в этой серии. Вадим Шипачёв после матча также указал на проблемы с реализацией большинства команды, в какой-то степени это также позволило хозяевам вернуться в игру.

Зинэтула Билялетдинов побил рекорд КХЛ по играм в плей-офф, на его счету теперь 121 матч в карьере, но команда не смогла поздравить, потерпев поражение. Тройка Радулова не сумела набрать очков. Тренер казанцев указал, что есть и другие звенья, которые должны забивать.

Валерий Ничушкин: вероятно, теперь снова наберу четыре очка в матче через 10 лет.

Впереди пятый матч, серия переезжает в Казань, хозяева сделают работу над ошибками, мотивация у них на высоте. Конечно, нельзя допускать ошибки, особенно когда это касается серии плей-офф. Здесь каждое поражение может стать роковым для любой команды, даже такой, как «Ак Барс».

Было много вопросов к Радулову, который стал зачинщиком драки во второй встрече между командами. За это дисциплинарный комитет давно наказал Александра. Каждый любит драки в хоккее, ведь это даёт эмоции и увеличивает интерес болельщиков. Однако нужно быть аккуратнее.

В пятой встрече мы бы ждали упорную борьбу команд, уступать никто не планирует. Впервые восьмые посевы — «Нефтехимик» и минское «Динамо» — выиграли на двоих в четырёх встречах с лидерами конференций. Почему бы командам не дойти до овертайма?

Казанцы стали реже удаляться, но остались вопросы к реализации большинства. Конечно, опыта выступлений у гостей не так много, но в раздевалке царит победный дух. Хозяева же превосходят соперника опытом. Потому можно попробовать вариант ставки на то, что «Ак Барс» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.03.

Дома родные стены и поддержка трибун, но гости уже доказали, что могут бороться с таким соперником на равных. Потому сбрасывать их со счетов не стоит, но, думается, после работы над ошибками казанцы выйдут с другим настроем. Плюс за четыре игры соперники лишь раз забросили меньше пяти шайб в основное время. Потому стоит проверить менее рискованный вариант. В этой паре всё интересное ещё впереди.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик» 9 марта 2023 года

Да, пусть «Нефтехимик» аутсайдер этой пары, но нельзя исключать сенсаций. Казанцы после поражения в последнем очном матче обязательно поработают над ошибками. Однако вряд ли получится выиграть в основное время, потому что гости дадут хороший отпор, и не будем забывать, что у этих встреч статус дерби. Предлагаем поставить на то, что «Ак Барс» не проиграет благодаря поддержке трибун, а голов будет много.

Ставка: «Ак Барс» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 6.78.

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Прогноз на матч «Ак Барс» — «Нефтехимик» с коэффициентом 1.94.

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