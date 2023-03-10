«Спартак» — «Факел». Лишь бы судьи не мешали

Из-за отменённого гола в матче с «Уралом» красно-белые почти лишились шансов на чемпионство. Надо выпустить пар.

11 марта состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Факел». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.39. Успех воронежцев оценён экспертами в 7.80. Ставки на ничью принимаются за 5.30.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Факел» 11 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Спартак» — «Факел» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата России «Спартак» — «Факел» (11.03.2023)

Российская Премьер-Лига вернулась после зимнего перерыва. На 11 марта запланированы четыре встречи 19-го тура. В одной из них на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве померяются силами «Спартак» и «Факел». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Зимой «Спартак» зря времени не терял. Он подписал двух иностранных защитников, а также замечательно провёл сборы. Красно-белые непринуждённо выиграли Зимний кубок РПЛ, одержав победы во всех трёх встречах — с «Ростовом» (0:0, 2:1 пен.), «Краснодаром» (4:0) и «Сочи» (2:0).

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Гильермо Абаскалю удалось добыть отличные результаты, увеличить глубину состава, а также улучшить и разнообразить командную игру «Спартака». В результате, его подопечные возобновили сезон с двух уверенных побед в матчах 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) с «Локомотивом» (1:0 и 4:2).

Также красно-белые сыграли вничью в матче последнего тура чемпионата России с «Уралом» (2:2). В данном случае итог не совсем закономерен. Москвичи доминировали. Они значительно больше владели мячом, а также нанесли намного больше ударов, в том числе в створ.

Красно-белые даже сумели забить третий гол в концовке. Однако главный арбитр встречи Виталий Мешков ошибочно его отменил. Самой собой, это вызвало массу негодования, ведь из-за грубой оплошности рефери отставание красно-белых от лидирующего «Зенита» увеличилось до восьми очков. Шансы на чемпионство резко снизились.

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«Факел», в свою очередь, практически не изменился за зиму. Он толком не усилился. Да и сборы провёл не очень продуктивно. В девяти товарищеских встречах воронежцы одержали только пять побед, причём все они были с не очень сильными командами. Также они сыграли вничью с «Торпедо» (1:1).

Поражения подопечные Дмитрия Пятибратова потерпели во встречах со «Спартаком» из Суботицы (0:1), «Чайкой» (0:1) и «Сочи» (2:4). Сезон они также возобновили не лучшим образом, сыграв вничью с располагающимися в зоне вылета «Химками» (1:1). И это ещё повезло, что Резиуан Мирзов не реализовал 11-метровый удар.

В итоге воронежцы спустились на 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. В 18 турах они добыли лишь одну победу и 11 раз сыграли вничью. Немаловажно и то, что бóльшую часть очков «Факел» добыл на домашнем стадионе.

В девяти матчах в гостях подопечные Пятибратова не одержали ни одной победы. Они четыре раза сыграли вничью. Всё остальное — поражения, воронежцы забили только восемь мячей, а сами пропустили 19. Хуже них на выезде выступают только «Оренбург» и замыкающий турнирную таблицу «Торпедо».

Сдаётся, в предстоящем матче, который состоится на стадионе «Открытие Банк Арена», красно-белые одержат результативную победу. П1 + ТБ 2.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03. Все пять последних очных встреч заканчивались данным исходом.

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С результативностью у красно-белых всё отлично. В 18 турах они забили 42 мяча — больше только у «Зенита». А вот в обороне у «Спартака» пока что имеются уязвимые места. Приобретённые зимой иностранцы со знаком минус выступили во встрече с «Уралом». Алексис Дуарте вообще «привёз» пенальти. Гильермо Абаскалю стоит провести работу над ошибками.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Факел» 11 марта 2023 года

У «Спартака» гораздо сильнее и техничнее состав, чем у «Факела». История последних очных встреч также всецело на его стороне. Воронежцы испытывают проблемы с выездными матчами и являются одними из главных претендентов на вылет в Первую лигу. Маловероятно, что им удастся спастись от поражения и большого количества пропущенных мячей в игре с красно-белыми, которые наверняка разозлены обидной потерей очков с «Уралом».

Ставка: победа «Спартака» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.03.

Экспресс с коэффициентом 8.32.

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Прогноз на матч «Спартак» — «Факел» с коэффициентом 3.46.

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Прогноз на матч «Торпедо» — «Урал» с коэффициентом 3.15.