«Специя» – «Интер». Мхитарян и Мартинес берегут силы

10 марта состоится матч 26-го тура итальянской Серии А «Специя» – «Интер». Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех «Специи» оценивается в 7.50. На ничью дают коэффициент 4.80.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч 26-го тура Серии А «Специя» — «Интер» 10 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Специя» – «Интер» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.74. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура Серии А «Специя» — «Интер» (10.03.2023)

На пятницу в Серии А вынесен матч без особой интриги. Явный фаворит приезжает в гости к аутсайдеру, который уже давно не побеждает и борется за выживание. Впрочем, все мы помним, что «Интер» способен даже с такими командами потерять очки.

В середине февраля «Специя» из-за слабых результатов простилась с тренером Лукой Готти. Ему на смену пришёл Леонардо Семпличи, опытный тренер, который много работал в низших лигах, но в Серии А почти не появлялся. Странный и рискованный выбор, который пока не дал результатов.

Ришарлисон: нынешний сезон – просто дерьмо, потому что я не играю.

Семпличи отработал с командой два матча и набрал два очка. На его счету ничьи с «Удинезе» (2:2) и с «Вероной» (0:0). Серия без побед достигла восьми матчей. Команда опустилась на 17-е место в турнирной таблице и теперь всего на три очка опережает ту же «Верону», которая пытается выбраться из зоны вылета.

«Интер» на фоне соперника выглядит настоящим Голиафом, и результаты у гостей соответствующие. «Нерадзурри» выиграли 7 из 10 последних матчей, один раз сыграли вничью и дважды проиграли. Достаточно хорошая статистика, благодаря которой «Интер» сейчас занимает вторую строчку в турнирной таблице.

В чём-то результаты гостей выглядят странными. Они обыгрывают «Милан», «Аталанту», «Порту», а теряют очки в матчах с «Болоньей», «Эмполи» и «Сампдорией». Причём никому из них «Интер» даже забить не смог. Складывается впечатление, что не на всех соперников «нерадзурри» настраиваются правильно и потом расплачиваются за это.

Товарищеский матч сборных России и Ирака пройдёт в Санкт-Петербурге.

Впереди у «Интера» важный матч в Португалии. Из-за него Симоне Индзаги может дать отдых кому-то из лидеров. Да и вообще в последних выездных встречах со слабыми командами «нерадзурри» очень часто стараются выиграть малой кровью. Игра со «Специей» полностью укладывается в эту логику.

Если раньше «Интер» отличался высокой результативностью, то сейчас команда стала действовать скромнее. Гости мало пропускают, в последних 10 матчах — только четыре пропущенных мяча. Далеко не всегда «змеи» забивают много (13 голов за тот же отрезок). Да особо и некому, из игроков атаки в хорошей форме только Лаутаро Мартинес.

«Специя» сейчас тоже не блещет результативностью. Она не может забить в пяти домашних матчах подряд. Из игроков «Специи» никто, кроме Мбалы Н'Зола, забившего 11 голов из общих 21, особой угрозы воротам соперника не несёт. Защите «Интера» по силам закрыть ангольца, и тогда шансы хозяев на забитый гол упадут в разы.

Прогноз и ставки на матч 26-го тура Серии А «Специя» — «Интер» 10 марта 2023 года

От нынешнего «Интера» сложно ожидать большого количества забитых голов и результативных матчей. Особенно когда есть смысл приберечь силы для важной игры в Лиге чемпионов. «Специя» может постараться набрать очки только за счёт надёжной игры в обороне. Такой подход тоже отразится на результативности матча не лучшим образом. Есть повод предположить, что обилия голов в этой игре мы не увидим.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.15.

Экспресс с коэффициентом 8.32.

Градиленко: в РПЛ надо запретить покупать легионеров.

Стали известны имена претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ.

Мбаппе после вылета из Лиги чемпионов рассказал о своём будущем в «ПСЖ».

Галтье: у «ПСЖ» были большие надежды на Лигу чемпионов.