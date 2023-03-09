«Авангард» — «Сибирь», пятый матч. Кравец закончит начатое

10 марта состоится пятый матч 1/8 финала Кубка Гагарина КХЛ «Авангард» — «Сибирь». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 1.86, успех новосибирцев оценён экспертами в 4.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина КХЛ «Авангард» — «Сибирь» 10 марта 2023 года

Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Авангард» — «Сибирь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.05, а тотал меньше 4.5 шайбы за 1.77. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60. Поставить на гол на первой минуте можно за 12.5.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Гагарина КХЛ «Авангард» Омск — «Сибирь» Новосибирск (10.03.2023)

В Континентальной хоккейной лиге на 10 марта запланированы четыре встречи плей-офф. Отдельное внимание стоит уделить пятой игре между «Авангардом» и «Сибирью», которая пройдёт на льду «G-Drive Арены» в Омске. Стартовое вбрасывание состоится в 16:30 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу омичей.

Подопечные Михаила Кравца выиграли в четвёртом матче серии накануне в Новосибирске (4:1). При этом хозяева перебросали «ястребов» 44:15, но проиграли на точке вбрасывания 24:48. Арсений Грицюк забросил шайбу уже на второй минуте встречи. Корбан Найт удвоил преимущество, забросив в большинстве на 13-й минуте.

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У хозяев же единственную шайбу забросил Валентин Пьянов, но Сергей Толчинский и Рид Буше из «Авангарда» упрочили преимущество, установив окончательный счёт. Теперь омичи в шаге от второго раунда плей-офф. Плюс серия переезжает в Омск, а фактор своего льда будет играть немаловажную роль.

Также Корбан Найт реализовал 69% вбрасываний в четырёх играх серии. В последнем матче он выиграл 80,8% единоборств с «точки» (21 из 26). Как известно, в плей-офф этому компоненту отдают весьма важную роль, что также помогло «ястребам». Плюс команда забивает быстрые голы и держит оборону.

Михаил Кравец одержал третью победу кряду после поражения в первом матче серии в Омске (1:2 ОТ). После омичи выиграли во встрече дома (4:1) и дважды в гостях (4:3 и 4:1). С результативностью в последних играх проблем нет, плюс у хозяев будет достаточно мотивации завершить серию на своём льду, символично.

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«Авангард» пытается играть оружием соперника, и это получается. Михаил Кравец после поражений в пяти матчах плей-офф в карьере нашёл подход и компонент к составу, дабы побеждать. Дома отменная поддержка трибун. Плюс вспоминается недавняя победа омичей в Новосибирске (4:3), когда гости также попали в створ лишь 12 раз.

Результативность на высоте, Корбан Найт, Сергей Толчинский и Владимир Ткачёв забросили по шайбе. Рид Буше стал третьим в снайперской гонке, забросив 31 шайбу за 64 встречи. Мастеров в составе полно, от этого сопернику не легче.

У «Сибири» своих звёзд хватает — лучший снайпер команды Александр Шаров с 29 шайбами в 65 матчах, а лучшим бомбардиром является Тейлор Бек с 55 очками за 67 встреч. Увы, даже с такими показателями команда пока не нашла подход к обороне «Авангарда». В пятой встрече, конечно, фаворитом будут хозяева, они дважды обыграли «Сибирь» по ходу регулярки дома.

Плюс на своём льду в плей-офф лишь в первой игре омичи допустили осечку. Последние матчи показывают весомое доминирование Михаила Кравца над подопечными Андрея Мартемьянова, но главный тренер «Сибири» не паникует и не считает, что команда играла плохо. Однако счёт в серии 3-1, и пока лучше смотрится «Авангард».

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В пятой игре серии мы бы ждали снова похожий сценарий, но всё равно серия практически в руках хозяев, звёзд хватает, исход матча решить могут. Проблем нет, тактика работает как часы, поэтому проверим ставку на победу «Авангарда» и тотал больше 3.5 шайбы за 2.30.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Сибирь» 10 марта 2023 года

«Авангард» после осечки в первой игре серии не оставляет шансов «Сибири» даже в Новосибирске. Сейчас серия в руках хозяев, а дома отличная атмосфера и поддержка трибун. Михаил Кравец после поражений в пяти матчах плей-офф идёт на серии из трёх побед. Команде остался последний рывок для выхода в 1/4 финала, силы есть, мотивация тоже, забивать есть кому, проблем же серьёзных нет. Поэтому остановимся на победе хозяев через тотал больше.

Ставка: победа «Авангарда» и тотал больше 3.5 шайбы за 2.30.

Экспресс с коэффициентом 8.32.

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