«Специя» — «Интер». Ротация не помешает Индзаги победить

10 марта состоится матч 26-го тура итальянской Серии А «Специя» – «Интер». Начало – в 22:45 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами гостей: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех «Специи» оценивается в 7.50. На ничью дают коэффициент 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч 26-го тура Серии А «Специя» — «Интер» 10 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч «Специя» – «Интер» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.74. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.95. Скачайте приложение «Фонбет», и вы получите фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура Серии А «Специя» — «Интер» (10.03.2023)

Миланский «Интер» на выезде сыграет со «Специей» в очередном туре Серии А. Разумеется, гости — явные фавориты матча, но Симоне Индзаги нужно помнить о предстоящем на следующей неделе важнейшем матче с «Порту» в Лиге чемпионов.

Перед поездкой в Португалию «Интер» ведёт 1:0. До игры осталось всего четыре дня, поэтому есть вероятность, что Симоне Индзаги оставит в запасе нескольких игроков. В частности, говорят, что могут остаться в запасе Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В прошлом туре миланский гранд вернулся на победный путь, обыграв «Лечче» со счетом 2:0. Отличились Мартинес и Генрих Мхитарян. Важная победа для «нерадзурри», поскольку до этого было разочаровывающее поражение от «Болоньи».

Что до «Специи», то этот клуб продолжает бороться за сохранение прописки в элите. Пока что «Специя» располагается вне опасной зоны. В прошлом туре команда упустила отличный шанс создать себе приличный задел перед тройкой неудачников. Нулевая ничья с «Вероной», которая располагается в турнирной таблице как раз за «Специей». В этом матче красную карточку получил Федерико Маркетти, он пропустит матч с «Интером».

«Специя» не выигрывает с середины января, а вообще команда выиграла за сезон всего четырежды. При этом она забила всего 21 гол, меньше только у команд, расположенных в зоне вылета.

Какой бы ни была ротация «Интера», такие команды он должен обыгрывать на классе. «Специя» будет обороняться числом, поэтому ей удастся избежать разгрома. Но очки зацепить вряд ли получится. Поставим на победу миланцев и ТМ 2.5 гола. «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 3.70. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, который можно использовать для ставки на этот или любой другой матч.

Ставка: победа «Интера» и ТМ 2.5 мяча за 3.70.

Экспресс с коэффициентом 5.10.

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